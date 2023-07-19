Rộ bằng chứng cho thấy MC Tạ Na mang thai lần 3?

Thời gian gần đây, MC Tạ Na gây chú ý khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió 2023. Tuy nhiên, mới đây, một team qua đường đã tung ra bằng chứng cho thấy nữ MC đang có dấu hiệu mang thai lần 3.

Tạ Na được đông đảo khán giả biết đến khi từng là MC trong chương trình Happy Camp - Khoái lạc đại bản doanh. Thời gian gần đây, cô gây chú ý khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió 2023.

Gần đây, một team qua đường đã tung ra đoạn video tiết lộ Tạ Na đang có dấu hiệu mang thai lần 3. Theo đó, phần bụng của Tạ Na có hơi nhô lên so với bình thường. Ngoài ra, cô cũng có những hành động đỡ bụng, chống lưng, đồng thời có dáng đi rất giống các thai phụ. Người này dự đoán có thể Tạ Na đã mang thai đến tháng thứ 4-5.

Từ đầu năm đến nay, Tạ Na đều bận rộn tập luyện cho chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió và ghi hình cho nhiều chương trình khác. Vì sự nghiệp của Tạ Na đang trên đà phát triển nên paparazzi cho rằng nữ MC không muốn công khai sớm, tránh tình trạng mất việc như 2 lần mang thai trước.

Được biết, Tạ Na và nam ca sĩ Trương Kiệt chính thức kết hôn vào năm 2011. Phải đến sau 7 năm kết hôn, Trương Kiệt và Tạ Na mới lên chức bố mẹ bằng việc chào đón cặp sinh đôi nữ. Đến tháng 5/2021, Tạ Na đã trải qua lần sinh nở thứ 2, cũng là một bé gái.

Thời điểm sinh lần 2, Tạ Na đã bị trầm cảm sau sinh. Khi nhận thức được hoàn cảnh của mình, Tạ Na rất lo lắng và không dám đến khám bác sĩ. Trong suốt khoảng thời gian ở nhà chăm con, cô cảm thấy rất tệ, có đôi khi những khó khăn nhỏ nhặt cũng khiến cô bật khóc, dường như cuộc sống mất hết ý nghĩa.

Mãi cho đến khi ông xã Trương Kiệt bị ngã dẫn đến chấn thương trong concert, Tạ Na mới lấy lại được tinh thần, tập trung chăm sóc cho chồng con và dần thoát khỏi căn bệnh trầm cảm.

Dân tình xót xa khi MC Tạ Na cũng có ngày làm khách mời tại sân nhà Đài truyền hình Hồ Nam Mới đây, dân tình không khỏi xót xa trước khoảnh khắc MC Tạ Na tới sân nhà Đài truyền hình Hồ Nam với tư cách là khách mời của chương trình Xin Chào Thứ Bảy.

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