‘Bỏng mắt’ trước loạt ảnh tạp chí khoe vòng 1 căng tràn của mỹ nhân Hoa ngữ, xem đến ảnh cuối mà sốc

Không ít cư dân mạng ngỡ ngàng khi xem lại những hình ảnh nóng bỏng của dàn mỹ nhân Cbiz như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Trần Kiều Ân… trong quá khứ.
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Bên cạnh những dự án điện ảnh và truyền hình, nhiều mỹ nhân Hoa ngữ còn được chú ý nhờ thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng. Đặc biệt, tạp chí dành cho nam giới là một trong những mảnh đất màu mỡ để các ngôi sao khoe dáng vẻ quyến rũ, thay đổi hình ảnh so với thường ngày.
Có thể nói, so với dáng vẻ dịu dàng thường ngày, màn tạo dáng này của các mỹ nhân xứ Trung mới là điều khiến fan nhớ mãi không quên.