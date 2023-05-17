Rộ khoảnh khắc mỹ nhân 'Vườn Sao Băng' lặng lẽ rơi nước mắt trong đám cưới bạn thân, tựa như thước phim thanh xuân

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền loạt khoảnh khắc nữ diễn viên Thẩm Nguyệt đến dự đám cưới cô bạn thân đi cùng cô suốt những năm thời đại học. Có thể thấy, cô nàng diện trang phục đơn giản, đứng phía dưới và chứng kiến cô bạn thân đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Khoảnh khắc cô nàng không kìm được nước mắt vì cảm động trong ngày vui của bạn thân khiến nhiều người đồng cảm.

Được biết, món quà Thẩm Nguyệt tặng cho Tiểu Văn là một bức tranh vẽ cô dâu chú rể, được dựng làm standee ở phía ngoài cửa và dán vào chai nước sử dụng trong hôn lễ. Thẩm Nguyệt chia sẻ: ''Đây là người bạn đã cùng tôi đi qua đoạn đường dài nhất của cuộc đời, là người đáng tin cậy nhất trên thế giới, là người mà tôi đã trưởng thành dưới ống kính của cô ấy, chỉ có cô ấy mới chụp được những bức ảnh sống động và đáng yêu nhất về tôi, bởi trong mắt cô ấy, tôi chính là như vậy. Tôi làm việc ở thành phố nào thì nơi ấy sẽ là điểm đến du lịch của cô ấy. Chắc kiếp trước tôi đã làm nhiều việc tốt lắm nên kiếp này mới gặp được một người bạn như vậy. Lúc này tôi rất hạnh phúc vì thấy cô ấy hạnh phúc....''.

Vào năm 2017, Thẩm Nguyệt nổi lên như một hiện tượng sau ‘cơn sốt’ của dòng phim thanh xuân. Với thành công của Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp, cô nàng được dân mạng yêu mến, phong cho biệt danh ‘nữ thần thanh xuân thế hệ mới’.