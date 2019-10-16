Tối qua (15/10), nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đã có mặt tại một sự kiện thương mại ở Bắc Kinh (Trung Quốc) với vai trò khách mời. Diện trang phục bó sát gợi cảm, “ mỹ nữ Tân Cương ” khiến khán giả không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp nữ thần của cô.

Đặc biệt, chiếc váy với thiết kế cúp ngực, bó sát được cho là vô cùng tôn dáng giúp Địch Lệ Nhiệt Ba khoe trọn đường cong cơ thể cùng khuôn ngực đầy đặn. Thần thái trên sân khấu của nữ diễn viên “Liệt hỏa như ca” cũng vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ.

Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục dùng tay che chắn đôi gò bồng đảo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng vì trang phục có phần gợi cảm nên Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên đưa tay lên che vòng 1 để tránh lộ hàng. Khi được MC yêu cầu tạo dáng như người mẫu, “mỹ nữ Tân Cương” cũng tỏ ra khá ngượng ngùng nhưng vẫn chiều lòng khán giả.

Một số hình ảnh khác của Địch Lệ Nhiệt Ba:

Cách hành xử của Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là tinh tế, cư dân mạng đồng loạt để lại lời khen cho cô.