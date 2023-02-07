'Quách Phù đẹp nhất màn ảnh' Mao Hiểu Đồng diện sườn xám quyến rũ, đẹp tựa tiểu thư đài cát, ai nhìn cũng mê

Mới đây, Mao Hiểu Đồng lại khiến người hâm mộ ngất ngây trước nhan sắc kiều diễm, khí chất đúng chuẩn "tiểu thư quý tộc".

Mao Hiểu Đồng là diễn viên quen mặt với khán giả Trung Quốc. Bên cạnh danh xưng "Quách Phù đẹp nhất màn ảnh" mà cô còn được ví von là "nữ thần vai phụ". Mặc dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng những bộ phim mà cô tham gia không thuộc hàng "kinh điển" cũng là những tác phẩm ăn khách. Những bộ phim mà cô diễn xuất phải kể đến Hậu cung Chân Hoàn Truyện, Những đứa con nhà họ Kiều, 30 chưa phải là hết, Tân thần điêu đại hiệp…

Không chỉ sở hữu tài năng diễn xuất được công chúng ghi nhận với sự linh hoạt, đa dạng mà nhan sắc nổi bật, trẻ trung hơn hẳn so với tuổi của cô cũng khiến người khác si mê. Vừa qua, trong stage đêm hội Nguyên Tiêu trên đài CCTV, tạo hình của Mao Hiểu Đồng đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ netizen Trung. Xuất hiện trong bộ ảnh này, cô nàng được thấy diện lên mình bộ sườn xám màu hồng, cách thiết kế cũng rất độc đáo với phần khoét vai và sau lưng, tạo nên cảm giác vừa sang trọng lại vô cùng quyến rũ.

Kiểu tóc được búi gọn gàng đằng sau phối theo cách trang điểm tư nhiên khiến cô vẫn rất trẻ trung, mang chút kiêu kì giống như một vị tiểu thư đài cát. Đặc biệt, đôi mắt Mao Hiểu Đồng đẹp như làn nước mùa thu, trong veo lại mơ hồ, khiến ai nhìn vào cũng bị "hớp hồn". Trong giới giải trí Hoa ngữ, Mao Hiểu Đồng được khán giả yêu mến nhờ tính cách tốt, chăm chỉ, chuyên nghiệp trong công việc, khả năng diễn xuất ổn định và cuộc sống không có scandal. Dù có vẻ ngoài dịu dàng nhỏ nhắn, Mao Hiểu Đồng lại là cô gái mạnh mẽ, vượt qua nhiều biến cố cuộc đời khiến công chúng khâm phục. Mao Hiểu Đồng được khán gải gọi là diễn viên "số khổ" bậc nhất Cbiz. Không chỉ vì người cha tệ bạc, bòn rút mà cô còn phải đối diện với tình cũ trơ trẽn, "tiểu tam" tâm cơ luôn giở thủ đoạn hãm hại. Tuy nhiêm, vượt lên trên mọi sóng gió, cô luôn nhận được tình cảm của công chúng và đạ được nhiều thành công từ chính năng lực của mình.

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