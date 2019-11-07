Địch Lệ Nhiệt Ba luôn được xếp vào top những mỹ nhân đẹp nhất showbiz Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Sở hữu những nét đặc trưng của một “ mỹ nhân Tân Cương ”, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ vắng mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc.

Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng xuống sắc khiến người hâm mộ thất vọng. Tại các sự kiện giải trí , nữ diễn viên “Liệt hỏa như ca” không ít lần lộ dấu hiệu lão hóa qua những bức ảnh chưa chỉnh sửa.

Sau khoảng thời gian bị dân mạng chê bai nhan sắc, mới đây, “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba đã có màn trở lại đầy ngoạn mục. Được biết, người đẹp rất cố gắng chăm chút cho bản thân để lấy lại phong độ vốn có.

Nữ diễn viên khoe nhan sắc trẻ trung - Ảnh: Internet

Cụ thể qua những bức ảnh chưa chỉnh sửa tại sự kiện mới đây, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới truyền thông và netizen xứ Trung. Loạt khoảnh khắc xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân mạng không ngừng bấn loạn.

Netizen xứ Trung dành nhiều lời khen cho Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Hiện tại, dự án mới của Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác cùng Hoàng Cảnh Du đang rất được mong chờ. Trong khi đó, bộ phim “Tam sinh tam thế chẩm thượng thư” của cô và Cao Vỹ Quang cũng sẽ lên sóng vào cuối năm nay.