Trải qua nhiều sóng gió, “đệ nhất mỹ nhân cổ trang” - nữ diễn viên Hà Tình đang có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn ở tuổi ngoại ngũ tuần.

Hà Tình là nữ diễn viên nổi tiếng và thường xuyên góp mặt trong nhiều tác phẩm của Quỳnh Dao. Năm 1984, cô gây ấn tượng với vai diễn Liên Liên trong “Tây Du Ký”. Sở hữu vẻ đẹp vừa ngọt ngào, vừa sắc sảo, nữ diễn viên Hà Tình được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân cổ trang” xứ Trung.

Nhan sắc xinh đẹp của Hà Tình - Ảnh: Internet

Là người tình trong mộng của biết bao chàng trai nhưng đường tình duyên của Hà Tình lại gặp nhiều gian truân. Nữ diễn viên từng bị mối tình đầu Lưu Uy bỏ rơi sau 5 năm gắn bó. Sau khi vượt qua cú sốc tinh thần, mỹ nhân họ Hà tiếp tục tìm được bến đỗ mới bên Hứa Á Quân. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, cô và Hứa Á Quân ly hôn sau 8 năm chung sống.

Hà Tình đem lòng yêu Lưu Uy nhưng lại bị phản bội - Ảnh: Internet

Không chỉ thất bại trong tình cảm, con đường sự nghiệp của Hà Tình cũng xuống dốc khiến cô phải rút khỏi làng giải trí. Có thời điểm, Hà Tình phải chống chọi với căn bệnh u não nhưng may mắn thay, cô được người thân và bạn bè chăm sóc tận tình nên qua khỏi.

Những tưởng Hà Tình sẽ sống cô độc cả đời vì những tổn thương quá khứ. Thế nhưng, cô lại gặp và kết hôn với nam diễn viên Liêu Kinh Sinh. Ông là người điềm tĩnh và rất yêu thương Hà Tình. Được biết, trong thời gian nữ diễn viên bạo bệnh, Liêu Kinh Sinh chính là người ở bên cạnh chăm sóc và truyền cho cô sức mạnh.

Hà Tình và bạn đời hiện tại - Ảnh: Internet

Nhan sắc nữ diễn viên tuổi ngoài 50 - Ảnh: Internet

Hiện tại, Hà Tình đã quay trở lại showbiz và khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn tuổi xế chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-hien-tai-cua-my-nhan-co-trang-55-tuoi-bi-ban-trai-bo-roi-mac-benh-u-nao-khien-nhieu-nguoi-ngo-ngang-388049.html