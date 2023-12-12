Tạ Đình Phong đã 2 tháng không gặp Vương Phi, tiết lộ về tình trạng mối quan hệ hiện tại

Sao quốc tế 12/12/2023 13:04

Tạ Đình Phong vừa tham dự một sự kiện thương mại ở Macau (Trung Quốc). Tại sự kiện, nam diễn viên có chia sẻ gây chú ý về chuyện tình cảm với bạn gái hơn tuổi Vương Phi.

Xuất hiện trong sự kiện thương mại ở Macau (Trung Quốc), Tạ Đình Phong đã có chia sẻ gây chú ý về chuyện tình cảm với bạn gái hơn tuổi Vương Phi. Anh cho biết, Giáng sinh năm nay, anh không thể ở bên Vương Phi. Cặp đôi được cho là ở xa nhau gần 2 tháng qua. Tạ Đình Phong nói thêm, anh và bạn gái chưa biết bao giờ mới gặp nhau vì cả hai đều có lịch trình riêng.

Ngoài ra, anh đang có nhiều dự án phim ảnh cần ghi hình ở Hong Kong (Trung Quốc) trong khi đó Vương Phi được cho là không có mặt tại Hong Kong (Trung Quốc). Trước câu hỏi của phóng viên, nam diễn viên sinh năm 1980 khẳng định, việc ở xa nhau không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm và sự tin tưởng họ dành cho nhau. 

Tạ Đình Phong đã 2 tháng không gặp Vương Phi, tiết lộ về tình trạng mối quan hệ hiện tại - Ảnh 1

Tạ Đình Phong và Vương Phi là cặp tình nhân chị - em nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Hai người quen nhau khi Tạ Đình Phong mới 19 tuổi còn Vương Phi đã bước vào tuổi 30, có một đời chồng và một cô con gái.

Khoảng cách 11 tuổi giữa hai người dường như không ảnh hưởng tới tình cảm mà Tạ Đình Phong dành cho "đàn chị". Nam ca sĩ ngưỡng mộ tài năng của Vương Phi và từng khẳng định "Cả đời này, người tôi yêu nhất là Vương Phi" trong một cuộc phỏng vấn. Song, cặp đôi chỉ duy trì tình cảm khoảng 2 năm. Sau đó, họ có những ngã rẽ mới trong cuộc đời.

 

Kể từ khi tái hợp, Tạ Đình Phong và Vương Phi trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Cặp đôi chung sống, thỉnh thoảng xuất hiện bên nhau trong các chuyến du lịch. Song, hai người không công khai mối quan hệ và không đề cập tới chuyện kết hôn.

Tạ Đình Phong đã 2 tháng không gặp Vương Phi, tiết lộ về tình trạng mối quan hệ hiện tại - Ảnh 2

3 năm trở lại đây, tin đồn Tạ Đình Phong và Vương Phi chia tay liên tục xuất hiện trên mặt báo. Nguyên nhân là cả hai ít đăng ảnh chụp chung, không tương tác với nhau trên mạng xã hội và hầu như không xuất hiện cùng nhau trước công chúng. 

Tháng 3 vừa qua, tờ Sina đăng tải hình ảnh Tạ Đình Phong và Vương Phi "tay trong tay" ở sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc). Hành động của hai nghệ sĩ gián tiếp phủ nhận tin đồn tan vỡ. Cái nắm tay của họ được truyền thông Hoa ngữ gọi là "cái nắm tay thế kỷ". Tuy nhiên, từ đầu tháng 7, thông tin cặp tình nhân lệch 11 tuổi rạn nứt lại bùng phát.

Trước làn sóng tin đồn bùng nổ, Tạ Đình Phong lên tiếng bảo vệ tình yêu của mình, yêu cầu kẻ loan tin thất thiệt ngừng đồn thổi tiêu cực về mối quan hệ giữa anh và Vương Phi.

Tạ Đình Phong đã 2 tháng không gặp Vương Phi, tiết lộ về tình trạng mối quan hệ hiện tại - Ảnh 3

Theo On, Tạ Đình Phong và Vương Phi hiện chung sống ở biệt thự của nữ ca sĩ tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Thỉnh thoảng, anh trở về Hong Kong (Trung Quốc) thăm nhà hoặc giải quyết công việc. Nam diễn viên 42 tuổi thường xuyên nấu ăn, chăm sóc thú cưng giúp bạn gái. Trên trang cá nhân, anh vẫn đăng tải hình ảnh đời thường tại căn hộ của bạn gái nhưng không để lộ khoảnh khắc chung của hai người. 

Tạ Đình Phong tiết lộ, anh và Vương Phi gắn bó dài lâu vì họ có lối sống, quan điểm về tình yêu khá tương đồng. Họ đều là những người có sự nghiệp và đam mê riêng. Việc tôn trọng khoảng trời riêng của đối phương khiến họ luôn cảm thấy tươi mới trong tình cảm. 

Trong 9 năm qua, Tạ Đình Phong và Vương Phi không ép đối phương phải ở bên mình mọi lúc mọi nơi. Vào dịp lễ Tết, Tạ Đình Phong có thể về nhà thăm gia đình mà không cần đưa Vương Phi theo. Vương Phi cũng có những mối quan hệ thân thiết với bạn khác giới và đi du lịch với bạn bè thay vì ở cùng Tạ Đình Phong. 

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