Tạo hình đầy sang trọng của Trương Tịnh Nghi trong ngày quảng bá phim 'Vô Danh'

Mới đây, Trương Tịnh Nghi nhận được sự quan tâm của cư dân mạng trong loạt ảnh quảng bá cho bộ phim điện ảnh "Vô Danh".
- Fan hâm mộ bức xúc khi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi bị đoàn phim Kết Hôn Thôi Mà lợi dụng
- Trương Tịnh Nghi 'ghi điểm' với tạo hình sang trọng, nhan sắc sáng rực tại họp báo phim Vô Danh
Mới đây, Trương Tịnh Nghi đã lọt vào "mắt xanh" của giới truyền thông sau thành công của bộ phim "Thắp Sáng Anh, Sưởi Ấm Em" đóng cùng Trần Phi Vũ. Đây được xem là điều vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của một nghệ sĩ. Không chỉ đặt được dấu ấn trong lòng người hâm mộ, việc bạn được giới truyền thông chú ý cũng là điều mà nghệ sĩ vô cùng coi trọng. Điều này chứng tỏ sức hút của bạn với báo giới cũng như với giới chuyên môn.
Mới đây, Trương Tịnh Nghi lại toát lên vẻ sang trọng và có gương mặt khá cổ điển trong loạt ảnh quảng bá cho bộ phim điện ảnh "Vô Danh". Đường nét thanh tú giúp nữ diễn viên chiếm được thiện cảm từ phía công chúng.
Thành công với vai công chúa Chu Vận trong Thắp Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đã mang đến cho Trương Tịnh Nghi nhiều cơ hội tiếp xúc mới, ghi được dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Bên cạnh đó, cô cũng nhận được nhiều sự yêu thích từ giới truyền thông. Trương Tịnh Nghi còn được đánh giá là tiểu hoa có thể đi đường dài khi vừa có sắc lại có hương.
Trương Tịnh Nghi 1999, là tiểu hoa đang lên của Cbiz. Cô trực thuộc Đông Thân Vị Lai - công ty quản lý văn hóa do Trần Khôn và Châu Tấn cùng hợp tác thành lập. Có thể nói, Châu Tấn đã dìu dắt Trương Tịnh Nghi từ những bước đi đầu tiên của sự nghiệp. Hiện tại, nữ diễn viên xuất hiện trong dự án điện ảnh Vô Danh, bên cạnh Vương Nhất Bác và siêu sao Lương Triều Vỹ. Vô Danh ra rạp vào đúng mùng 1 Tết tại Trung Quốc. Đây được đánh giá là tác phẩm quan trọng trong sự nghiệp của ngôi sao trẻ.