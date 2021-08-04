Kylie Jenner tung bộ ảnh phô diễn đường cong bán nude đón tuổi mới, khẳng định “vàng 24K cho tuổi 24”

Sao quốc tế 04/08/2021 16:24

Kylie Jenner mới đây vừa đăng tải bộ ảnh phô diễn đường cong bán nude để đón tuổi mới. Khiến ai nấy cũng choáng vì độ chịu khoe của cô nàng thuộc dạng của đỉnh.

Kylie Jenner là một nhân vật truyền hình thực tế, người mẫu ảnh, doanh nhân, tỷ phú người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007 trên kênh E! và là người sáng lập kiêm chủ thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics.

Kylie Jenner tung bộ ảnh phô diễn đường cong bán nude đón tuổi mới, khẳng định “vàng 24K cho tuổi 24” - Ảnh 1
Kylie Jenner chia sẻ hình ảnh bán nude đón tuổi mới. Ảnh: Internet

Hình ảnh cô nàng đăng tải lên trên trang Instagram cá nhân của mình khiến ai nấy cũng phải “giật mình” vì những hình ảnh quá táo bạo. Cô nàng khoe thân hình nóng bỏng được phun sơn dát vàng và lượng người theo dõi trên trang cá nhân của cô nàng lại liên tục tăng lên và con số đã là 254 triệu người theo dõi.

Nữ tỷ phú trẻ chia sẻ “ 8 ngày nữa là sinh nhật. Tôi sẽ phát hành một bộ sưu tập nhân dịp tuổi mới với chủ đề: “Vàng 24K cho tuổi 24”, được ra mắt vào ngày 10/8 tới đây”. Sự tuyên bố này khiến các fan ruột của cô nàng vô cùng thích thú họ phải “lót dép” hóng từng ngày để tận mắt chứng kiến hình ảnh của thần tượng mình trong một diện mạo mới.

Kylie Jenner tung bộ ảnh phô diễn đường cong bán nude đón tuổi mới, khẳng định “vàng 24K cho tuổi 24” - Ảnh 2
Hình ảnh bán nude của Kylie Jenner khiến ai nấy cũng bất ngờ. Ảnh: Internet

Dù thường xuyên đăng tải những bức hình sexy, gợi cảm và khoe những đường cong táo tạo nhưng có lẽ bức ảnh “bán nude” này của nữ tỷ phú trẻ đã khiến dân mạng phải trầm trồ và xôn xao trên IG. Chỉ sau 1 ngày đăng tải, cô nàng nhận về hàng triệu lượt thả tim và hơn 50 nghìn bình luận tương tác để chúc mừng sinh nhật tuổi mới của cô nàng.

Từng là một “cô vịt xấu xí” giữa những người chị xinh đẹp, quyến rũ, Kylie giờ đây đã ngày một trở nên xinh đẹp và hoàn thiện bản thân hơn. Cô nàng hiện đang được rất nhiều người quan tâm đến và những động thái của cô nàng luôn là chủ đề hot cho các tay săn ảnh. Không chỉ nổi tiếng nhờ dựa hơi các chị của mình, cô nàng có một lối đi riêng khi sở hữu một lượng fan khủng trên IG cùng với đó là công việc kinh doanh vô cùng thuận lợi. Cô hiện tại đã trở thành một doanh nhân thành đạt và góp mặt trong danh sách những tỷ phú trẻ nhất thế giới.

Kylie Jenner tung bộ ảnh phô diễn đường cong bán nude đón tuổi mới, khẳng định “vàng 24K cho tuổi 24” - Ảnh 3
Kylie Jenner tung bộ ảnh phô diễn đường cong bán nude đón tuổi mới, khẳng định “vàng 24K cho tuổi 24” - Ảnh 4
Kylie Jenner tung bộ ảnh phô diễn đường cong bán nude đón tuổi mới, khẳng định “vàng 24K cho tuổi 24” - Ảnh 5
Cô nàng luôn lựa chọn những trang phục táo bao khi tham dự các sự kiện. Ảnh: Internet

Kylie xuất sắc trong 2 năm liền được Forbes vinh danh là tỷ phú tư thân trẻ nhất thế giới năm 2019 và năm 2020. Tuy nhiên, tháng 5/2020 Forber lại tuyên bố Kylie không phải là tỷ phú vì cho rằng cô đã thổi phồng tài sản của mình lên. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì cũng minh chứng được một điều rằng Kylie giờ đây không những xinh đẹp mà còn rất giỏi kinh doanh.

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