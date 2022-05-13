Quá chán với cảnh 'đánh đấm' như tập dưỡng sinh trong Thả Thí Thiên Hạ, netizen đích thân ra tay remake: Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Sao quốc tế 13/05/2022 16:38

Chán nản với cách đánh đấm của Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ, netizen đích thân tự remake lại được nhiều người ủng hộ.

Thả Thí Thiên Hạ đang bước vào giai đoạn cao trào của bộ phim, tưởng chừng như dự án S+ này sẽ mang về nhiều thứ cho 2 diễn viên chính là Dương DươngTriệu Lộ Tư như danh tiếng hay sức hút đi lên. Tuy nhiên, thứ họ nhận về là những lời chỉ trích tuần qua tuần mỗi khi có tập mới xuất hiện. 

Quá chán với cảnh 'đánh đấm' như tập dưỡng sinh trong Thả Thí Thiên Hạ, netizen đích thân ra tay remake: Kết quả khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1
Dương Dương và Triệu Lộ Tư nhận nhiều chỉ trích từ phía netizen khi tham gia dự án Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Mới đây, Thả Thí Thiên Hạ lại tiếp tục gây tranh cãi vì nội dung phim quá "ảo diệu". Cụ thể, preview tập mới bộ phim Thả Thí Thiên Hạ đã khiến người xem vô cùng hoang mang, bởi từ bộ phim võ hiệp giờ đây lại xuất hiện cả đại pháo. Đáng nói hơn nữa là phân đoạn nữ chính Triệu Lộ Tư bay lên không trung dù không phải thần thánh hay thần tiên càng khiến bộ phim thêm phần thiếu logic. 

Quá chán với cảnh 'đánh đấm' như tập dưỡng sinh trong Thả Thí Thiên Hạ, netizen đích thân ra tay remake: Kết quả khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2
Phân đoạn gây tranh cãi trong phim - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đoạn phim trên được tung ra, cộng đồng mạng đã nhanh tay tạo ra một chiếc GIF để tạo thêm nét đặc sắc cho cảnh trên. Cụ thể, khán giả đã ghép cảnh ném kiếm vào nòng pháo của nữ chính Thả Thí Thiên Hạ cùng những khoảnh khắc trong phim kháng chiến của Châu Dã, Trịnh Nghiệp Thành, Trần Triết Viễn. 

Quá chán với cảnh 'đánh đấm' như tập dưỡng sinh trong Thả Thí Thiên Hạ, netizen đích thân ra tay remake: Kết quả khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3
Phân đoạn được fan remake - Ảnh: internet

Đoạn remake của netizen nhận về rất nhiều sự chú ý từ phía khán giả vì độ hợp lý của nó. Tuy nhiên, họ cũng không quên dành những sự chỉ trích hướng về đoàn làm phim Thả Thí Thiên Hạ khi đã phá nát nguyên tác của truyện và biến cảnh đánh nhau đã nêu ở trên trở thành một trò hề. 

Một số bình luận của khán giả về bản remake trên:

- Một bộ phim mà từ đầu đến cuối không có một chút logic nào, cứ phải vào tay fan khéo lại còn hợp lý hơn. 

- Thế là ra đời một bộ phim kháng chiến huyền thoại.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Dương Thả thí thiên hạ sao châu á Cbiz

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