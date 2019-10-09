Không diện trang phục lộng lẫy, trang điểm kỹ càng, Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp ra sao khi mặc áo thun, quần jeans

Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đang đốn tim người hâm mộ vì quá đáng yêu, trong sáng.
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Là một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba luôn xuất hiện lộng lẫy tại các sự kiện giải trí và thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người cho rằng, nhan sắc xinh đẹp của cô được tỏa sáng là nhờ vào trang phục và cách make up cầu kỳ.
Tuy nhiên, mới đây, “mỹ nữ Tân Cương” đã chứng minh đẳng cấp nhan sắc của mình với loạt ảnh mới trên Weibo. Diện trang phục đời thường với áo thun trắng phối cùng quần jeans ngắn nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn vô cùng xinh đẹp. Ngoài ra, kiểu tóc dài uốn nhẹ của nữ diễn viên càng khiến cô trông ngọt ngào và trẻ trung hơn.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, netizen xứ Trung không ngừng trầm trồ trước tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của nữ diễn viên “Liệt hỏa như ca”. Đặc biệt, đôi chân thon dài cực phẩm của Địch Lệ Nhiệt Ba còn khiến chị em phải thầm ghen tỵ.
Một số hình ảnh khác của "mỹ nữ Tân Cương":
Được biết, chuyến đi Hy Lạp này của Địch Lệ Nhiệt Ba là để ghi hình cho show truyền hình “Dạo chơi cả thế giới”.