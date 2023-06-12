Sao nữ 'quyến rũ nhất Đài Loan' quyết định theo chồng rời bỏ chốn hào quang rực rỡ

Sao quốc tế 12/06/2023 08:59

Người mẫu kiêm diễn viên cho biết cô sẽ rời bỏ showbiz sau khi kết hôn.

Theo Next Apple đưa tin ngày 10/6, 'sao nữ đẹp nhất Đài Loan' 49 tuổi đã quyết định ngừng đóng phim lẫn công việc ở làng thời trang. Sau này, cô chỉ cân nhắc tham gia sự kiện liên quan lĩnh vực từ thiện. 

Sao nữ 'quyến rũ nhất Đài Loan' quyết định theo chồng rời bỏ chốn hào quang rực rỡ - Ảnh 1
Lâm Chí Linh quyết định ngừng đóng phim lẫn công việc ở làng thời trang

Khi được hỏi có tái xuất làng giải trí khi con trai lớn, không bám mẹ nữa, Chí Linh đáp: 'Tôi không nghĩ mình sẽ hoạt động trở lại. Khi con trai không cần tôi chăm bẵm nữa, lúc đó tôi cũng đã có tuổi. Tôi mong trong ấn tượng của người hâm mộ, mình mãi mãi là 'Chị Chí Linh''. Người đẹp nói thêm, cho dù sau này đầu bạc, cô vẫn hy vọng khán giả nhớ đến cô với hình ảnh thời tóc đen.

Diễn viên đặt gia đình hàng đầu, với cô không gì quan trọng bằng chăm sóc con, nuôi dưỡng con cả về trí tuệ lẫn tâm hồn. Lý do khác khiến Lâm Chí Linh từ bỏ showbiz là cô không muốn tiếp tục bị bàn tán về ngoại hình. Thời gian qua, mỗi lần xuất hiện, truyền thông và khán giả luôn so sánh sắc vóc Lâm Chí Linh trước và sau khi sinh con.

Sao nữ 'quyến rũ nhất Đài Loan' quyết định theo chồng rời bỏ chốn hào quang rực rỡ - Ảnh 2
Diễn viên luôn đặt gia đình hàng đầu

Nữ diễn viên nói: 'Sự thú vị của một con người không chỉ nằm ở vẻ ngoài. Tôi mong mình hiểu biết và sáng suốt hơn, hiểu được bản chất của những việc đang diễn ra. Có như vậy, tôi và chồng mới không rơi vào cảnh không có chuyện để trao đổi với nhau'.

Sao nữ 'quyến rũ nhất Đài Loan' quyết định theo chồng rời bỏ chốn hào quang rực rỡ - Ảnh 3
Lâm Chí Linh kết hôn với ca sĩ Akira vào năm 2019

Lâm Chí Linh kết hôn với ca sĩ Akira vào năm 2019. Nữ siêu mẫu theo chồng sang Nhật Bản sinh sống. Sau đó, ngôi sao xứ Đài cho biết tạm dừng đóng phim, chỉ tham gia hoạt động có khối lượng công việc ngắn như quay quảng cáo, chụp tạp chí để dành thời gian vun vén tổ ấm.

Sao nữ 'quyến rũ nhất Đài Loan' quyết định theo chồng rời bỏ chốn hào quang rực rỡ - Ảnh 4
Cuối tháng 1/2022, Lâm Chí Linh thông báo sinh con ở tuổi 48

Cuối tháng 1/2022, Lâm Chí Linh thông báo sinh con ở tuổi 48. Nữ nghệ sĩ chia sẻ biết ơn sự ra đời của con trai. Vợ chồng cô từng gặp khó khăn trong việc sinh con do trở ngại tuổi tác của Chí Linh.

Được biết, ngoài làm người mẫu, Lâm Chí Linh đóng nhiều phim như Đại chiến Xích Bích (vai Tiểu Kiều), Đạo sĩ hạ sơn, Tây du ký: Nữ Nhi Quốc. Trước khi lấy chồng, Chí Linh là minh tinh hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, nhiều lần vào top "sao nữ được khao khát nhất" do khán giả bình chọn. Giai đoạn cuối thập niên 2000, đầu 2010, cô liên tục dẫn đầu bình chọn "100 người gợi cảm nhất" do tạp chí FHM Đài Loan thực hiện.

Sao nữ 'quyến rũ nhất Đài Loan' quyết định theo chồng rời bỏ chốn hào quang rực rỡ - Ảnh 5
Trước khi lấy chồng, Chí Linh là minh tinh hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ

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