Son Ye Jin hiếm hoi tiết lộ về cuộc sống hôn nhân, phản ứng cực mạnh trước nhận định 'bản thân may mắn hơn khi cưới được Hyun Bin'

Son Ye Jin chưa có kế hoạch đóng phim trở lại sau khi kết hôn và sinh con. Nữ diễn viên thời gian này đam mê bộ môn golf vì được chồng truyền cảm hứng.

Đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin từng gây chấn động không chỉ showbiz Hàn mà còn người hâm mộ ngoài nước. Cặp sao quyền lực tổ chức đám cưới riêng tư tại Seoul với sự góp mặt của gia đình, họ hàng, người quen và bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Tháng 11/2022, cả hai đón con trai đầu lòng ra đời. Sau thời gian ở ẩn làm mẹ bỉm sữa, thời gian gần đây, Son Ye Jin đã rục rịch quay trở lại hoạt động. Mới đây, ngày 20/9, Son Ye Jin là khách mời trong chương trình YouTube chuyên về golf. Nữ diễn viên cũng cho biết cô nhớ người hâm mộ của mình. Tuy nhiên, cô vẫn chưa tham gia dự án diễn xuất mới nào kể từ khi kết hôn và sinh con. “Tôi nhớ người hâm mộ của mình nhiều. Tôi thực sự vui mừng được gặp họ, nhưng tôi cũng lo lắng rằng họ có thể nghĩ rằng tôi chơi golf không giỏi” - Son Ye Jin chia sẻ.

Mới đây, ngày 20/9, Son Ye Jin là khách mời trong chương trình YouTube chuyên về golf. Nữ diễn viên cũng cho biết cô nhớ người hâm mộ của mình Đáng chú ý, trong 1 màn tương tác giữa nữ diễn viên họ Son và tay golf nổi tiếng Lim Jin Han đã trở thành tâm điểm, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Cụ thể, Lim Jin Han bất ngờ nhắc tới kỷ niệm trong lần dự hôn lễ Son Ye Jin - Hyun Bin: “Anh có dự đám cưới. Trong hôn lễ, những người đàn ông nói rằng Hyun Bin thật có phúc vì được làm chồng Son Ye Jin. Còn những người phụ nữ lại nói em may mắn vì cưới được Hyun Bin”. Son Ye Jin không ngần ngại khen ngợi chồng, cho biết Hyun Bin là người tốt bụng, yêu thương vợ con. Lim Jin Han vừa mới dứt lời, Son Ye Jin đã đáp lại 1 cách đầy tự tin: “Nhưng không phải là anh ấy mới là người may mắn hơn 1 chút sao?”. Câu trả lời của mỹ nhân hạng A đã gây bão mạng xã hội, cho thấy nữ diễn viên tự tin về bản thân và ghi điểm với cách khẳng định khéo léo, gây thiện cảm này.

Cũng ở talk show, Son Ye Jin còn tiết lộ ông xã Hyun Bin là tay golf cừ khôi và liên tục cười khi nhắc đến người bạn đời. Hyun Bin là người hướng dẫn cô thử sức với môn thể thao này. “Chồng tôi chơi golf rất giỏi. Sau khi quyết định xuất hiện trong chương trình này, tôi đã tập luyện cùng anh ấy” – mỹ nhân Hạ cánh nơi anh tiết lộ. Bên cạnh đó, Son Ye Jin không ngần ngại khen ngợi chồng, cho biết Hyun Bin là người tốt bụng, yêu thương vợ con. Đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin từng gây chấn động không chỉ showbiz Hàn mà còn người hâm mộ ngoài nước Trước đó, trên trang cá nhân, Son Ye Jin từng chia sẻ hình ảnh luyện tập ở sân golf. Cư dân mạng đã “soi” ra Hyun Bin là “phó nháy” cho vợ và tận tình giúp cô có được những tấm hình đẹp. Hai vợ chồng diễn viên đình đám thường xuyên được bắt gặp đi chơi cùng nhau. Mới đây, tài tử và vợ mặc “ton sur ton” đi ăn tối tại cửa hàng mới khai trương của bạn. Lim Jin Han tới dự hôn lễ của Son Ye Jin - Hyun Bin hồi năm ngoái Theo truyền thông Hàn Quốc, tổ ấm của Hyun Bin và Son Ye Jin là căn hộ áp mái rộng 330 m2 thuộc khu chung cư cao cấp Walkerhill Podoville, làng Achiul, Guri, tỉnh Gyeonggi. Địa điểm này là nơi ở của nhiều người giàu mới nổi. Ngôi nhà của cặp sao được Hyun Bin mua đầu năm 2021.

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