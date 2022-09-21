Khán giả từng yêu quý nam diễn viên và ca ngợi anh là thần tượng hoàn hảo trước ống kính. Thế nhưng vào ngày 11/9, hình tượng nam thần của Lý Dịch Phong hoàn toàn sụp đổ sau thông báo từ cảnh sát Bắc Kinh. Những tai tiếng liên quan đến tình dục, đời sống thác loạn khiến nam diễn viên đối mặt với sự phẫn nộ của công chúng xứ tỷ dân.

Vương Toàn An từng được khen ngợi là người thành công nhất trong thế hệ đạo diễn đời thứ 6 của Trung Quốc. Ông thậm chí được coi là người kế cận Trương Nghệ Mưu. Nhưng hiện tại, công chúng xứ tỷ dân gọi Vương Toàn An là nỗi ô nhục và thất bại của màn ảnh Hoa ngữ. Danh tiếng ông mất sạch vì bê bối mua dâm, phản bội vợ.

Theo Sina, bê bối mà Lý Dịch Phong vướng phải không phải vấn đề mới trong lịch sử ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc, nhưng một lần nữa lật tẩy lối sống trụy lạc và đưa ra lời cảnh tỉnh đanh thép cho nghệ sĩ.

Tính đến nay, trong số những nghệ sĩ từng bị bắt vì hành vi mua dâm, Vương Toàn An nhận án phạt nặng nhất từ luật pháp. Tháng 9/2014, cảnh sát Bắc Kinh bắt tại trận đạo diễn “mây mưa” với một gái mại dâm 31 tuổi ở phòng làm việc.

Theo báo cảnh của cơ quan chức năng, Vương Toàn An giao dịch tình dục trái phép trong 3 ngày liên tiếp, thậm chí mua dâm tập thể. Mức độ vi phạm nghiêm trọng khiến ông bị phạt tù 6 tháng.

Lý Vân Địch, Hoắc Tôn lần lượt mất sự nghiệp vì bê bối mua dâm trong năm 2021 và 2022. Ảnh: Sina.

Trước đó, vào tháng 5 cùng năm, nam diễn viên Huỳnh Hải Ba cũng bị giam giữ hành chính 15 ngày, và phải cải tạo, tu dưỡng ở trại phục hồi nhân phẩm trong nửa năm cũng vì hành vi tương tự. Sau khi được trả tự do, ngôi sao Tân Bến Thượng Hải thừa nhận bản thân là tấm gương xấu và tự nguyện rút khỏi showbiz để thể hiện sự hối lỗi.

Án phạt và làn sóng tẩy chay đối với Vương Toàn An hay Huỳnh Hải Ba những tưởng là bài học nhãn tiền với các thế hệ sao nam trong showbiz. Tuy nhiên, gần 10 năm sau, ngành giải trí Trung Quốc lần nữa chứng kiến Lý Vân Địch, Lý Dịch Phong trả giá cũng vì sa ngã vào tệ nạn mua bán dâm.

Đáng nói, cả hai đều phạm tội nhiều lần, không có sự ăn năn hối cãi sau khi bị bắt. Vài ngày hoặc chỉ sau vài tháng được thả, họ "ngựa quen đường cũ", tiếp tục giao dịch tình dục trái phép.

Ngô Diệc Phàm – “Vua Cbiz” trở thành tù nhân vướng án hình sự

Ngô Diệc Phàm chính thức bị giam giữ hình sự từ cuối tháng 7/2021. Tới giữa tháng 8, Viện Kiểm sát nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, phê chuẩn chính thức bắt tài tử và không được bảo lãnh tại ngoại. Anh đối diện các cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên, cưỡng dâm tập thể, sử dụng ma túy, quay trộm video đồi bại, môi giới mại dâm, lừa đảo các cô gái trẻ…

Vụ scandal của Ngô Diệc Phàm được đánh giá nghiêm trọng và phức tạp nhất trong showbiz từ trước tới nay. Giới truyền thông nhận định đây là "sự sụp đổ của một thần tượng đỉnh cao". Sau vụ scandal của anh, giới chức ra hàng loạt văn bản, chỉ thị quyết liệt áp dụng với giới nghệ sĩ nhằm mục đích chấn chỉnh ngành giải trí.

