Thêm một nạn nhân nữa của Ngô Diệc Phàm xuất hiện, lần này tội trạng của anh đã "vươn tầm ra quốc tế" khi một cô gái ở Mỹ tố bị anh ta ép uống thuốc rồi cưỡng hiếp.

Sau khi Ngô Diệc Phàm bị tạm giam, đã có rất nhiều tình tiết xoay quanh vụ án của nam ca sĩ được đưa ra, đồn đại cũng có, chứng thực cũng có đủ để biết scandal lần này của anh hiện đang là tâm điểm của toàn C-biz. Mới đây, một chi tiết cực kỳ mới trong vụ án này vừa xuất hiện đã gây bão toàn MXH xứ Trung. Ngô Diệc Phàm hiện đang bị tạm giam vì các cáo buộc liên quan đến tình dục - Ảnh: Internet Cụ thể, tối ngày 5/8, trên trang BJH có xuất hiện hiện một bài viết với nội dung một nạn nhân của Ngô Diệc Phàm tại Mỹ lên tiếng tố cáo nam ca sĩ đã giở trò đồi bại với mình. Cô gái này cho biết mình đã bị cưỡng hiếp sau khi bị ép uống thuốc mê.

Cụ thể bài đăng, cô gái này kể lại Ngô Diệc Phàm từng đến Los Angeles, hoa Kỳ và mở cuộc "tuyển phi" đối tượng là các du học sinh tại đây. Người này còn kể thêm, tại buổi tiệc của Ngô Diệc Phàm, tất cả mọi người đều phải giao nộp điện thoại đề phòng việc những bức ảnh hay clip bị lộ ra ngoài. Ngô Diệc Phàm từng bị bắt gặp ở Los Angeles - Ảnh: Weibo Hơn hết, cô gái này còn tiết lộ một sự việc kinh khủng mà theo cô là "nỗi ám ảnh kinh hoàng" nhất mà cô từng trải qua. Cô kể rằng mình bị Ngô Diệc Phàm đưa cho một loại thuốc mà sau khi uống xong bị mê man không tỉnh táo, ngay sau đó cô nhận ra mình và nam ca sĩ đang phát sinh quan hệ.

Người này còn khẳng định rằng phải tới khi Đô Mỹ Trúc đứng lên chống lại Kris Wu cô mới dũng cảm lên tiếng vì trước đây fan của anh ta quá mạnh, cô lo ngại việc mình bị công kích. Ở Los Angeles, anh từng đi ăn với một cô gái lạ - Ảnh: Weibo Hai người trông có vẻ khá thân thiết - Ảnh: Weibo Hiện tại, chưa rõ sự việc có bao nhiêu phần trăm là sự thật nhưng cư dân mạng lại đặt kha khá lòng tin vào thông tin này vì trước đây MXH từng "rần rần" vì loạt ảnh Ngô Diệc Phàm đi ăn cùng một cô gái lạ tại Los Angeles. Sau khi chính thức bị phong sát và tạm giam, Ngô Diệc Phàm bị cho là đang phải gánh trên vai món nợ khổng lồ vì bồi thường hợp đồng cho các nhãn hàng mà anh đại diện. Ngoài ra, việc chịu án tù ở cả hai quốc gia Trung Quốc và Canada là mối nguy lớn nhất mà nam ca sĩ hiện phải lo lắng.

Giữa scandal Ngô Diệc Phàm, cái chết bí ẩn của 'Tiểu Angela Baby' trong tình trạng lõa thể đột nhiên bị đào lại Cái chết kinh hoàng của nữ diễn viên Nhậm Kiều từng làm rúng động C-biz cách đây 5 năm bất ngờ được nhắc lại trong khi mọi sự chú ý đang đổ dồn về bê bối tình ái của Ngô Diệc Phàm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/scandal-o-trung-quoc-van-chua-ha-nhiet-ngo-diec-pham-bat-ngo-bi-nan-nhan-o-my-to-ep-uong-thuoc-roi-cuong-hiep-416203.html