‘Bỏng mắt’ trước loạt ảnh tạp chí khoe vòng 1 căng tràn của mỹ nhân Hoa ngữ, xem đến ảnh cuối mà sốc

Bên cạnh những dự án điện ảnh và truyền hình, nhiều mỹ nhân Hoa ngữ còn được chú ý nhờ thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng. Đặc biệt, tạp chí dành cho nam giới là một trong những mảnh đất màu mỡ để các ngôi sao khoe dáng vẻ quyến rũ, thay đổi hình ảnh so với thường ngày.

Triệu Lệ Dĩnh vốn sở hữu gương mặt baby, dáng vẻ ngây thơ nhưng khi xuất hiện trên tạp chí, cô nàng hoàn toàn lột xác với hình ảnh gợi cảm ‘đốt mắt’ người nhìn - Ảnh: Internet