Tạo hình đầy sang trọng của Trương Tịnh Nghi trong ngày quảng bá phim 'Vô Danh'

Mới đây, Trương Tịnh Nghi đã lọt vào "mắt xanh" của giới truyền thông sau thành công của bộ phim "Thắp Sáng Anh, Sưởi Ấm Em" đóng cùng Trần Phi Vũ. Đây được xem là điều vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của một nghệ sĩ. Không chỉ đặt được dấu ấn trong lòng người hâm mộ, việc bạn được giới truyền thông chú ý cũng là điều mà nghệ sĩ vô cùng coi trọng. Điều này chứng tỏ sức hút của bạn với báo giới cũng như với giới chuyên môn.

Mới đây, Trương Tịnh Nghi lại toát lên vẻ sang trọng và có gương mặt khá cổ điển trong loạt ảnh quảng bá cho bộ phim điện ảnh "Vô Danh". Đường nét thanh tú giúp nữ diễn viên chiếm được thiện cảm từ phía công chúng.