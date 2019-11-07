Loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa mới đây của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đang khiến cư dân mạng xứ Trung bấn loạn vì quá xinh đẹp.
- Loạt ảnh xinh đẹp từ nhỏ của Địch Lệ Nhiệt Ba
- Diện váy cúp ngực gợi cảm như nữ thần nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ chăm chăm che vòng 1 vì sợ lộ hàng
Sở hữu những nét đặc trưng của một “mỹ nhân Tân Cương”, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ vắng mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc.
Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng xuống sắc khiến người hâm mộ thất vọng. Tại các sự kiện giải trí, nữ diễn viên “Liệt hỏa như ca” không ít lần lộ dấu hiệu lão hóa qua những bức ảnh chưa chỉnh sửa.
Sau khoảng thời gian bị dân mạng chê bai nhan sắc, mới đây, “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba đã có màn trở lại đầy ngoạn mục. Được biết, người đẹp rất cố gắng chăm chút cho bản thân để lấy lại phong độ vốn có.
Cụ thể qua những bức ảnh chưa chỉnh sửa tại sự kiện mới đây, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới truyền thông và netizen xứ Trung. Loạt khoảnh khắc xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân mạng không ngừng bấn loạn.
Hiện tại, dự án mới của Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác cùng Hoàng Cảnh Du đang rất được mong chờ. Trong khi đó, bộ phim “Tam sinh tam thế chẩm thượng thư” của cô và Cao Vỹ Quang cũng sẽ lên sóng vào cuối năm nay.