Tập cuối Ngự Giao Ký 2 vừa lên sóng, netizen 'nổi đóa' vì cái kết 'có như không' : 'Ảo ma như phim hoạt hình vậy'

Tập cuối của bộ phim đình đám trong suốt vài tháng qua, đang phải hứng chịu những lời chê bai không ngớt từ phía người hâm mộ.

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng Ngự Giao Ký 2 cũng đã lên sóng tập cuối vào tối ngày 25/4. Tuy nhiên, trái ngược với những tập phim thành công trước đó, tập cuối cùng của bộ phim lại khiến netizen ''nổi cơn thịnh nộ'' và cho rằng đội ngũ đạo diễn đã khiến cho phim có một cái kết quá ''ảo ma''.





Phân đoạn ngọt ngào của đôi chính trong tập cuối - Ảnh: Internet

Cụ thể, trải qua bao gian khổ, cuối cùng Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Trường Ý (Nhậm Gia Luân) đã về bên nhau. Trường Ý đã cùng Kỷ Vân Hòa xuống biển sinh sống, thậm chí cửu vỹ hóa còn hóa đuôi cá cùng phu quân sống cuộc đời viên mãn nơi biển cả.

Chính chi tiết hai nhân vật chính, hóa cá bay lên không trung khiến người xem cảm thấy hụt hẫng, bởi lẽ CĐM cho rằng lẽ ra với một bộ phim mà 2 nhân vật chính, có kết nối ăn ý và được nhiều khán giả quý mến như này, biên kịch nên viết theo kịch bản về bối cảnh cuộc sống của cả 2 sau này, sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với đoạn kết bị cho là quá giống với việc làm phim hoạt hình.

Phân đoạn khiến khán giả tức tối - Ảnh: Internet

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, cũng có không ít khán giả cảm thấy hài lòng khi bộ phim đã kết thúc trong sự hạnh phúc. Thậm chí, một số người còn dành lời khen cho sự dễ thương của bộ đôi chính trong tập cuối cùng.

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