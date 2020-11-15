Mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao tin đồn Phùng Thiệu Phong ngoại tình với bạn gái cũ Lâm Duẫn khiến cuộc hôn nhân với Triệu Lệ Dĩnh tan vỡ.

Cư dân mạng đang không ngừng bàn tán trước thông tin Phùng Thiệu Phong ngoại tình với “Mỹ nhân ngư” Lâm Duẫn, phản bội Triệu Lệ Dĩnh. Theo đó, một nguồn tin trên Weibo tiết lộ cuộc hôn nhân giữa Phùng Thiệu Phong và nàng “Sở Kiều” đã đi đến hồi kết. Vì quá tức giận khi bị “cắm sừng”, Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải dòng trạng thái phẫn uất lên trang cá nhân với nội dung: “Tạm biệt ông xã”.

Trước khi đến với mỹ nhân họ Triệu, Phùng Thiệu Phong từng hẹn hò với nhiều mỹ nhân Cbiz. Trang QQ tiết lộ, hai mối tình tốn nhiều giấy mực nhất của Phùng Thiệu Phong là với Nghê Ni và Lâm Duẫn. Phải chăng “tình cũ không rủ cũng tới”, nam diễn viên muốn tái hợp người năm xưa.

Phùng Thiệu Phong bị đồn ngoại tình với Lâm Duẫn - Ảnh: Internet

Giữa những ồn ào không hay này, Phùng Thiệu Phong đã có động thái đáp trả cực gắt trên trang cá nhân. Cụ thể, nam diễn viên quyết định đệ đơn lên tòa án Bắc Kinh, khởi kiện blogger tung tin sai sự thật. Được biết, sau khoảng thời gian xác minh thông tin, tòa án tuyên bố ông xã Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện vì không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh anh ngoại tình với Lâm Duẫn. Bên cạnh đó, những kẻ bịa đặt phải đứng ra xin lỗi công khai Phùng Thiệu Phong.

Thông báo từ phía tòa án Bắc Kinh về việc Phùng Thiệu Phong không ngoại tình - Ảnh: Internet

Về phần Triệu Lệ Dĩnh, cô không đưa ra bất cứ phản hồi vào về vụ việc này. Tuy nhiên, trong ngày sinh nhật của nhau, cả hai vợ chồng đều chia sẻ bài viết chúc mừng với lời lẽ ngọt ngào, cho thấy tình cảm của họ vẫn mặn nồng như thuở ban đầu.

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