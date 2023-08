La Vân Hi rạng rỡ đón tuổi 35, phát hành ca khúc mới nhân dịp sinh nhật

Mới đây, vào đúng thời khắc bước sang ngày 28/07, Studio La Vân Hi và Công ty Trung Thị Đồng Thành đã đăng tải bài viết kèm loạt ảnh rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 35 của La Vân Hi (28/7/1988-28/7/2023). Cụ thể Studio La Vân Hi chia sẻ: "Bước sang tuổi mới, tiếp tục tiến về phía trước. Sinh nhật vui vẻ nhé La Vân Hi!". Công ty Trung Thị Đồng Thành cũng gửi lời chúc đến nam diễn viên: "Những ước mơ như một biển sao, kiên định và cuồng nhiệt. Chúc cho mọi mong muốn của anh sẽ trở thành sự thật".

La Vân Hi rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 35