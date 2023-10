Kylie Jenner là một nhân vật truyền hình thực tế, người mẫu ảnh, doanh nhân, tỷ phú người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007 trên kênh E! và là người sáng lập kiêm chủ thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics.

Kylie Jenner chia sẻ hình ảnh bán nude đón tuổi mới. Ảnh: Internet

Hình ảnh cô nàng đăng tải lên trên trang Instagram cá nhân của mình khiến ai nấy cũng phải “giật mình” vì những hình ảnh quá táo bạo. Cô nàng khoe thân hình nóng bỏng được phun sơn dát vàng và lượng người theo dõi trên trang cá nhân của cô nàng lại liên tục tăng lên và con số đã là 254 triệu người theo dõi.