Danh tiếng ngôi sao hàng đầu của Ngô Diệc Phàm đến nay đã chấm dứt hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu những nhân vật khác chỉ trả giá bằng sự nghiệp, anh còn phải đối diện với bản án lớn từ pháp luật. Nếu bị xác định phạm pháp, Ngô Diệc Phàm sẽ phải ngồi tù ít nhất 5 năm, sau đó bị trục xuất khỏi Trung Quốc.

Sau hơn 1 năm giam giữ, vụ việc của Ngô Diệc Phàm được xét xử lần đầu tiên vào ngày 10/6 nhưng diễn ra với hình thức kín. Tòa án Triều Dương tuyên bố: "Sẽ công bố phán quyết vào lúc khác". Tuy nhiên, đã hơn 3 tháng trôi qua, vẫn chưa thấy Tòa tuyên án.

Lý Dịch Phong – Thần tượng sụp đổ vì bê bối mua dâm

Lý Dịch Phong là trường hợp sao hạng A mới nhất sụp đổ sự nghiệp vì scandal đời tư. Nam diễn viên hiện bị giam hành chính tại Bắc Kinh sau khi thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Vụ việc khiến ngôi sao 35 tuổi đánh mất sự nghiệp đỉnh cao. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, anh bị ít nhất 13 nhãn hàng chấm dứt hợp đồng. Mọi tài khoản mạng xã hội và các dự án anh đang tham gia bị xóa/hủy bỏ hoàn toàn.

Những thành tựu sự nghiệp của Lý Dịch Phong cũng bị tước bỏ. Ban tổ chức giải Hoa Đỉnh - một liên hoan phim lớn nhất Trung Quốc – ra văn bản hủy hai danh hiệu từng trao cho Lý Dịch Phong năm 2017, gồm Nam diễn viên chính xuất sắc và Ngôi sao được yêu thích nhất với lý do "vượt giới hạn đạo đức, pháp luật".

Trước đó khi vướng ồn ào, Lý Dịch Phong và người quản lý đã kịch liệt phủ nhận. Khi anh bị cảnh sát bắt, nhiều người bức xúc vì cho rằng tài tử cố tình lấp liếm, tạo tin giả hòng định hướng dư luận và thoát tội.

"Đừng cuồng si kẻ sa đọa, phạm tội dâm dục"

Theo Sina, sau khi Lý Dịch Phong rớt đài, nhiều người hâm mộ vẫn bênh vực nam diễn viên trên mạng xã hội. "Tôi không tin", "Mua dâm thì sao, anh ấy cũng là người. Lý Dịch Phong đâu phải cướp vợ người khác. Anh ấy còn có thể tha thứ", "Không có video và hình ảnh, sao có thể nói rằng người họ Lý đó là Lý Dịch Phong", fan của ngôi sao Cổ kiếm kỳ đàm bình luận.

Trước đó, làn sóng người hâm mộ cũng bảo vệ Ngô Diệc Phàm. Họ cho biết sẽ đợi anh ra tù. Một số khán giả quá khích thậm chí tuyên bố sẽ lên kế hoạch cướp ngục để giải cứu nam diễn viên.

Theo China Times, "hành vi mù quáng của người hâm mộ Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm" là đáng lo. Phần lớn họ là người hâm mộ nữ, và một số đã trở thành "miếng mồi ngon" cho các nam thần tượng chuốc thuốc và cưỡng hiếp.

Vì vậy, trang tin cho rằng người hâm mộ cần tỉnh táo, cứng rắn và kiên quyết từ bỏ thần tượng khi họ phạm sai lầm để loại bỏ nền văn hóa dung túng cho bê bối ngành công nghiệp giải trí.

"Sự việc của Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm là lời cảnh báo. Dục vọng thái quá của bản thân và tự cho mình là đúng chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả. Người hâm mộ cũng hãy thận trọng hơn trong việc lựa chọn thần tượng, đừng mù quáng bảo vệ những kẻ có vấn đề đạo đức, lối sống và cũng đừng để bản thân bị thao túng bởi hình tượng hào nhoáng", Nhật báo Phụ nữ Trung Quốc viết.

Trong khi Nhân Dân nhật báo lại có bài viết thức tỉnh khán giả: "Fan Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm hãy buông tay. Đừng sống trong ảo tưởng, đừng để bản thân bị lừa dối bởi những kẻ phạm pháp và biến mình thành con tốt bênh vực người phạm pháp. Nghệ sĩ phải giữ mình trong sạch, nếu không sẽ mang đến thanh xuân uế bẩn cho xã hội".