Tạ Đình Phong tiết lộ lý do không muốn nuôi con, nhường sự chăm sóc cho Trương Bá Chi

Sao quốc tế 26/12/2023 07:30

Nhiều năm qua, Tạ Đình Phong nhận nhiều chỉ trích vì vô trách nhiệm, bỏ mặc 2 con để vợ cũ chăm sóc nuôi dưỡng mà vui vẻ sống bên Vương Phi.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp của giải trí Hoa ngữ bởi nhan sắc lẫn tài năng của cả hai. Sau khi kết hôn vào năm 2006 và có với nhau hai cậu con trai. Sau 6 năm bên nhau, cả hai quyết định đường ai nấy đi trong sự nuối tiếc của khán giả.

Kể từ ngày ly hôn Trương Bá Chi đến nay, Tạ Đình Phong thường bị chỉ trích về việc vô tâm đối với hai cậu con trai của mình. 

Tạ Đình Phong tiết lộ lý do không muốn nuôi con, nhường sự chăm sóc cho Trương Bá Chi - Ảnh 1

Tạ Đình Phong cho biết nếu không phải vì lý do này thì đã một mình nuôi con trai mình. Trước những nghi ngờ, Tạ Đình Phong thẳng thắn nói: ''Lùm xùm loạt ảnh hồi đó khiến Trương Bá Chi tổn thương rất nhiều. Sở dĩ tôi giao quyền nuôi con cho cô ấy chỉ là để cô ấy lạc quan và hy vọng vào cuộc sống". Có vẻ như mọi người đã hiểu lầm Tạ Đình Phong suốt nhiều năm qua.

May mắn thay, sau ly hôn Trương Bá Chi đã thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ. Cô một mình nuôi dưỡng 2 con trai chung với Tạ Đình Phong khôn lớn.

Ngoài hai người con với Tạ Đình Phong, cô có thêm một bé trai sinh năm 2018 tên Marcus. Hiện cuộc sống đơn thân bên ba con trai của nữ diễn viên khá tốt. Tạ Đình Phong thực ra hồi đó rất yêu Trương Bá Chi nên dù có ly hôn thì anh vẫn nhượng bộ rất nhiều vì lo cho sức khỏe tình thần của cô.

Tạ Đình Phong tiết lộ lý do không muốn nuôi con, nhường sự chăm sóc cho Trương Bá Chi - Ảnh 2Tạ Đình Phong tiết lộ lý do không muốn nuôi con, nhường sự chăm sóc cho Trương Bá Chi - Ảnh 3

Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi ra mắt dòng phụ kiện cô dâu cho thương hiệu riêng SeeCeciStreet. Ban đầu, công việc kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 khiến cô bị tổn thất tài chính nặng nề.

Năm 2018, Trương Bá Chi thông báo sinh con trai thứ ba. Danh tính cha ruột đứa trẻ trở thành chủ đề bàn tán rầm rộ thời điểm đó, ngay cả Tạ Đình Phong cũng bị réo tên. Tuy nhiên, Trương Bá Chi và văn phòng làm việc riêng chưa bao giờ tiết lộ điều gì.

Năm 2021, người đẹp chuyển hướng sang lĩnh vực livestream trên Douyin (TikTok Trung Quốc) và gặt hái được thành công lớn. Ngay từ buổi phát trực tiếp đầu tiên, cô thu hút hàng triệu người xem và tạo ra số lượng đơn đặt hàng đáng kể.

 

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