Tạo hình tân nương cameo của Tăng Khả Ny trong Vân Chi Vũ khiến netizen mê mẩn

Sao quốc tế 26/01/2023 11:15

Tăng Khả Ny được biết đến sau dự án đình đám Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Tăng Khả Ny trong tạo hình mới mẻ. Theo đó, cô nàng vào vai cameo trong tạo hình cô dâu của dự án Vân Chi Vũ.

Tăng Khả Ny được biết đến sau dự án đình đám Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Dù chỉ xuất hiện với vai trò bạn thân nữ chính nhưng đã gây ấn tượng với công chúng hình ảnh một cô nàng cá tính, mạnh mẽ, kiên trì theo đuổi đam mê âm nhạc của mình.

Tạo hình tân nương cameo của Tăng Khả Ny trong Vân Chi Vũ khiến netizen mê mẩn - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Tăng Khả Ny trong tạo hình mới mẻ. Theo đó, cô nàng vào vai cameo trong tạo hình cô dâu của dự án Vân Chi Vũ. Dù chỉ qua loạt ảnh leak nhưng vẫn thấy được rõ nét đường nét xinh đẹp, đầy mê hoặc của cô nàng. Không những thế, khoảnh khắc cô nàng bấu cổ Trương Lăng Hách khiến nhiều khán giả suy đoán, có khả năng nhân vật của cô nàng sẽ tạo sóng gió cho cặp đôi chính.

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Được biết, Vân Chi Vũ là một bộ phim truyền hình võ thuật cổ trang huyền thoại do đạo diễn Quách Kính Minh chỉ đạo. Nội dung xoay quanh Công Tử Vũ (Trương Lăng Hách) - một chàng trai nổi loạn, không thích bị gò bó và cô nàng điệp viên Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân) với khao khát được tự do.

Tạo hình tân nương cameo của Tăng Khả Ny trong Vân Chi Vũ khiến netizen mê mẩn - Ảnh 12

Công Tử Vũ buộc phải trở thành chủ gia đình sau khi cha và anh trai qua đời, tình cờ Vân Vi Sam lại được cử vào cung điện ẩn nấp. Sau một khoảng thời gian ở gần nhau, Vân Vi Sam lại có tình cảm với Công Tử Vũ. Giữa tình yêu và nhiệm vụ, Vân Vi Sam khó bề lựa chọn.

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