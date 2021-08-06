Cái chết kinh hoàng của nữ diễn viên Nhậm Kiều từng làm rúng động C-biz cách đây 5 năm bất ngờ được nhắc lại trong khi mọi sự chú ý đang đổ dồn về bê bối tình ái của Ngô Diệc Phàm.

Sau khi nhiều thông tin gây sốc về vụ án của Ngô Diệc Phàm được tung ra, cư dân mạng Trung Quốc liên tục đặt ra các câu hỏi nghi vấn liên quan đến thế lực đằng sau nam ca sĩ này, liệu cánh tay của phe cánh này có đủ dài đến mức che đậy những vụ án còn kinh khủng hơn như giết người? Nhan sắc của nữ diễn viên bạc mệnh Nhậm Kiều - Ảnh: Weibo Vì lý do đó, một trong những vụ án gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ nhiều năm trước bất ngờ bị đào lại. Cụ thể vào năm 2017, nữ diễn viên triển vọng Nhậm Kiều, còn được mệnh danh là "Tiểu Angela Baby" đã chết trong tình trạng khỏa thân sau khi rơi xuống từ một ban công khách sạn. Ở thời điểm đó, tình nghi số một gây ra cái chết cho nữ diễn viên chính là Dương Húc Văn - nam diễn viên nổi tiếng nhờ vai diễn Quách Tĩnh trong Tân Anh Hùng Xạ Điêu.

Theo một đoạn video được quay lại vào đêm trước khi vụ án xảy ra, Nhậm Kiều và Dương Húc Văn từng đến khách sạn trong tâm trạng khá vui vẻ, cả hai còn cùng nhau cười đùa. Tuy nhiên, chưa kịp để cư dân mạng nghi ngờ, quản lý của Dương Húc Văn đã phủ nhận sự việc, cái chết của Nhậm Kiều không hề liên quan tới nam diễn viên. Thi thể của Nhậm Kiều được tìm thấy trong khuôn viên cảu một khách sạn trong tình trạng khỏa thân - Ảnh: Douban Ở địa điểm xảy ra án mạng của Nhậm Kiều, không có bất kỳ Camera nào được lắp đặt. Cơ thể của cô thậm chí không có nhiều chỗ bị dập trong khi khi nếu như rơi từ độ cao như vậy, chắc hẳn cơ thể cô sẽ phải bị chấn thương nặng và bị biến dạng ít nhiều. Ngoài ra, việc nữ diễn viên tự tử ít có khả năng xảy ra khi chỉ thời gian ngắn trước cái chết của cô, Nhậm Kiều còn vui vẻ công bố chuẩn bị du lịch cùng bố mẹ.

Hiện trường vụ án của cô là điểm mù của khách sạn, không có camera quay đến - Ảnh: Sihu Tuy công chúng vẫn còn nhiều hoài nghi về cái chết của nữ diễn viên, cảnh sát lại đưa ra kết luận Nhậm Kiều rơi xuống đất là do say xỉn và không liên quan đến bất kỳ người nào. Sau đó vụ án kết thúc nhanh chóng như cách nó diễn ra mặc dù vẫn còn nhiều thứ bị bỏ ngỏ. Còn có thông tin quá trình điều tra Dương Húc Văn rất qua loa và chóng vánh. Dương Húc VĂn là tình nghi số 1 của vụ án này - Ảnh: Internet Nhậm Kiều bị kéo lên xe của Dương Húc Văn - Ảnh: YOUKU Ở thời điểm hiện tại, khi vụ án bị đào lại, cư dân mạng vô cùng bất ngờ khi phát hiện Dương Húc Văn từng được công ty Hoa Nghị Huynh Đệ và đạo diễn Phùng Tiểu Cương nâng đỡ vào năm đó - cũng giống như việc Ngô Diệc Phàm từng được Phùng Tiểu Cương nâng đỡ vậy. Hơn hết, với thế lực của công ty Hoa Nghị Huynh Đệ và đạo diễn Phùng Tiểu Cương, vụ án của Kiều Nhậm hoàn toàn có khả năng bị che đậy và rơi vào quên lãng. Và không ngoài dự đoán, nếu như không có scandal của Ngô Diệc Phàm, không còn ai nhớ đến cái chết của nữ diễn viên xấu số một thời nữa. Sau sự việc, Dương Húc Văn vẫn giữ được thái độ bình thản và đóng phim như chẳng có bất kỳ phiền muộn hay gánh nặng tâm lý nào. Dương Húc Văn vẫn thản nhiên đóng phim sau cái chết của Nhậm Kiều - Ảnh: Weibo Ở thời điểm hiện tại, khi mà vụ án của Nhậm Kiều bị đào lại, netizen có thêm bằng chứng để tin rằng thế lực đứng sau giúp Ngô Diệc Phàm che đậy những việc "dơ bẩn" mà anh ta gây ra cũng chính là thế lực đã khiến cho cái chết của Nhậm Kiều rơi vào quên lãng. Vì vậy, bên cạnh việc điều tra Ngô Diệc Phàm, cộng đồng mạng xứ Trung cũng mong muốn vụ án của Nhậm Kiều được lật lại để nữ diễn viên không phải ra đi trong oan ức.

Ngô Diệc Phàm thừa nhận quan hệ tình dục với fan nữ 14 tuổi, lời khai kín chục trang giấy, Canada cũng phải vào cuộc Sau khi thông tin Ngô Diệc Phàm có thể sẽ bị trục xuất về Canada mãi mãi được đưa ra, Scandal của nam ca sĩ hiện tại không còn chỉ nằm trong lãnh thổ Trung Quốc nữa mà ngay cả phía Canada cũng sẽ nhúng tay vào.

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