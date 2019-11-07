Sau nhiều lần gây thất vọng với ảnh chưa chỉnh sửa, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ lột xác với nhan sắc đỉnh cao

Sao quốc tế 07/11/2019 17:20

Loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa mới đây của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đang khiến cư dân mạng xứ Trung bấn loạn vì quá xinh đẹp.

Sở hữu những nét đặc trưng của một “mỹ nhân Tân Cương”, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ vắng mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc.

dien vien dich le nhiet ba 1

Địch Lệ Nhiệt Ba luôn được xếp vào top những mỹ nhân đẹp nhất showbiz Hoa ngữ  - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng xuống sắc khiến người hâm mộ thất vọng. Tại các sự kiện giải trí, nữ diễn viên “Liệt hỏa như ca” không ít lần lộ dấu hiệu lão hóa qua những bức ảnh chưa chỉnh sửa.

dien vien dich le nhiet ba 2

Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Sau khoảng thời gian bị dân mạng chê bai nhan sắc, mới đây, “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba đã có màn trở lại đầy ngoạn mục. Được biết, người đẹp rất cố gắng chăm chút cho bản thân để lấy lại phong độ vốn có.

dien vien dich le nhiet ba 3dien vien dich le nhiet ba 4

dien vien dich le nhiet ba 5
Nữ diễn viên khoe nhan sắc trẻ trung - Ảnh: Internet

Cụ thể qua những bức ảnh chưa chỉnh sửa tại sự kiện mới đây, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới truyền thông và netizen xứ Trung. Loạt khoảnh khắc xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân mạng không ngừng bấn loạn.

dien vien dich le nhiet ba 6dien vien dich le nhiet ba 7

dien vien dich le nhiet ba 8

Netizen xứ Trung dành nhiều lời khen cho Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Hiện tại, dự án mới của Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác cùng Hoàng Cảnh Du đang rất được mong chờ. Trong khi đó, bộ phim “Tam sinh tam thế chẩm thượng thư” của cô và Cao Vỹ Quang cũng sẽ lên sóng vào cuối năm nay.

Chẳng cần photoshop, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tỏa sáng rực rỡ

Chẳng cần photoshop, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tỏa sáng rực rỡ

Những tấm hình trước và sau chỉnh sửa của Địch Lệ Nhiệt Ba không có gì khác biệt và nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Chẳng cần photoshop, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tỏa sáng rực rỡ

Chẳng cần photoshop, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tỏa sáng rực rỡ

Loạt ảnh xinh đẹp từ nhỏ của Địch Lệ Nhiệt Ba

Loạt ảnh xinh đẹp từ nhỏ của Địch Lệ Nhiệt Ba

Diện váy cúp ngực gợi cảm như nữ thần nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ chăm chăm che vòng 1 vì sợ lộ hàng

Diện váy cúp ngực gợi cảm như nữ thần nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ chăm chăm che vòng 1 vì sợ lộ hàng

Nhan sắc tuyệt mỹ của Địch Lệ Nhiệt Ba khi trở thành cô dâu 'vạn người mê'

Nhan sắc tuyệt mỹ của Địch Lệ Nhiệt Ba khi trở thành cô dâu 'vạn người mê'

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba lộ dấu hiệu lão hóa da

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba lộ dấu hiệu lão hóa da

Không diện trang phục lộng lẫy, trang điểm kỹ càng, Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp ra sao khi mặc áo thun, quần jeans

Không diện trang phục lộng lẫy, trang điểm kỹ càng, Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp ra sao khi mặc áo thun, quần jeans

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 39 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 39 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới