'Quốc bảo xứ Trung' từng bị cả nước cấm phẫu thuật vì quá xinh, ngoại hình hiện tại thay đổi ra sao?

Sao quốc tế 09/09/2023 09:13

Trên trang cá nhân, mẹ Lưu Sở Điềm thỉnh thoảng vẫn chia sẻ cuộc sống hàng ngày của con gái. Qua những bức hình có thể thấy gia đình đặt việc học của sao nhí lên hàng đầu.

Sao nhí Lưu Sở Điềm (SN 2009) được mệnh danh là "búp bê Trung Quốc", tham gia làng giải trí và đóng quảng cáo từ khi mới 2 tuổi. Cô bé lọt vào mắt xanh các đạo diễn nhờ gương mặt, ánh mắt thông minh cùng khả năng biểu diễn. 

'Quốc bảo xứ Trung' từng bị cả nước cấm phẫu thuật vì quá xinh, ngoại hình hiện tại thay đổi ra sao? - Ảnh 1
Sao nhí Lưu Sở Điềm (SN 2009) được mệnh danh là "búp bê Trung Quốc", tham gia làng giải trí và đóng quảng cáo từ khi mới 2 tuổi

Lúc 5 tuổi, Lưu Sở Điềm đã được tham gia bộ phim điện ảnh phim tấn mang tên Dragon Blade của Thành Long. Sau đó, Lưu Sở Điềm cũng nhận được nhiều lời mời tham gia show và phim nổi tiếng như: Mị Nguyệt Truyện, Bên nhau trọn đời, Happy Camp... Cô nhóc xinh xắn đến mức bị nhiều netizen "cấm" phẫu thuật thẩm mĩ để mãi giữ được nét tươi tắn của mình.

'Quốc bảo xứ Trung' từng bị cả nước cấm phẫu thuật vì quá xinh, ngoại hình hiện tại thay đổi ra sao? - Ảnh 2
 Lưu Sở Điềm trong bộ phim nổi tiếng là Mị Nguyệt Truyện

Đi kèm với sự nổi tiếng của con gái, gia đình Lưu Sở Điềm cũng đối mặt với rất nhiều áp lực khi cha mẹ sao nhí bị chỉ trích khi cho con tham gia nghệ thuật quá sớm. Thậm chí còn có bình luận ác ý đồn rằng bố mẹ sẽ bắt Lưu Sở Điềm đi phẫu thuật thẩm mỹ khi cô bé lớn lên. Trước sức ép quá lớn của dư luận, cha mẹ quyết định cho Lưu Sở Điềm tạm dừng hoạt động nghệ thuật. 

'Quốc bảo xứ Trung' từng bị cả nước cấm phẫu thuật vì quá xinh, ngoại hình hiện tại thay đổi ra sao? - Ảnh 3
Trước sức ép quá lớn của dư luận, cha mẹ quyết định cho Lưu Sở Điềm tạm dừng hoạt động nghệ thuật

Cô bé theo học trường ở quê nhà tại Phúc Kiến (Trung Quốc). Cha mẹ của Lưu Sở Điềm không phải người làm trong ngành giải trí nhưng họ ủng hộ con gái đóng phim, làm mẫu nhí. Tuy nhiên, họ vẫn luôn đảm bảo con có thể phát triển tự nhiên nhất về cả thể chất và tâm hồn.

'Quốc bảo xứ Trung' từng bị cả nước cấm phẫu thuật vì quá xinh, ngoại hình hiện tại thay đổi ra sao? - Ảnh 4
Cha mẹ của Lưu Sở Điềm không phải người làm trong ngành giải trí nhưng họ ủng hộ con gái đóng phim, làm mẫu nhí

Lưu Sở Điềm duy trì song song việc học và diễn xuất. Để đảm bảo chuyện học, cô bé chỉ được đóng một số lượng phim nhất định. Tuy sở hữu trang cá nhân lên đến 3,6 triệu người theo dõi, song cuộc sống riêng tư và học tập của Lưu Sở Điềm ít khi được chia sẻ lên mạng xã hội.

'Quốc bảo xứ Trung' từng bị cả nước cấm phẫu thuật vì quá xinh, ngoại hình hiện tại thay đổi ra sao? - Ảnh 5
Trên trang cá nhân, mẹ Lưu Sở Điềm thỉnh thoảng vẫn chia sẻ cuộc sống hàng ngày của con gái. Qua những bức hình có thể thấy gia đình đặt việc học của sao nhí lên hàng đầu

Bước sang tuổi thứ 12, cô bé học sinh lớp 6 vẫn giữ được nét trong trẻo khi còn nhỏ. Đến năm 14 tuổi, Lưu Sở Điểm rất hạn chế xuất hiện trước ống kính, lần gần nhất là tham gia chương trình chào đón năm mới vào cuối năm 2022. 

'Quốc bảo xứ Trung' từng bị cả nước cấm phẫu thuật vì quá xinh, ngoại hình hiện tại thay đổi ra sao? - Ảnh 6
Bước sang tuổi thứ 12, cô bé học sinh lớp 6 vẫn giữ được nét trong trẻo khi còn nhỏ. Đến năm 14 tuổi, Lưu Sở Điểm rất hạn chế xuất hiện trước ống kính

Trên trang cá nhân, mẹ Lưu Sở Điềm thỉnh thoảng vẫn chia sẻ cuộc sống hàng ngày của con gái. Qua những bức hình có thể thấy gia đình đặt việc học của sao nhí lên hàng đầu. Cha mẹ cho Lưu Sở Điềm tham gia nhiều lớp học ngoại khóa như vẽ tranh, chơi piano để phát triển năng khiếu vào thời gian rảnh. Nhiều dân mạng bắt đầu dần hiểu và ủng hộ quyết định của gia đình Lưu Sở Điềm. Mặc dù cô bé kiếm được rất nhiều tiền song bố mẹ vẫn tôn trọng, dành sự tập trung cho việc học và sự phát triển của con cái.

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