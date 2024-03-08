Tạo hình của Nhậm Gia Luân trong Phượng Hoàng Đài Thượng lần đầu được hé lộ, chuẩn 'bệ hạ' khí chất ngời ngời

Khán giả đánh giá sao nam sinh năm 1989 có dấu hiệu tụt dốc rõ rệt, có liên tiếp nhiều dự án phim thất bại và đuối sức. Kể từ sau Châu Sinh Như Cố, nam diễn viên liên tục bị tụt giảm sức hút, thậm chí dính vào nhiều ồn ào.

2023 được đánh giá là 1 năm bùng nổ của nhiều sao hoa ngữ , song dường như lại là "điềm không lành" với Nhậm Gia Luân.

Từng nổi danh với Cẩm Y Chi Hạ, Nhậm Gia Luân lại có mối quan hệ khá gay gắt với công ty chủ quản Hoan Thuỵ. Anh nhiều lần tỏ thái độ với công ty, nhưng cũng là người từng khiến công ty lỗ đến 600 tỷ đồng (xấp xỉ 200 triệu NDT) với 3 phim là Thu Thiền, Đại Đường Vinh Diệu và Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết. Với các phim gần đây như Thỉnh Quân hay Mộ Sắc Tâm Ước, Nhậm Gia Luân cũng không mang về lợi nhuận đáng kể nào do hiệu quả kém.

Trong năm 2024, cư dân mạng kỳ vọng Nhậm Gia Luân sẽ có bước chuyển mình để lấy lại vị thế. Đặc biệt với nhiều dự án khủng sắp lên sóng như Liệt Diễm (đóng cặp với Hình Phi), Lưu Thủy Điều Điều (đóng cùng Lý Lan Địch), Vô Ưu Độ (đóng cặp với Tống Tổ Nhi) và đang quay Phượng Hoàng Đài Thượng (nên duyên cùng Bành Tiểu Nhiễm), Nhậm Gia Luân được dự đoán sẽ chiếm sóng MXH.

Mới đây, tạo hình của anh trong dự án Phượng Hoàng Đài Thượng vừa được hé lộ đã khiến dân tình "hú hét" vì quá "soái".

Trong phim, nam diễn viên vào vai hoàng thượng, có lẽ vì vậy mà từ trang phục đến tạo hình tóc đều được đầu tư, chăm chút tỉ mỉ, nổi bật.

Phượng Hoàng Đài Thượng kể về Tiêu Hoán – hoàng đế của Nam Kỳ Vương Triều và Lăng Thương Thương – các chủ của Phụng Lai Các .

Tiêu Hoán là vị hoàng đế tuổi trẻ tài cao, chính trực, trượng nghĩa, lòng luôn hướng về dân. Song trên triều lại không thể làm gì hai đại thần thủ phụ bắt tay với nhau “tác oai tác quái”, làm loạn triều chính khiến dân chúng khổ sở. Tiêu Hoán không thể trơ mắt nhìn người dân của mình cực khổ, hắn muốn cứu họ, nên đã bí mật hành tẩu giang hồ với tên Bạch Trì Phàm. Còn Lăng Thương Thương là một nữ hiệp dũng cảm, trượng nghĩa, có võ công cao cường. Nàng cũng là người một lòng muốn bảo vệ chính nghĩa luôn muốn trừ gian diệt ác, chính vì vậy đã thành lập Phụng Lai Các trên giang hồ để tiện bề hành động.

Hai người có duyên quen biết nhau trong một lần cùng hành hiệp trượng nghĩa rồi cùng nhau trường kiếm thiên nhai, trừ ác cho muôn dân. Sát cánh bên nhau, mưa dần thấm lâu, Tiêu Hoán và Lăng Thương Thương nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng điều mà Tiêu Hoán không thể ngờ rằng Lăng Thương Thương lại chính là con gái của một trong hai thủ phụ, cũng là người được định trở thành Hoàng Hậu của hắn.

Đối mặt với sự náo động cả trên triều lẫn trong giang hồ khiến dân chúng chịu đủ điều khổ sở, Tiêu Hoán và Lăng Thương Thương đã tâm sự làm rõ với nhau cũng tìm thấy sơ tâm ban đầu của cả hai khi bắt đầu xông pha trên giang hồ. Họ cùng nhau giúp dân chống nạn thiên tai, trừng trị tham quan, giúp dân chúng an cư lập nghiệp, có một cuộc sống bình yên…

Sự kết hợp lần này của Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm trong Phượng Hoàng Đài Thượng khiến cư dân mạng vô cùng thích thú nhận xét: Đã Nhậm Gia Luân lại còn Bành Tiểu Nhiễm, Phượng Hoàng Đài Thượng kỳ này có lẽ là "gấp đôi nỗi sầu".