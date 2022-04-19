Rộ tin Đàm Tùng Vận sẽ không đóng phim sủng ngọt? Netizen 'gào thét' tụt mood cày ngôn tình

Đàm Tùng Vận sinh năm 1990. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 2005 và tham gia nhiều dự án. Nhưng, phải 7 năm sau, tên tuổi Đàm Tùng Vận mới được khán giả chú ý khi tham gia vai “Thuần Nhi” trong phim Hậu cung Chân Hoàn truyện.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin Đàm Tùng Vận đã được đưa lên hàng ngũ diễn viên tuyến 1 (tương đương hạng A) trong Cbiz, kèm thêm việc cô sẽ không nhận kịch bản ngôn tình sủng ngọt và thanh xuân vườn trường.

Năm 2016, danh tiếng ngôi sao 9X nổi tiếng khắp Châu Á nhờ bộ phim Điều tuyệt nhất của chúng ta. Sau bộ phim, nữ diễn viên được khán giả gọi là “nữ thần thanh xuân thế hệ mới“, một trong những tiểu hoa đán được săn đón hàng đầu Cbiz. Cô gây ấn tượng cho khán giả qua loạt phim: Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Mùa Hè Của Hồ Ly, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà,...

Nhan sắc bất biến với thời gian - Ảnh: Internet

Mặc dù thông tin trên chưa được xác nhận nhưng khán giả khắp nơi đều bày tỏ sự tiếc nuối. Nhiều người cho rằng Đàm Tùng Vận có vẻ ngoài trẻ trung và lối diễn xuất không thể phù hợp hơn với vai diễn ngôn tình và thanh xuân vườn trường.

Nhan sắc cân mọi vai diễn ngôn tình và thanh xuân vườn trường - Ảnh: Internet

Điều đó đã được minh chứng trong hàng loạt tác phẩm của cô. Dù đứng cạnh Tống Uy Long (1999) trong phim Lấy danh nghĩa người nhà nhưng Đàm Tùng Vận (1990) vẫn trông trẻ trung hơn, thậm chí cô còn đảm nhiệm vai em út trong phim.

Đàm Tùng Vận trong trẻ hơn 2 đàn em rất nhiều - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả không giấu được sự tiếc nuối bên dưới bài đăng và mong Đàm Tùng Vận đổi ý:

- Đừng mà, chưa thấy ai đóng ngôn tình hợp như cổ.

- Người ta nói không đóng sủng ngọt nữa thối chứ có nói nghỉ đóng phim luôn đâu.

- Không liên quan nhưng đến giờ mà Đàm Tùng Vận mới được xếp vào tuyến 1 là hơi bị trễ á.

- Nghe đồn cổ sắp đóng phim tòa án, vậy tin này là thật rồi.

Dù chưa biết thực hư ra sao, người hâm mộ hi vọng được nhìn thấy Đàm Tùng Vận trong những tác phẩm mới.