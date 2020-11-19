Sáng nay (19/11), trang Sohu bất ngờ tung loạt clip và hình ảnh của Phạm Băng Băng tại một bệnh viện phụ sản khiến cả Weibo dậy sóng. Theo những gì paparazzi ghi được, nữ diễn viên cùng một người bạn bí mật xuất hiện tại một bệnh viện phụ sản nổi tiếng ở Thượng Hải. Mỹ nhân họ Phạm diện trang phục rộng thùng thình và tỏ ra khá thận trọng khi rời khỏi đây.

Điều đáng chú ý hơn cả là vòng eo nhô cao của Phạm Băng Băng. Dù mặc áo rộng nhưng có thể thấy vóc dáng của nữ diễn viên không còn thon gọn như trước. Thông tin này ngay lập tức khiến netizen xôn xao, nhiều người cho rằng tình cũ Lý Thần đang mang thai nhưng quyết giấu kín với công chúng.

Vòng bụng nhô cao bất thường của người đẹp - Ảnh: Internet

Trang Sohu còn đăng tải thêm hình ảnh dự sự kiện trước đó của Phạm Băng Băng. Xuất hiện tại sự kiện thời trang này, nữ diễn viên “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” đã khéo léo lựa chọn trang phục giúp che vòng 2. Từ những bằng chứng thu thập được, cư dân mạng càng nghi ngờ việc cô nàng có “tin vui” là sự thật.

Những hình ảnh tại sự kiện ELLE Men vừa qua của Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Phạm Băng Băng vướng tin đồn mang thai. Hậu chia tay Lý Thần, cô nàng liên tục bị nghi đã có người mới. Thế nhưng, trước mọi đồn đoán của khán giả, nữ diễn viên luôn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.