Diện váy cúp ngực gợi cảm như nữ thần nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ chăm chăm che vòng 1 vì sợ lộ hàng

Sao quốc tế 16/10/2019 16:19

Tại sự kiện mới đây, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với bộ váy cúp ngực bó sát, khoe khuôn ngực căng đầy quyến rũ.

Tối qua (15/10), nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đã có mặt tại một sự kiện thương mại ở Bắc Kinh (Trung Quốc) với vai trò khách mời. Diện trang phục bó sát gợi cảm, “mỹ nữ Tân Cương” khiến khán giả không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp nữ thần của cô.

dien vien dich le nhiet ba 1

Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm trọn spotlight với chiếc váy trắng cúp ngực – Ảnh: Internet

Đặc biệt, chiếc váy với thiết kế cúp ngực, bó sát được cho là vô cùng tôn dáng giúp Địch Lệ Nhiệt Ba khoe trọn đường cong cơ thể cùng khuôn ngực đầy đặn. Thần thái trên sân khấu của nữ diễn viên “Liệt hỏa như ca” cũng vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ.

dien vien dich le nhiet ba 2

Thiết kế bó sát giúp người đẹp khoe trọn lợi thế hình thể - Ảnh: Internet

dien vien dich le nhiet ba 3

dien vien dich le nhiet ba 4

dien vien dich le nhiet ba 5

Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục dùng tay che chắn đôi gò bồng đảo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng vì trang phục có phần gợi cảm nên Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên đưa tay lên che vòng 1 để tránh lộ hàng. Khi được MC yêu cầu tạo dáng như người mẫu, “mỹ nữ Tân Cương” cũng tỏ ra khá ngượng ngùng nhưng vẫn chiều lòng khán giả.

Một số hình ảnh khác của Địch Lệ Nhiệt Ba: 

dien vien dich le nhiet ba 6dien vien dich le nhiet ba 7dien vien dich le nhiet ba 8dien vien dich le nhiet ba 9

Cách hành xử của Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là tinh tế, cư dân mạng đồng loạt để lại lời khen cho cô.

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba lộ dấu hiệu lão hóa da

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba lộ dấu hiệu lão hóa da

Địch Lệ Nhiệt Ba đến thăm đất nước Hy Lạp khi tham gia một chương trình giải trí. Trong loạt ảnh chụp, khán giả nhận ra cô có dấu hiệu xuống sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba mỹ nữ Tân Cương sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba lộ dấu hiệu lão hóa da

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba lộ dấu hiệu lão hóa da

Không diện trang phục lộng lẫy, trang điểm kỹ càng, Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp ra sao khi mặc áo thun, quần jeans

Không diện trang phục lộng lẫy, trang điểm kỹ càng, Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp ra sao khi mặc áo thun, quần jeans

Ảnh trong hậu trường của mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba

Ảnh trong hậu trường của mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba

‘Mỹ nữ Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba lộ nhan sắc già nua, mệt mỏi ngay giữa sự kiện

‘Mỹ nữ Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba lộ nhan sắc già nua, mệt mỏi ngay giữa sự kiện

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Tranh cãi khi nữ minh tinh Hoa ngữ hóa "tổng tài bá đạo": Nhiệt Ba - Lưu Diệc Phi khí chất ngút ngàn, "đè bẹp" Dương Tử?

Tranh cãi khi nữ minh tinh Hoa ngữ hóa "tổng tài bá đạo": Nhiệt Ba - Lưu Diệc Phi khí chất ngút ngàn, "đè bẹp" Dương Tử?

TIN MỚI NHẤT

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 33 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 33 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới