Tạo hình của Nhậm Gia Luân trong Phượng Hoàng Đài Thượng lần đầu được hé lộ, chuẩn 'bệ hạ' khí chất ngời ngời

Sao quốc tế 08/03/2024 13:32

Mới đây, tạo hình của Nhậm Gia Luân trong dự án Phượng Hoàng Đài Thượng vừa được hé lộ đã khiến dân tình "hú hét" vì quá "soái". 

2023 được đánh giá là 1 năm bùng nổ của nhiều sao hoa ngữ, song dường như lại là "điềm không lành" với Nhậm Gia Luân. 

Khán giả đánh giá sao nam sinh năm 1989 có dấu hiệu tụt dốc rõ rệt, có liên tiếp nhiều dự án phim thất bại và đuối sức. Kể từ sau Châu Sinh Như Cố, nam diễn viên liên tục bị tụt giảm sức hút, thậm chí dính vào nhiều ồn ào.

Tạo hình của Nhậm Gia Luân trong Phượng Hoàng Đài Thượng lần đầu được hé lộ, chuẩn 'bệ hạ' khí chất ngời ngời - Ảnh 1

Từng nổi danh với Cẩm Y Chi Hạ, Nhậm Gia Luân lại có mối quan hệ khá gay gắt với công ty chủ quản Hoan Thuỵ. Anh nhiều lần tỏ thái độ với công ty, nhưng cũng là người từng khiến công ty lỗ đến 600 tỷ đồng (xấp xỉ 200 triệu NDT) với 3 phim là Thu Thiền, Đại Đường Vinh Diệu và Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết. Với các phim gần đây như Thỉnh Quân hay Mộ Sắc Tâm Ước, Nhậm Gia Luân cũng không mang về lợi nhuận đáng kể nào do hiệu quả kém.

Tạo hình của Nhậm Gia Luân trong Phượng Hoàng Đài Thượng lần đầu được hé lộ, chuẩn 'bệ hạ' khí chất ngời ngời - Ảnh 2

Trong năm 2024, cư dân mạng kỳ vọng Nhậm Gia Luân sẽ có bước chuyển mình để lấy lại vị thế. Đặc biệt với nhiều dự án khủng sắp lên sóng như Liệt Diễm (đóng cặp với Hình Phi), Lưu Thủy Điều Điều (đóng cùng Lý Lan Địch), Vô Ưu Độ (đóng cặp với Tống Tổ Nhi) và đang quay Phượng Hoàng Đài Thượng (nên duyên cùng Bành Tiểu Nhiễm), Nhậm Gia Luân được dự đoán sẽ chiếm sóng MXH. 

Mới đây, tạo hình của anh trong dự án Phượng Hoàng Đài Thượng vừa được hé lộ đã khiến dân tình "hú hét" vì quá "soái". 

Tạo hình của Nhậm Gia Luân trong Phượng Hoàng Đài Thượng lần đầu được hé lộ, chuẩn 'bệ hạ' khí chất ngời ngời - Ảnh 3

Trong phim, nam diễn viên vào vai hoàng thượng, có lẽ vì vậy mà từ trang phục đến tạo hình tóc đều được đầu tư, chăm chút tỉ mỉ, nổi bật. 

Tạo hình của Nhậm Gia Luân trong Phượng Hoàng Đài Thượng lần đầu được hé lộ, chuẩn 'bệ hạ' khí chất ngời ngời - Ảnh 4Tạo hình của Nhậm Gia Luân trong Phượng Hoàng Đài Thượng lần đầu được hé lộ, chuẩn 'bệ hạ' khí chất ngời ngời - Ảnh 5

Phượng Hoàng Đài Thượng kể về Tiêu Hoán – hoàng đế của Nam Kỳ Vương Triều và Lăng Thương Thương – các chủ của Phụng Lai Các .

Tiêu Hoán là vị hoàng đế tuổi trẻ tài cao, chính trực, trượng nghĩa, lòng luôn hướng về dân. Song trên triều lại không thể làm gì hai đại thần thủ phụ bắt tay với nhau “tác oai tác quái”, làm loạn triều chính khiến dân chúng khổ sở. Tiêu Hoán không thể trơ mắt nhìn người dân của mình cực khổ, hắn muốn cứu họ, nên đã bí mật hành tẩu giang hồ với tên Bạch Trì Phàm. Còn Lăng Thương Thương là một nữ hiệp dũng cảm, trượng nghĩa, có võ công cao cường. Nàng cũng là người một lòng muốn bảo vệ chính nghĩa luôn muốn trừ gian diệt ác, chính vì vậy đã thành lập Phụng Lai Các trên giang hồ để tiện bề hành động.

Tạo hình của Nhậm Gia Luân trong Phượng Hoàng Đài Thượng lần đầu được hé lộ, chuẩn 'bệ hạ' khí chất ngời ngời - Ảnh 6

Hai người có duyên quen biết nhau trong một lần cùng hành hiệp trượng nghĩa rồi cùng nhau trường kiếm thiên nhai, trừ ác cho muôn dân. Sát cánh bên nhau, mưa dần thấm lâu, Tiêu Hoán và Lăng Thương Thương nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng điều mà Tiêu Hoán không thể ngờ rằng Lăng Thương Thương lại chính là con gái của một trong hai thủ phụ, cũng là người được định trở thành Hoàng Hậu của hắn.

Đối mặt với sự náo động cả trên triều lẫn trong giang hồ khiến dân chúng chịu đủ điều khổ sở, Tiêu Hoán và Lăng Thương Thương đã tâm sự làm rõ với nhau cũng tìm thấy sơ tâm ban đầu của cả hai khi bắt đầu xông pha trên giang hồ. Họ cùng nhau giúp dân chống nạn thiên tai, trừng trị tham quan, giúp dân chúng an cư lập nghiệp, có một cuộc sống bình yên…

Sự kết hợp lần này của Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm trong Phượng Hoàng Đài Thượng khiến cư dân mạng vô cùng thích thú nhận xét: Đã Nhậm Gia Luân lại còn Bành Tiểu Nhiễm, Phượng Hoàng Đài Thượng kỳ này có lẽ là "gấp đôi nỗi sầu". 

Dự án khủng của Nhậm Gia Luân tung ảnh 'full HD' toàn bộ đội hình: Dàn cast 'xịn sò' từ chính tới phụ

Dự án khủng của Nhậm Gia Luân tung ảnh 'full HD' toàn bộ đội hình: Dàn cast 'xịn sò' từ chính tới phụ

Trước thềm phát sóng, đoàn làm phim Liệt Diễm (tên cũ: Liệt Diễm Vũ Canh Kỷ) đã tung thêm poster toàn bộ đội hình của dàn diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Phượng Hoàng Đài Thượng Bành Tiểu Nhiễm phim hoa ngữ sao hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dự án khủng của Nhậm Gia Luân tung ảnh 'full HD' toàn bộ đội hình: Dàn cast 'xịn sò' từ chính tới phụ

Dự án khủng của Nhậm Gia Luân tung ảnh 'full HD' toàn bộ đội hình: Dàn cast 'xịn sò' từ chính tới phụ

Bóc trần nhan sắc Nhậm Gia Luân qua ống kính 'hung thần' tại tuần lễ thời trang Milan

Bóc trần nhan sắc Nhậm Gia Luân qua ống kính 'hung thần' tại tuần lễ thời trang Milan

Phượng Hoàng Đài Thượng chính thức khai máy: Bành Tiểu Nhiễm và Nhậm Gia Luân khiến dân tình sốc vì tạo hình quá đẹp

Phượng Hoàng Đài Thượng chính thức khai máy: Bành Tiểu Nhiễm và Nhậm Gia Luân khiến dân tình sốc vì tạo hình quá đẹp

Hai thánh ngược Nhậm Gia Luân - Bành Tiểu Nhiễm 'song kiếm hợp bích' ở phim mới, fan lo lắng cái kết 'khóc lụt nhà'

Hai thánh ngược Nhậm Gia Luân - Bành Tiểu Nhiễm 'song kiếm hợp bích' ở phim mới, fan lo lắng cái kết 'khóc lụt nhà'

Nhậm Gia Luân chuẩn bị 'tái xuất giang hồ', ngày 'vượt mặt' Thành Nghị không còn xa

Nhậm Gia Luân chuẩn bị 'tái xuất giang hồ', ngày 'vượt mặt' Thành Nghị không còn xa

Nhậm Gia Luân lộ tạo hình cổ trang kém sắc nhất sự nghiệp, nhưng dân tình lại thích thú vì điều này

Nhậm Gia Luân lộ tạo hình cổ trang kém sắc nhất sự nghiệp, nhưng dân tình lại thích thú vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 46 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'