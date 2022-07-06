Sự nghiệp 'bùng nổ' với dự án 'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được thăng chức

Sao quốc tế 06/07/2022 18:30

Mới đây, cuộc họp đại diện thành viên lần thứ năm của Hiệp hội Nghệ sĩ Điện ảnh và Truyền hình Hà Bắc đã bầu ra Ban chấp hành của Hiệp hội Nghệ sĩ Điện ảnh và Truyền hình Hà Bắc.

Theo Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật tỉnh Hà Bắc, từ ngày 3 đến ngày 4/7, cuộc họp đại diện thành viên lần thứ năm của Hiệp hội Nghệ sĩ Điện ảnh và Truyền hình Hà Bắc đã được tổ chức tại thành phố Thạch Gia Trang. Cuộc họp đã bầu ra Ban chấp hành của Hiệp hội Nghệ sĩ Điện ảnh và Truyền hình Hà Bắc.

Chính vì vậy, Triệu Lệ Dĩnh đã khiến nhiều người bất ngờ khi trở thành Phó Chủ tịch trong buổi họp của Hiệp hội Nghệ sĩ Truyền hình và Điện ảnh Hà Bắc.

Sự nghiệp 'bùng nổ' với dự án 'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được thăng chức - Ảnh 1
Sự nghiệp 'bùng nổ' với dự án 'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được thăng chức - Ảnh 2
Sự nghiệp 'bùng nổ' với dự án 'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được thăng chức - Ảnh 3

Trước đó, cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh khi đến tham gia cuộc họp tại Hà Bắc. Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh mặc bộ vest màu xanh da trời, thiết kế vừa thanh lịch vừa có khí chất. Tại địa điểm tổ chức, Triệu Lệ Dĩnh có biểu hiện nghiêm túc, chăm chú lắng nghe bài phát biểu của những người khác và tương tác với những người tham gia.

Thời gian gần đây, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đạt được nhiều dấu mốc mới. Với các bộ phim nổi tiếng như "Hoa Thiên Cốt", "Sở Kiều Truyện", "Minh Lan Truyện"..., Triệu Lệ Dĩnh trở thành nữ diễn viên đầu tiên có lượt xem trực tuyến phá 200 tỷ. Hiện tại, bộ phim "Hạnh Phúc đến vạn gia" của Triệu Lệ Dĩnh đang lên sóng, mỗi diễn biến mới đều được khán giả thảo luận sôi nổi.

Sự nghiệp 'bùng nổ' với dự án 'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được thăng chức - Ảnh 4

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính hiện đang là bộ phim truyền hình thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả. Bộ phim kể về câu chuyện của Hà Hạnh Phúc, một cô gái nông thôn trưởng thành sau nhiều thử thách về sự nghiệp, hôn nhân, tình yêu và gia đình. Bộ phim khắc họa chân thực cô gái Hà Hạnh Phúc luôn tự tin, không chịu thua, đồng thời diên giải sức mạnh truyền cảm hứng của phụ nữ trong thời đại mới. 

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Rating có dấu hiệu sụt giảm nhưng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh vẫn được ưu tiên vì lý do này

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được nhiều người yêu quý vì phản ánh đúng tính chân thực ở ngoài đời lên phim.

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