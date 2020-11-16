‘Bỏng mắt’ trước loạt ảnh tạp chí khoe vòng 1 căng tràn của mỹ nhân Hoa ngữ, xem đến ảnh cuối mà sốc

Sao quốc tế 16/11/2020 18:08

Không ít cư dân mạng ngỡ ngàng khi xem lại những hình ảnh nóng bỏng của dàn mỹ nhân Cbiz như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Trần Kiều Ân… trong quá khứ.

Bên cạnh những dự án điện ảnh và truyền hình, nhiều mỹ nhân Hoa ngữ còn được chú ý nhờ thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng. Đặc biệt, tạp chí dành cho nam giới là một trong những mảnh đất màu mỡ để các ngôi sao khoe dáng vẻ quyến rũ, thay đổi hình ảnh so với thường ngày.

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Triệu Lệ Dĩnh vốn sở hữu gương mặt baby, dáng vẻ ngây thơ nhưng khi xuất hiện trên tạp chí, cô nàng hoàn toàn lột xác với hình ảnh gợi cảm ‘đốt mắt’ người nhìn - Ảnh: Internet

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Khoảnh khắc bà xã Phùng Thiệu Phong diện váy ngủ 2 dây hồng nhạt, tạo dáng quyến rũ khiến ai cũng phải mê đắm – Ảnh: Internet

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Xuất hiện trên tạp chí dành cho đàn ông, Dương Mịch tận dụng triệt để lợi thế vòng 1 trước ống kính – Ảnh: Internet

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Người đẹp ‘Cung tỏa tâm ngọc’ khiến người xem không thể rời mắt – Ảnh: Internet

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‘Nữ thần Đài Loan’ Trần Kiều Ân bán nude đầy táo bạo trên bìa tạp chí. Cô nàng dùng thú cưng để che đi bộ phận nhạy cảm – Ảnh: Internet

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Siêu mẫu Hề Mộng Dao vô cùng quyến rũ với bộ trang phục sexy khó cưỡng và cách tạo dáng độc đáo – Ảnh: Internet

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Dù là gương mặt hay body của người đẹp đều được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao – Ảnh: Internet

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Nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ không hề lép vế so với bất kỳ mỹ nhân nào khi xuất hiện trên tạp chí đàn ông. Dù chiều cao khiêm tốn nhưng cô nàng vẫn thiêu đốt mọi ánh nhìn nhờ biểu cảm quyến rũ – Ảnh: Internet

Có thể nói, so với dáng vẻ dịu dàng thường ngày, màn tạo dáng này của các mỹ nhân xứ Trung mới là điều khiến fan nhớ mãi không quên.

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Từ khóa:   diễn viên Triệu Lệ Dĩnh Lý Tiểu Lộ Hề Mộng Dao

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