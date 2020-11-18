Hôn môi con trai đã lớn, 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' vấp phải làn sóng chỉ trích của netizen xứ Trung

Những cử chỉ thể hiện tình cảm mẹ con của nữ diễn viên Lý Gia Hân và con trai nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Được mệnh danh là “Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong”, Lý Gia Hân sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người. Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên tuyên bố kết hôn và sinh con trai đầu lòng vào tháng 2/2011. Cậu bé có tên Jayden và được nàng hậu vô cùng cưng chiều, yêu thương.

Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Lý Gia Hân - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, Lý Gia Hân thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con đến người hâm mộ. Cô từng tâm sự rằng, bản thân dù bận rộn đến mấy cũng cố gắng dành 20 phút mỗi ngày để lắng nghe cậu bé.

Tuy nhiên gần đây, Lý Gia Hân bất ngờ vấp phải những phản ứng trái chiều khi có hành động thân mật được cho là không phù hợp với con trai. Theo đó, một số cư dân mạng cho rằng Jayden đã không còn ở độ tuổi mầm non nên cần hạn chế một số cử chỉ quá mức thân mật.

Cụ thể, khoảnh khắc Lý Gia Hân hôn môi con trai đã làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Netizen xứ Trung cho rằng sự thân mật này hơi quá đà, có thể ảnh hưởng đến nhận thức về giới tính của đứa trẻ.

Hình ảnh gây tranh cãi của mẹ con nàng hậu - Ảnh: Internet

Trước đó, Lý Gia Hân cũng gây xôn xao với khoảnh khắc mặc bikini tắm cùng con trai. Ở tuổi lên 9, cậu bé đã đủ lớn để tắm một mình mà không cần sự trợ giúp của ba mẹ.

Đây không phải lần đầu tiên Lý Gia Hân gây tranh cãi vì cách nuôi dạy con - Ảnh: Internet

Tưởng chừng chỉ là những cử chỉ vô tư thể hiện tình cảm mẹ con nhưng Lý Gia Hân đã nhận về vô số chỉ trích vì quá yêu chiều con trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-moi-con-trai-da-lon-hoa-hau-dep-nhat-hong-kong-vap-phai-lan-song-chi-trich-cua-netizen-xu-trung-387295.html