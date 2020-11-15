Phùng Thiệu Phong ngoại tình với bạn gái cũ, Triệu Lệ Dĩnh quyết định ly hôn?

Sao quốc tế 15/11/2020 16:07

Mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao tin đồn Phùng Thiệu Phong ngoại tình với bạn gái cũ Lâm Duẫn khiến cuộc hôn nhân với Triệu Lệ Dĩnh tan vỡ.

Cư dân mạng đang không ngừng bàn tán trước thông tin Phùng Thiệu Phong ngoại tình với “Mỹ nhân ngư” Lâm Duẫn, phản bội Triệu Lệ Dĩnh. Theo đó, một nguồn tin trên Weibo tiết lộ cuộc hôn nhân giữa Phùng Thiệu Phong và nàng “Sở Kiều” đã đi đến hồi kết. Vì quá tức giận khi bị “cắm sừng”, Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải dòng trạng thái phẫn uất lên trang cá nhân với nội dung: “Tạm biệt ông xã”.

Trước khi đến với mỹ nhân họ Triệu, Phùng Thiệu Phong từng hẹn hò với nhiều mỹ nhân Cbiz. Trang QQ tiết lộ, hai mối tình tốn nhiều giấy mực nhất của Phùng Thiệu Phong là với Nghê Ni và Lâm Duẫn. Phải chăng “tình cũ không rủ cũng tới”, nam diễn viên muốn tái hợp người năm xưa.

trieu le dinh 1
Phùng Thiệu Phong bị đồn ngoại tình với Lâm Duẫn - Ảnh: Internet

Giữa những ồn ào không hay này, Phùng Thiệu Phong đã có động thái đáp trả cực gắt trên trang cá nhân. Cụ thể, nam diễn viên quyết định đệ đơn lên tòa án Bắc Kinh, khởi kiện blogger tung tin sai sự thật. Được biết, sau khoảng thời gian xác minh thông tin, tòa án tuyên bố ông xã Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện vì không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh anh ngoại tình với Lâm Duẫn. Bên cạnh đó, những kẻ bịa đặt phải đứng ra xin lỗi công khai Phùng Thiệu Phong.

trieu le dinh 2

Thông báo từ phía tòa án Bắc Kinh về việc Phùng Thiệu Phong không ngoại tình - Ảnh: Internet

Về phần Triệu Lệ Dĩnh, cô không đưa ra bất cứ phản hồi vào về vụ việc này. Tuy nhiên, trong ngày sinh nhật của nhau, cả hai vợ chồng đều chia sẻ bài viết chúc mừng với lời lẽ ngọt ngào, cho thấy tình cảm của họ vẫn mặn nồng như thuở ban đầu.

Nhan sắc ngày ấy – bây giờ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Lâm Tâm Như lão hóa ở tuổi 44, Tiêu Tường thành thảm họa ‘dao kéo’

Nhan sắc ngày ấy – bây giờ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Lâm Tâm Như lão hóa ở tuổi 44, Tiêu Tường thành thảm họa ‘dao kéo’

Từng được xem là những mỹ nhân đình đám Cbiz nhưng giờ đây Tiêu Tường, Lâm Tâm Như, Lâm Chí Linh... đều khiến khán giả thất vọng với nhan sắc tụt dốc không phanh.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong Phùng Thiệu Phong Lâm Duẫn

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc ngày ấy – bây giờ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Lâm Tâm Như lão hóa ở tuổi 44, Tiêu Tường thành thảm họa ‘dao kéo’

Nhan sắc ngày ấy – bây giờ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Lâm Tâm Như lão hóa ở tuổi 44, Tiêu Tường thành thảm họa ‘dao kéo’

Nữ idol có bóng lưng đẹp nhất Kpop: Tóc bay như tác phẩm nghệ thuật, lộ rõ body cực phẩm, quay lại còn mê đắm hơn

Nữ idol có bóng lưng đẹp nhất Kpop: Tóc bay như tác phẩm nghệ thuật, lộ rõ body cực phẩm, quay lại còn mê đắm hơn

Mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc khi diện váy cưới: Dương Tử xinh như công chúa nhưng vẫn kém cạnh ‘mỹ nhân Tân Cương’

Mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc khi diện váy cưới: Dương Tử xinh như công chúa nhưng vẫn kém cạnh ‘mỹ nhân Tân Cương’

BXH sao Cbiz đầu tháng 11: Vương Nhất Bác vượt mặt Tiêu Chiến, Dương Mịch thất thế trước mỹ nhân ‘Cá mực hầm mật’

BXH sao Cbiz đầu tháng 11: Vương Nhất Bác vượt mặt Tiêu Chiến, Dương Mịch thất thế trước mỹ nhân ‘Cá mực hầm mật’

Loạt sự cố nội y ‘ngượng chín mặt’ của mỹ nhân trên sân khấu, xem đến ảnh cuối mà choáng

Loạt sự cố nội y ‘ngượng chín mặt’ của mỹ nhân trên sân khấu, xem đến ảnh cuối mà choáng

Sao Hoa ngữ bị chụp ảnh khi ngủ gật: Người vẫn đẹp bất chấp, kẻ mất hết hình tượng

Sao Hoa ngữ bị chụp ảnh khi ngủ gật: Người vẫn đẹp bất chấp, kẻ mất hết hình tượng

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 28 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục