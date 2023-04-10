Sau tai nạn tại phim trường Mạch Lộ Cuồng Đao, tài tử Trường Tấn phải nhập viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật.

Trang On đưa tin, mới đây Trương Tấn đã gặp tai nạn khi đang quay cảnh hành động tại phim trường của dự án Mạch Lộ Cuồng Đao ở Chiết Giang, Trung Quốc. Sau sự cố này, tài tử đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện địa phương và sau đó sang Hong Kong tiến hành phẫu thuật.

Chia sẻ với truyền thông, vợ của Trương Tấn - diễn viên Thái Thiếu Phân - cho biết hiện tại sức khỏe của anh đã ổn định và trong quá trình bình phục. Từ bức ảnh mà Trương Tấn nằm trên giường bệnh được chia sẻ, có thể thấy tài tử đã bị đa chấn thương với chân trái bị gãy, cơ thể trầy xước, bầm tím nhiều nơi và phải thở oxy.

Tuy phải nằm viện điều trị, Trương Tấn vẫn tỏ ra rất lạc quan. Anh tâm sự: "Đóng phim hành động mà, sao mà tránh được chuyện bị thương".

Trương Tấn năm nay 49 tuổi, anh từng là võ sĩ wushu và làm cascadeur, ngay từ nhỏ đã thông thạo đấu kiếm và bắn súng. Tài tử từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Nhất đại tông sư, Sát phá lang 2, Pacific Rim 2, Escape Plan 3, Hoàng Phi Hồng: Bí ẩn một huyền thoại, Đổ thành phong vân, Diệp Vấn 3...

Gia đình Trương Tấn - Thái Thiếu Phân - Ảnh: Internet

Tại làng giải trí Hong Kong, Trương Tấn là một ngôi sao võ thuật nổi tiếng. Vào năm 2014, tài tử được trao giải Nam phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng với vai diễn trong Nhất Đại Tông Sư. Nhiều chuyên gia còn đánh giá Trương Tấn có khả năng kế nhiệm Chân Tử Đan.

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