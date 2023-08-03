Rộ tạo hình mới của La Vân Hi trên phim trường Nhan Tâm Ký, liệu có bứt phá sau Trường Nguyệt Tẫn Minh?

Hiện tại, anh đang có hai bộ phim chờ chiếu là "Nhan Tâm Ký" đóng cặp cùng diễn viên Tống Dật và "Khi tình yêu gặp được Darwin" diễn chính cùng Chương Nhược Nam. Mới đây, những hình ảnh về tạo hình mới của La Vân Hi trên phim trường "Nhan Tâm Ký" càng khiến dân tình phấn khích.

Thời gian gần đây, sau thành công vang dội của "Trường Nguyệt Tẫn Minh", La Vân Hi trở lại nổi đình đám trên mạng xã hội. Do vậy, nam diễn viên liên tục nhận được lời mời đóng phim, quảng cáo và ngày càng nhiều người hâm mộ.

Rộ tạo hình mới của La Vân Hi trên phim trường "Nhan Tâm Ký"

Được biết, "Nhan Tâm Ký" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Trường An bí sử ký", thuộc thể loại cổ đại, trinh thám. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về tổng bộ đầu kiêm chức Quận Vương tên Giang Tâm Bạch (La Vân Hi thủ vai) ít nói, lạnh lùng, có tài suy luận. Trong một lần bí mật vào Hà Man Ám để tra án, Giang Tâm Bạch đã gặp gỡ và kết bạn với giang hồ đại phu Nhan Nam Tinh - một người hành động quái đản và mỗi tháng đều biến thân một lần.

Dù ban đầu hai người không quen biết, nhưng bởi vì bí mật của từng người, họ đã cùng nhau trải qua một mối nhân duyên kỳ diệu "tam kết tam ly" - ba lần gặp gỡ và ba lần chia ly. Cuối cùng, cả hai cùng nắm tay nhau diệt trừ gian tà.

Một tạo hình khác trước đó của La Vân Hi trong "Nhan Tâm Ký" cũng được đánh giá cao

Bên cạnh sự tham gia của hai diễn viên chính La Vân Hi - Tống Dật, bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên phụ ấn tượng như Trần Dao, Thừa Lỗi, Hoàng Nhật Oánh, Cổ Tử Thành,...

Nhiều khán giả cũng đánh giá cao tạo hình cổ trang lần này của La Vân Hi. Hiện người hâm mộ vẫn đang mong chờ loạt hình ảnh cũng như diễn xuất mới của La Vân Hi qua bộ phim cổ trang lần này và hy vọng nam diễn viên sẽ “làm nên chuyện” trong "Nhan Tâm Ký".