Tạo hình của Dương Dương trong Phàm Nhân Tu Tiên bị chê tệ hại nhất sự nghiệp, đầu tóc xấu như "tẩu hoả nhập ma"

Tạo hình mới của Dương Dương trong vai nam chính Hàn Lập của Phàm Nhân Tu Tiên được các blogger chia sẻ rầm rộ trên Weibo nhưng không nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng.

Dương Dương là một trong số ít những nam diễn viên thành công ghi dấu ấn ở cả địa hạt phim cổ trang lẫn phim hiện đại. Do đó, mỹ nam sinh năm 1991 luôn xen kẽ giữa hai thể loại phim này, không hề bên trọng bên khinh.

Ngay lúc này, tạo hình của Dương Dương ở dự án chuyển thể "Phàm nhân tu tiên" đang được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phản ứng ban đầu của khán giả là không tốt. Trong loạt ảnh, Dương Dương mặc bạch y, xõa tóc và ngồi trong một nơi như hang động. Theo một số suy đoán của blogger, đây có lẽ là cảnh Hàn Lập đang tu tiên cật lực qua ngày tháng. Tuy nhiên, tạo hình này không nhận được sự yêu thích của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng vẻ ngoài của nam thần này chẳng khác nào người bị tẩu hỏa nhập ma vì tu tiên.

Sau Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, từng nhất cử nhất động của Dương Dương đều bị dân mạng soi xét, đánh giá và thậm chí chê bai vô tội vạ. Có lẽ vì vậy mà tạo hình bạch y lần này của nam diễn viên chưa thật sự xuất sắc và bị chê bai như vậy. Kịch bản phim Phàm Nhân Tu Tiên xoay quay câu chuyện về nam chính Hàn Lập, tên thường gọi là Nhị Lăng Tử. Anh chàng vốn là một nam nhân sở hữu tướng mạo tầm thường, gia cảnh không mấy nổi trội. Nhưng thưở nhỏ, Hàn Lập lại được tam thúc của mình giới thiệu lên Thất Huyền Môn. Vì có thể luyện được Trường Xuân Công nên Hàn Lập được Mặc đại phu nhận làm đệ tử, từ đó bắt đầu con đường tu luyện thành tiên. Trong quá trình tu tiên, Hàn Lập phải va chạm vô số đối thủ, gặp đầy rẫy âm mưu, nhưng bằng chính sự dũng cảm, kiên trì và nỗ lực, Hàn Lập đã từng bước vượt qua tất cả, đắc đạo thành tiên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-hinh-cua-duong-duong-trong-pham-nhan-tu-tien-bi-che-te-hai-nhat-su-nghiep-au-toc-xau-nhu-tau-hoa-nhap-ma-613080.html