Không diện trang phục lộng lẫy, trang điểm kỹ càng, Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp ra sao khi mặc áo thun, quần jeans

Sao quốc tế 09/10/2019 18:07

Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đang đốn tim người hâm mộ vì quá đáng yêu, trong sáng.

Là một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba luôn xuất hiện lộng lẫy tại các sự kiện giải trí và thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người cho rằng, nhan sắc xinh đẹp của cô được tỏa sáng là nhờ vào trang phục và cách make up cầu kỳ.

dien vien dich le nhiet ba 1
Nhan sắc xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, “mỹ nữ Tân Cương” đã chứng minh đẳng cấp nhan sắc của mình với loạt ảnh mới trên Weibo. Diện trang phục đời thường với áo thun trắng phối cùng quần jeans ngắn nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn vô cùng xinh đẹp. Ngoài ra, kiểu tóc dài uốn nhẹ của nữ diễn viên càng khiến cô trông ngọt ngào và trẻ trung hơn.

dien vien dich le nhiet ba 2

Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp trong trang phục giản dị - Ảnh: Internet

dien vien dich le nhiet ba 3

Đứng giữa không gian tràn ngập màu hoa tươi thắm, Địch Lệ Nhiệt Ba trông vô cùng đáng yêu - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, netizen xứ Trung không ngừng trầm trồ trước tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của nữ diễn viên “Liệt hỏa như ca”. Đặc biệt, đôi chân thon dài cực phẩm của Địch Lệ Nhiệt Ba còn khiến chị em phải thầm ghen tỵ.

dien vien dich le nhiet ba 4
Vóc dáng hoàn hảo...
dien vien dich le nhiet ba 5
...và đôi chân thon dài không tì vết của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khác của "mỹ nữ Tân Cương":

dien vien dich le nhiet ba 6dien vien dich le nhiet ba 7dien vien dich le nhiet ba 8dien vien dich le nhiet ba 9dien vien dich le nhiet ba 10

Được biết, chuyến đi Hy Lạp này của Địch Lệ Nhiệt Ba là để ghi hình cho show truyền hình “Dạo chơi cả thế giới”.

Ảnh trong hậu trường của mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba

Ảnh trong hậu trường của mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba được khen xinh đẹp, sắc sảo trong ảnh hậu trường mới nhất. Trước đó ít ngày, cô khiến người hâm mộ lo lắng khi để lộ vẻ nhợt nhạt, tiều tụy khi dự sự kiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba mỹ nữ Tân Cương sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Ảnh trong hậu trường của mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba

Ảnh trong hậu trường của mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba

‘Mỹ nữ Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba lộ nhan sắc già nua, mệt mỏi ngay giữa sự kiện

‘Mỹ nữ Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba lộ nhan sắc già nua, mệt mỏi ngay giữa sự kiện

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Tranh cãi khi nữ minh tinh Hoa ngữ hóa "tổng tài bá đạo": Nhiệt Ba - Lưu Diệc Phi khí chất ngút ngàn, "đè bẹp" Dương Tử?

Tranh cãi khi nữ minh tinh Hoa ngữ hóa "tổng tài bá đạo": Nhiệt Ba - Lưu Diệc Phi khí chất ngút ngàn, "đè bẹp" Dương Tử?

Tài nguyên phim ảnh mờ nhạt, nhân khí của Địch Lệ Nhiệt Ba đang bị Dương Tử áp đảo, dân mạng đổ lỗi do Dương Mịch

Tài nguyên phim ảnh mờ nhạt, nhân khí của Địch Lệ Nhiệt Ba đang bị Dương Tử áp đảo, dân mạng đổ lỗi do Dương Mịch

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du nên duyên trong 'Định chế tình yêu cao cấp'?

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du nên duyên trong 'Định chế tình yêu cao cấp'?

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 55 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 55 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 55 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới