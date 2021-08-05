Tài tử U80 yêu đương với tình trẻ đáng tuổi con cháu đến có thai, rơi vào kiện tụng và 2 cú 'quay xe' không tưởng

Họ đã có mối quan hệ tình cảm được 13 năm nhưng đến khi A có thai vào tháng 3 vừa qua thì theo như A tiết lộ, nam tài từ muốn cô bỏ đứa bé này.

Theo Dispatch, ngày 2/8, nam diễn viên gạo cội Kim Yong Gun (76 tuổi) đang đối mặt với một vụ kiện tụng liên quan đến một phụ nữ 37 tuổi (gọi tắt là A) vì ép cô phá thai . Được biết, cô này đã gặp ông Kim tại một bữa tiệc vào năm 2008 và hai người bắt đầu qua lại với nhau.

Cuối cùng, A quyết định đệ đơn kiện ông Kim vào ngày 24/7 vì đã cưỡng ép cô phá thai. Tại Hàn Quốc , việc ép buộc ai đó phá thai là hành vi bất hợp pháp.

“Tôi đã bí mật hẹn hò với ông ấy trong 13 năm. Vậy mà giờ ông ấy muốn tôi từ bỏ đứa trẻ trong bụng mình. Cuộc đời của một phụ nữ như tôi cũng quý giá như phần đời còn lại của Kim Yong Gun vậy. Tôi không thể ngừng nghĩ về ông ta như một kẻ ích kỷ và vô trách nhiệm” - cô A tiết lộ với Dispatch.

Phía tài tử Kim Yong Gun thì cho hay: “A đã chặn tôi và kiện tôi. Vấn đề này không nên đem ra tòa để tranh cãi. Cuối tháng 5 vừa rồi, tôi đã bày tỏ rằng tôi sẽ hỗ trợ cô ấy sinh con. Tôi có con ở tuổi 76 nên đã rất sốc khi lần đầu biết tin này. Tôi thừa nhận mình đã to tiếng trong lúc cố gắng thuyết phục cô ấy. Hiện tại tôi muốn giải quyết những hiểu lầm giữa hai chúng tôi”. Ngoài ra, nam nghệ sĩ 76 tuổi cũng tiết lộ thêm hiện ông đang quan tâm đến A cũng như sức khỏe của em bé hơn cả bản thân mình và muốn được nói chuyện với cô này.

Nam diễn viên gạo cội Kim Yong Gun - Ảnh: Internet

Theo Moneys, ngày 4/8, truyền thông Hàn Quốc dẫn lời của một luật sư đại điện cô A cho biết rằng nam tài tử đã chửi mắng, thúc giục cô này đi phá thai và ep ký biên bản nếu sinh đứa bé ra sẽ phải tự nuôi dưỡng.

"Thậm chí một ngày trước khi cô A chỉ định luật sư, ông Kim đã chửi mắng A. Ông ấy thúc giục phá thai và ép cô ấy viết biên bản, cam kết nếu sinh con thì tự nuôi dưỡng đứa nhỏ" - đại diện pháp lý của A cho biết.

Chưa dừng lại ở đó, đại diện pháp lý còn cung cấp rằng ông Kim đã ép A phá thai bằng nhiều câu hỏi như "Nó có phải là con tôi không?" và "Tôi sẽ không cung cấp phí nuôi dưỡng đứa nhỏ cho cô". Ông này còn xô ngã A trong quá trình hai bên đang thảo luận. Ngoài ra, phía cô A cũng rất thẳng thắng khi cho biết sẽ không rút đơn kiện vì không cảm nhận được sự chân thành và bởi vị tài tử chị thay đổi thái độ khi cô A khởi kiện.

Câu chuyện vẫn còn được tiếp tục và hiện đã nhận về nhiều ý kiến từ cư dân mạng. Một số người cho rằng nêu chờ đứa trẻ được sinh ra và đi giám định DNA sẽ rõ. Trong khi một số ý kiến lại chỉ trích những người trong cuộc khi cho rằng do A tham tiền nên đã chấp nhận qua lại với 1 ông cụ, còn nam tài tử thì bị nói là người vô trách nhiệm, qua lại với người đáng tuổi con cháu mình.