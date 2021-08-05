Tài tử U80 yêu đương với tình trẻ đáng tuổi con cháu đến có thai, rơi vào kiện tụng và 2 cú 'quay xe' không tưởng

Sao quốc tế 05/08/2021 06:00

Vụ việc tài tử 76 tuổi qua lại với bạn gái kém 39 tuổi làm rúng động làng giải trí xứ Hàn. Theo phía nữ tiết lộ, tài tử đã ép bạn gái phá thai nhưng khi bị kiện thì thay đổi thái độ. Tuy nhiên, sự "quay xe" này vẫn còn tiếp tục cho đến ngày 4/8.

Theo Dispatch, ngày 2/8, nam diễn viên gạo cội Kim Yong Gun (76 tuổi) đang đối mặt với một vụ kiện tụng liên quan đến một phụ nữ 37 tuổi (gọi tắt là A) vì ép cô phá thai. Được biết, cô này đã gặp ông Kim tại một bữa tiệc vào năm 2008 và hai người bắt đầu qua lại với nhau.

Họ đã có mối quan hệ tình cảm được 13 năm nhưng đến khi A có thai vào tháng 3 vừa qua thì theo như A tiết lộ, nam tài từ muốn cô bỏ đứa bé này. 

kim yong gun 1
Nam diễn viên gạo cội Kim Yong Gun (76 tuổi) đang đối mặt với một vụ kiện tụng liên quan đến một phụ nữ 37 tuổi (gọi tắt là A) vì ép cô phá thai - Ảnh: Internet

“Tôi đã bí mật hẹn hò với ông ấy trong 13 năm. Vậy mà giờ ông ấy muốn tôi từ bỏ đứa trẻ trong bụng mình. Cuộc đời của một phụ nữ như tôi cũng quý giá như phần đời còn lại của Kim Yong Gun vậy. Tôi không thể ngừng nghĩ về ông ta như một kẻ ích kỷ và vô trách nhiệm” - cô A tiết lộ với Dispatch.

Cuối cùng, A quyết định đệ đơn kiện ông Kim vào ngày 24/7 vì đã cưỡng ép cô phá thai. Tại Hàn Quốc, việc ép buộc ai đó phá thai là hành vi bất hợp pháp.

Phía tài tử Kim Yong Gun thì cho hay: “A đã chặn tôi và kiện tôi. Vấn đề này không nên đem ra tòa để tranh cãi. Cuối tháng 5 vừa rồi, tôi đã bày tỏ rằng tôi sẽ hỗ trợ cô ấy sinh con. Tôi có con ở tuổi 76 nên đã rất sốc khi lần đầu biết tin này. Tôi thừa nhận mình đã to tiếng trong lúc cố gắng thuyết phục cô ấy. Hiện tại tôi muốn giải quyết những hiểu lầm giữa hai chúng tôi”. Ngoài ra, nam nghệ sĩ 76 tuổi cũng tiết lộ thêm hiện ông đang quan tâm đến A cũng như sức khỏe của em bé hơn cả bản thân mình và muốn được nói chuyện với cô này. 

kim yong gun 2
Nam diễn viên gạo cội Kim Yong Gun - Ảnh: Internet

Theo Moneys, ngày 4/8, truyền thông Hàn Quốc dẫn lời của một luật sư đại điện cô A cho biết rằng nam tài tử đã chửi mắng, thúc giục cô này đi phá thai và ep ký biên bản nếu sinh đứa bé ra sẽ phải tự nuôi dưỡng.

"Thậm chí một ngày trước khi cô A chỉ định luật sư, ông Kim đã chửi mắng A. Ông ấy thúc giục phá thai và ép cô ấy viết biên bản, cam kết nếu sinh con thì tự nuôi dưỡng đứa nhỏ" - đại diện pháp lý của A cho biết.

 

Chưa dừng lại ở đó, đại diện pháp lý còn cung cấp rằng ông Kim đã ép A phá thai bằng nhiều câu hỏi như "Nó có phải là con tôi không?" và "Tôi sẽ không cung cấp phí nuôi dưỡng đứa nhỏ cho cô". Ông này còn xô ngã A trong quá trình hai bên đang thảo luận.  Ngoài ra, phía cô A cũng rất thẳng thắng khi cho biết sẽ không rút đơn kiện vì không cảm nhận được sự chân thành và bởi vị tài tử chị thay đổi thái độ khi cô A khởi kiện.

Câu chuyện vẫn còn được tiếp tục và hiện đã nhận về nhiều ý kiến từ cư dân mạng. Một số người cho rằng nêu chờ đứa trẻ được sinh ra và đi giám định DNA sẽ rõ. Trong khi một số ý kiến lại chỉ trích những người trong cuộc khi cho rằng do A tham tiền nên đã chấp nhận qua lại với 1 ông cụ, còn nam tài tử thì bị nói là người vô trách nhiệm, qua lại với người đáng tuổi con cháu mình.

Hot boy Tây Tạng tái xuất trong bộ ảnh hoang dã đẹp siêu thực

Hot boy Tây Tạng tái xuất trong bộ ảnh hoang dã đẹp siêu thực

Mới đây, Hot boy Tây Tạng đã trở lại trên ảnh bìa của một tạp chí nổi tiếng. Bối cảnh bức hình vẫn chính là quê nhà thảo nguyên của anh - nơi đã từng được anh "khoe" một lần với trước công chúng trước đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Hàn Quốc bạn gai diễn viên mang thai phá thai

TIN LIÊN QUAN

Hot boy Tây Tạng tái xuất trong bộ ảnh hoang dã đẹp siêu thực

Hot boy Tây Tạng tái xuất trong bộ ảnh hoang dã đẹp siêu thực

Kylie Jenner tung bộ ảnh phô diễn đường cong bán nude đón tuổi mới, khẳng định “vàng 24K cho tuổi 24”

Kylie Jenner tung bộ ảnh phô diễn đường cong bán nude đón tuổi mới, khẳng định “vàng 24K cho tuổi 24”

Ngô Diệc Phàm thừa nhận quan hệ với trẻ em 14 tuổi, Tiêu Chiến liên tục bị "réo tên" trong chuỗi scandal này

Ngô Diệc Phàm thừa nhận quan hệ với trẻ em 14 tuổi, Tiêu Chiến liên tục bị "réo tên" trong chuỗi scandal này

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 43 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 43 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 12 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 35 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 37 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi