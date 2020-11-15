Nhan sắc ngày ấy – bây giờ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Lâm Tâm Như lão hóa ở tuổi 44, Tiêu Tường thành thảm họa ‘dao kéo’

Sao quốc tế 15/11/2020 09:24

Từng được xem là những mỹ nhân đình đám Cbiz nhưng giờ đây Tiêu Tường, Lâm Tâm Như, Lâm Chí Linh... đều khiến khán giả thất vọng với nhan sắc tụt dốc không phanh.

Từ khi bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ, Lâm Chí Linh, Tiêu Tường, Lâm Tâm Như... đã được xem là biểu tượng nhan sắc trong lòng người hâm mộ. Thế nhưng theo thời gian, họ lại khiến khán giả thất vọng khi gương mặt bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa.

Lâm Tâm Như

Với vai diễn “Hạ Tử Vy” trong “Hoàn Châu Cách Cách”, Lâm Tâm Như nhanh chóng được khán giả chú ý và trở thành ngôi sao nổi tiếng của Cbiz. Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, mong manh, nữ diễn viên chính là hình mẫu lý tưởng của người hâm mộ. Thậm chí, Lâm Chí Dĩnh từng tiết lộ Lâm Tâm Như đẹp đến mức cha của anh phải tìm gặp cô ở phim trường.

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Nhan sắc xinh đẹp của nàng 'Hạ Tử Vy' năm nào - Ảnh: Internet

Ở tuổi 44, Lâm Tâm Như không còn giữ được nhan sắc xinh đẹp như thuở đôi mươi. Không ít lần cô nàng bị dân mạng mỉa mai vì những bức ảnh lộ nhan sắc lão hóa, nhợt nhạt. Thế nhưng, bà xã Hoắc Kiến Hoa vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng thon gọn.

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Nữ diễn viên lộ nhiều dấu hiệu lão hóa ở hiện tại - Ảnh: Internet

Tiêu Tường

Thập niên 1990, Tiêu Tường được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan”. Nhan sắc của cô từng khiến nhà văn Kim Dung khen ngợi nức nở: “Nhan sắc Tiêu Tường ở ngoài đời thực đánh bại trí tưởng tượng của tôi”.

Thế nhưng, Tiêu Tường lại khiến nhiều người tiếc nuối khi lạm dụng “dao kéo” quá đà để níu giữ tuổi thanh xuân. Theo đó, gương mặt của cô ngày càng cứng đờ và mất đi sự tự nhiên.

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Tiêu Tường gây tiếc nuối vì lạm dụng 'dao kéo' - Ảnh: Internet

Lâm Chí Linh

Là siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan, Lâm Chí Linh chính là biểu tượng sắc đẹp khiến đàn ông mê mẩn và phụ nữ phải ghen tỵ. Tuy nhiên, Lâm Chí Linh của hiện tại lại thường xuyên xuất hiện với gương mặt sưng phù bất thường. Nhiều ý kiến cho rằng, Lâm Chí Linh đang phải chịu hậu quả nặng nề vì lạm dụng chất làm căng da.

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Gương mặt khác lạ của Lâm Chí Linh - Ảnh: Internet

Cao Thắng Mỹ

Nữ ca sĩ Cao Thắng Mỹ từng được nhiều khán giả yêu thích nhờ giọng hát ngọt ngào và nhan sắc dịu dàng, đằm thắm.

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Cao Thắng Mỹ lão hóa nặng nề ở tuổi ngoài 50 - Ảnh: Internet

Thế nhưng ở tuổi ngoài 50, Cao Thắng Mỹ gây tiếc nuối vì làn da kém mịn màng, gương mặt sưng phồng biến dạng khiến nhiều người phát hoảng.

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Từ khóa:   Lâm Chí Linh Tiêu Tường bà xã Hoắc Kiến Hoa

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