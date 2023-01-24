Tạo hình đầy sang trọng của Trương Tịnh Nghi trong ngày quảng bá phim 'Vô Danh'

Sao quốc tế 24/01/2023 10:44

Mới đây, Trương Tịnh Nghi nhận được sự quan tâm của cư dân mạng trong loạt ảnh quảng bá cho bộ phim điện ảnh "Vô Danh".

Mới đây, Trương Tịnh Nghi đã lọt vào "mắt xanh" của giới truyền thông sau thành công của bộ phim "Thắp Sáng Anh, Sưởi Ấm Em" đóng cùng Trần Phi Vũ. Đây được xem là điều vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của một nghệ sĩ. Không chỉ đặt được dấu ấn trong lòng người hâm mộ, việc bạn được giới truyền thông chú ý cũng là điều mà nghệ sĩ vô cùng coi trọng. Điều này chứng tỏ sức hút của bạn với báo giới cũng như với giới chuyên môn.

Mới đây, Trương Tịnh Nghi lại toát lên vẻ sang trọng và có gương mặt khá cổ điển trong loạt ảnh quảng bá cho bộ phim điện ảnh "Vô Danh". Đường nét thanh tú giúp nữ diễn viên chiếm được thiện cảm từ phía công chúng.

Tạo hình đầy sang trọng của Trương Tịnh Nghi trong ngày quảng bá phim 'Vô Danh' - Ảnh 1Tạo hình đầy sang trọng của Trương Tịnh Nghi trong ngày quảng bá phim 'Vô Danh' - Ảnh 2Tạo hình đầy sang trọng của Trương Tịnh Nghi trong ngày quảng bá phim 'Vô Danh' - Ảnh 3

Thành công với vai công chúa Chu Vận trong Thắp Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đã mang đến cho Trương Tịnh Nghi nhiều cơ hội tiếp xúc mới, ghi được dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Bên cạnh đó, cô cũng nhận được nhiều sự yêu thích từ giới truyền thông. Trương Tịnh Nghi còn được đánh giá là tiểu hoa có thể đi đường dài khi vừa có sắc lại có hương. 

Tạo hình đầy sang trọng của Trương Tịnh Nghi trong ngày quảng bá phim 'Vô Danh' - Ảnh 4Tạo hình đầy sang trọng của Trương Tịnh Nghi trong ngày quảng bá phim 'Vô Danh' - Ảnh 5Tạo hình đầy sang trọng của Trương Tịnh Nghi trong ngày quảng bá phim 'Vô Danh' - Ảnh 6Tạo hình đầy sang trọng của Trương Tịnh Nghi trong ngày quảng bá phim 'Vô Danh' - Ảnh 7 

Trương Tịnh Nghi 1999, là tiểu hoa đang lên của Cbiz. Cô trực thuộc Đông Thân Vị Lai - công ty quản lý văn hóa do Trần Khôn và Châu Tấn cùng hợp tác thành lập. Có thể nói, Châu Tấn đã dìu dắt Trương Tịnh Nghi từ những bước đi đầu tiên của sự nghiệp. Hiện tại, nữ diễn viên xuất hiện trong dự án điện ảnh Vô Danh, bên cạnh Vương Nhất Bác và siêu sao Lương Triều Vỹ. Vô Danh ra rạp vào đúng mùng 1 Tết tại Trung Quốc. Đây được đánh giá là tác phẩm quan trọng trong sự nghiệp của ngôi sao trẻ. 

Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí

Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới của Trương Tịnh Nghi trên tạp chí Nylon China. Theo đó, cô nàng xuất hiện ấn tượng trong tạo hình đầy nổi loạn, phá cách.

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