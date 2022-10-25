Tài tử 'Vua Bịp' Dương Quần qua đời ở tuổi 88

Sao quốc tế 25/10/2022 15:35

Nam diễn viên gạo cội xứ Cảng Thơm Dương Quần vừa mới đây đã qua đời ở tuổi 88 trong vòng tay của gia đình tại Mỹ.

Tờ Chinatimes đưa tin, ngày 24/10 vừa qua, tài tử Dương Quần đã qua đời tại nhà riêng ở Cerritos, Los Angeles, Hoa Kỳ sau một năm chống chọi lại căn bệnh ung thư bàng quang. Những ngày cuối đời, nam nghệ sĩ ở bên cạnh vợ - cựu diễn viên Du Phượng - và các con của mình.

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Dương Quần đã qua đời ở tuổi 88 sau một năm chống chọi lại căn bệnh ung thư bàng quang - Ảnh: Internet

Được biết, hơn 20 năm qua, vợ chồng Dương Quần đã định cư tại Mỹ, tài tử từng nói ông thích cuộc sống hưu trí tại đây. Dương Quần và Du Phượng đã ở bên nhau 62 năm, họ có với nhau một con trai và một con gái. Không chỉ là bạn đời, cặp đôi còn gắn bó với nhau với tư cách đồng nghiệp khi cùng nhau thành lập công ty phim vào thập niên 70 của thế kỷ trước.

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Thời đỉnh cao sự nghiệp, Dương Quần được đánh giá là một diễn viên tài ba với hàng loạt tác phẩm ăn khách, trong đó nổi tiếng nhất là Vua Bịp (The Shell Game) được TVB sản xuất vào năm 1980. Trong tác phẩm này, nam diễn viên còn hợp tác với nhiều cái tên thành danh khác như Tạ Hiền, Nhậm Đạt Hoa, Uông Minh Thuyên,...

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Dương Quần (áo xanh) trong Vua Bịp - Ảnh: Internet

Dương Quần sinh ra ở khu Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc đại lục và có tên thật là Dương Bằng Cử, sau Thế chiến 2 thì ông tới Hong Kong sinh sống. Vào năm 15 tuổi, Dương Quần đã tiếp xúc với điện ảnh và đạt nhiều thành tựu vào những năm 1960 - 1970. Ông cũng từng 2 lần được xướng tên Ảnh Đế tại giải thưởng Kim Mã nhờ các tác phẩm Dương Tử Giang Phong Vân (1969) và Nhẫn ( 1973). Bắt đầu từ thập niên 1990 thì ông bắt đầu ít xuất hiện trong làng giải trí.

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Từ khóa:   Dương Quần TVB Vua Bịp sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

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