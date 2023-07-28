La Vân Hi rạng rỡ đón tuổi 35, phát hành ca khúc mới nhân dịp sinh nhật

Sao quốc tế 28/07/2023 10:20

Tối qua, cũng trong thời khắc đón sinh nhật tuổi 35, La Vân Hi ra mắt ca khúc mới mang tên 'Lữ nhân' để gửi tặng người hâm mộ và đánh dấu tuổi mới cùng hành trình mới đang chờ anh phía trước.

Mới đây, vào đúng thời khắc bước sang ngày 28/07, Studio La Vân Hi và Công ty Trung Thị Đồng Thành đã đăng tải bài viết kèm loạt ảnh rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 35 của La Vân Hi (28/7/1988-28/7/2023). Cụ thể Studio La Vân Hi chia sẻ: "Bước sang tuổi mới, tiếp tục tiến về phía trước. Sinh nhật vui vẻ nhé La Vân Hi!". Công ty Trung Thị Đồng Thành cũng gửi lời chúc đến nam diễn viên: "Những ước mơ như một biển sao, kiên định và cuồng nhiệt. Chúc cho mọi mong muốn của anh sẽ trở thành sự thật".    

La Vân Hi rạng rỡ đón tuổi 35, phát hành ca khúc mới nhân dịp sinh nhật - Ảnh 1

La Vân Hi rạng rỡ đón tuổi 35, phát hành ca khúc mới nhân dịp sinh nhật - Ảnh 2
La Vân Hi rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 35
 

Văn phòng quản lý, các đoàn làm phim chờ chiếu, một số thương hiệu đại ngôn và cộng đồng người hâm mộ cũng lần lượt đăng ảnh và bài viết cho ngày đặc biệt của nam diễn viên. Đoàn làm phim "Nhan Tâm Ký" đã đăng tải ảnh kèm lời chúc sinh nhật: "Dung mạo sáng sủa, trái tim trong sáng, vừa lúc gặp người lương thiện, mong chờ ngày gặp gỡ. Chúc Giang Tâm Bạch La Vân Hi sinh nhật vui vẻ!". Weibo đoàn làm phim "Khi tình yêu gặp được Darwin" chúc mừng: "Dùng sự kiên định chiếu sáng niềm tin, dù năm tháng có đổi thay vẫn nguyện dùng trái tim nhiệt huyết đón nhận thế giới này. Chúc Cố Vân Tranh La Vân Hi sinh nhật vui vẻ, mọi ý nguyện đều thuận buồm xuôi gió".

La Vân Hi rạng rỡ đón tuổi 35, phát hành ca khúc mới nhân dịp sinh nhật - Ảnh 3La Vân Hi rạng rỡ đón tuổi 35, phát hành ca khúc mới nhân dịp sinh nhật - Ảnh 4

La Vân Hi rạng rỡ đón tuổi 35, phát hành ca khúc mới nhân dịp sinh nhật - Ảnh 5
Một vài ảnh đón sinh nhật của La Vân Hi do studio của anh chia sẻ

Tối qua, cũng trong thời khắc đón sinh nhật tuổi 35, La Vân Hi ra mắt ca khúc mới mang tên "Lữ nhân" để gửi tặng người hâm mộ và đánh dấu tuổi mới cùng hành trình mới đang chờ anh phía trước. Trên các nền tảng chia sẻ: "Cảm ơn vì tất cả những lần gặp gỡ. Cảm ơn các bạn đã luôn ở bên cạnh tôi. Bài hát này dành tặng cho các bạn, và hơn thế nữa dành cho mỗi "Lữ nhân" quyết tâm tiến về phía trước. Hãy cùng nhau dũng cảm bước tiếp chặng đường tiếp theo nhé".   

 La Vân Hi rạng rỡ đón tuổi 35, phát hành ca khúc mới nhân dịp sinh nhật - Ảnh 6La Vân Hi rạng rỡ đón tuổi 35, phát hành ca khúc mới nhân dịp sinh nhật - Ảnh 7

La Vân Hi rạng rỡ đón tuổi 35, phát hành ca khúc mới nhân dịp sinh nhật - Ảnh 8
Cũng trong thời khắc đón sinh nhật tuổi 35, La Vân Hi ra mắt ca khúc mới mang tên "Lữ nhân" để gửi tặng người hâm mộ và đánh dấu tuổi mới cùng hành trình mới đang chờ anh phía trước

La Vân Hi là diễn viên, ca sĩ triển vọng xứ Trung, sở hữu ngoại hình điển trai, khí chất. Tên tuổi của anh bắt đầu được khán giả biết đến hơn khi tham gia vào bộ phim "Hương mật tựa khói sương" và trở thành nam thần cổ trang mới của màn ảnh Hoa ngữ.

Thời gian gần đây, sau thành công vang dội của "Trường Nguyệt Tẫn Minh", La Vân Hi trở lại nổi đình đám trên mạng xã hội. Do vậy, La Vân Hi liên tục nhận được lời mời đóng phim và có ngày càng nhiều người hâm mộ. Hiện tại, nam diễn viên đang có hai bộ phim chờ chiếu là "Nhan Tâm Ký" đóng cặp cùng diễn viên Tống Dật và "Khi tình yêu gặp được Darwin" cùng Chương Nhược Nam. 

 

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