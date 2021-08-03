Vụ việc của nam ca sĩ đang được giới truyền thông theo sát từng diễn biến một. Bên cạnh đó, vì có nhiều tình tiết mới được đưa ra gần đây, trên các trang MXH bắt đầu xuất hiện nhiều tin đồn vô căn cứ xoay quanh vụ án của Kris Ngô.

"Scandal lớn nhất C-biz" của Ngô Diệc Phàm hiện đang trong giai đoạn nóng nhất khi mà anh chàng đã chính thức bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ vì tình nghi hiếp dâm.

Nguồn tin trong bài đăng tiết lộ, Ngô Diệc Phàm đã tự mình viết ra hàng chục trang giấy những hành động của mình đã làm trong quá khứ. Trong đó, nam ca sĩ cũng đã bước đầu thừa nhận hành vi có quan hệ tình dục với một cô gái 14 tuổi. Ngoài ra, một số tên tuổi trong showbiz cũng là đồng phạm của anh.

Chiều ngày 3/8 vừa qua, trên trang thông tin iFeng của Trung Quốc xuất hiện một bài đăng tiết lộ nội dung buổi thẩm vấn của Ngô Diệc Phàm tại đồn cảnh sát. Tuy lời khai cụ thể của nam ca sĩ không được công khai nhưng một số tình tiết đáng chú ý về động thái của anh lại gây được nhiều sự chú ý.

Sau khi nhận được lời khai chi tiết của Kris Ngô, cảnh sát quyết định sẽ đi điều tra thêm thì nam ca sĩ lại ra sức níu kéo viên cảnh sát và tuyên bố còn có nhiều chuyện mà mình vừa nghĩ ra cần được báo cáo. Hơn hết, anh chàng còn mong rằng với những gì mình khai nhận có thể dùng để giảm nhẹ hình phạt.

Vì hàng chục trang "cáo trạng" mà Ngô Diệc Phàm tự mình viết, trang iFeng còn cho rằng rất có thể nam ca sĩ đang nắm trong tay không ít bí mật của những người nổi tiếng. Trong trường hợp mọi lời khai của anh đều chính xác, một "cuộc thanh trừng" trong giới giải trí Trung Quốc sẽ nổ ra trong thời gian tới với nhiều tình tiết rúng động.

Nếu như những lời khai của Ngô Diệc Phàm là thật, rất có thể một cuộc 'thanh trừng' lớn tại C-biz sẽ nổ ra - Ảnh: Internet

Còn theo thông tin từ tờ Sinchew, Ngô Diệc Phàm thật ra khá yếu đuối, nam ca sĩ đã liên tục gào khóc khi bị tạm giam, anh còn tha thiết được tha thứ vì: "Đây là lần đầu tôi vi phạm". Tuy vậy, tin đồn này ở thời điểm hiện tại vẫn chỉ là tin đồn trôi nổi trên MXH và chưa có cơ quan công an chưa lên tiếng xác nhận.

Bên cạnh đó, vì Ngô Diệc Phàm mang quốc tịch Canada, có thông tin sau khi thụ án xong ở Trung Quốc, anh chàng sẽ bị trục xuất về nước. Tuy nhiên, người hâm mộ đang vô cùng lo lắng khi nam ca sĩ bị trục xuất về Canada sẽ tiếp tục bị truy tố với tội danh hiếp dâm và hiếp dâm là một trong những tội phải chịu án phạt cao nhất ở mức chung thân tại đây, sau khi ra tù anh còn sẽ bị quản thúc tại gia với một chiếc vòng điện tử luôn đeo lên chân sau khi ra tù.