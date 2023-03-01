Rùng rợn vấn đề… chồng cũ từ vụ án người mẫu Hong Kong gây rúng động những ngày qua: Ly hôn làm sao an toàn?

Sao quốc tế 01/03/2023 20:30

Những tình tiết mới nhất vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại, phân xác khiến nhiều người bàng hoàng liên tục được chia sẻ những ngày qua.

Thái Thiên Phượng sinh ra trong một gia đình giàu có. Cô là một người mẫu, KOL, người mẫu có ảnh hưởng tại Hong Kong. Người đẹp 28 tuổi xuất hiện tại nhiều sự kiện, tạp chí thời trang tại Hong Kong và có quan hệ thân thiết với giới nghệ sĩ. Vụ án mạng kinh hoàng liên quan tới Thái Thiên Phượng khiến dư luận xót xa cho người mẫu đoản mệnh và căm phẫn những kẻ thủ ác.

Theo Tuổi Trẻ, người thân và bạn bè người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng đã đến viếng và bày tỏ sự đau buồn đối với cái chết của cô tại hiện trường vụ án ở quận Tai Po hôm 28-2.

Bao quanh bởi bạn bè, những người thân của Thái Thiên Phượng đã rời nhà tang lễ mà không trả lời giới truyền thông.

Các nghi phạm là gia đình chồng cũ của cô đã bị cáo buộc với các tội giết người và cản trở thực thi công lý, hiện cả 4 đang bị tạm giam không bảo lãnh.

Rùng rợn vấn đề… chồng cũ từ vụ án người mẫu Hong Kong gây rúng động những ngày qua: Ly hôn làm sao an toàn? - Ảnh 1
Cựu người mẫu xấu số. Ảnh: Internet 

Theo báo SCMP, nguồn tin từ cảnh sát cho biết, qua các đoạn phim được camera an ninh ghi nhận vào ngày 22-2 (một ngày sau khi Thái Thiên Phượng mất tích), họ đã nhìn thấy một nghi phạm chuyển các túi rác từ ngôi nhà đã phát hiện nhiều vật dụng và thi thể liên quan đến Thái Thiên Phượng trước đó ở quận Tai Po đến điểm thu gom.

Rùng rợn vấn đề… chồng cũ từ vụ án người mẫu Hong Kong gây rúng động những ngày qua: Ly hôn làm sao an toàn? - Ảnh 2
 

 

Rùng rợn vấn đề… chồng cũ từ vụ án người mẫu Hong Kong gây rúng động những ngày qua: Ly hôn làm sao an toàn? - Ảnh 3

Vụ việc người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại dã man gây chấn động truyền thông quốc tế trong tuần qua. Ảnh: Internet

Hiện cảnh sát Hong Kong đang tổ chức một chiến dịch tìm kiếm lớn, rà soát một bãi rác ở khu vực Ta Kwu Ling để tìm thêm các phần thi thể của cô.

Trước đó vào ngày 26-2, cảnh sát cũng đã giám định xác nhận được phần đầu và một số xương sườn của Thái Thiên Phượng có trong một nồi súp lớn tại căn nhà trên. 

Theo Dân Trí, vụ người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng bị sát hại dã man thêm một lần nhắc nhớ về mối nguy hiểm từ chồng cũ với những phụ nữ sau ly hôn. Tại Việt Nam, không ít phụ nữ, thậm chí gia đình họ mất mạng đau đớn dưới tay... chồng cũ, con rể cũ.

Mới đây thôi, tại Phú Yên xảy ra sự việc Đoàn Minh Hải giết 3 người trong một gia đình, gây chấn động. Sát nhân đã giết hại người vợ cũ cùng bố mẹ nạn nhân. Theo gia đình nạn nhân, Hải ra tay giết người vì muốn níu vợ cũ phải quay lại sống chung với mình.

Cũng tại Phú Yên, đối tượng Phạm Lê Đức Duy bị phạt tù chung thân vì giết vợ cũ.

Ban đầu cuộc hôn nhân của Duy rất ấm êm. Sau khi sinh được hai con, vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Đến giữa năm 2019, họ ly hôn khi không thể tiếp tục cuộc sống chung.

Sau ly hôn, Duy đã nhiều lần đe dọa và đánh vợ cũ khi thấy cô thường đăng hình ảnh trên facebook. Người vợ cũ cũng từng có đơn tố cáo sự việc lên cơ quan công an. Đúng tối ngày hai bên ra công an để hòa giải mâu thuẫn, Duy ra tay đánh vợ cũ và dùng dao đâm chị tử vong.Đã rất nhiều vụ án mạng xảy ra sau cuộc hôn nhân hoặc một mối tình tan vỡ. Theo các chuyên gia tâm lý, những tưởng khi tình cảm hay mối quan hệ chấm dứt, hai bên sẽ không liên quan đến nhau nhưng nhiều vụ án đau lòng xuất phát từ đây.

Rùng rợn vấn đề… chồng cũ từ vụ án người mẫu Hong Kong gây rúng động những ngày qua: Ly hôn làm sao an toàn? - Ảnh 4
Đoàn Minh Hải, đối tượng thảm sát 3 người nhà vợ cũ ở Phú Yên. Ảnh: Dân Trí

Sau ly hôn là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm do nhiều người mang ấm ức, so đo, tức giận với người cũ hoặc do đang sống lệ thuộc vào người cũ, nhiều người phơi bày bản tính côn đồ. Đây chính là lúc người trong cuộc cần chú ý đến sự an toàn với bản thân, gia đình mình, đảm bảo an toàn, thuận lợi ở cả quá trình trước, trong và sau ly hôn. Theo dõi thông tin vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại, chị Hoàng Thu Hiền, ở Tân Bình, TPHCM từng trải qua ly hôn, thốt lên: "Phụ nữ ơi, phải lo an toàn cho mình".

Với chị Hiền, sau ly hôn tuyệt đối không đả kích, không đôi co hay dọa dẫm người cũ, không gây khó dễ trong việc thăm nom con. Đặc biệt, cần luôn thể hiện sự tôn trọng nhưng cũng không quá thân thiết với người cũ, gia đình chồng cũ. Cố gắng giữ mối quan hệ ở trạng thái trung lập trong vai trò là bố, là mẹ nếu có con chung.

Đặc biệt, với kinh nghiệm của mình, chị Hiền cho hay, thoát ra khỏi cuộc ly hôn, phụ nữ khoan hãy vội xinh đẹp, lộng lẫy, thể hiện mình tài giỏi, "phất" lên... mà hãy nhìn ngang nhìn dọc xem bản thân đã thoát khỏi mối quan hệ bất ổn chưa. Phải xem an toàn, sự sống là trước nhất!

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