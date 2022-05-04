Qua 2 thập kỷ, ba mỹ nhân đình đám của “Hoàn Châu Cách Cách” giờ ra sao?

Sao quốc tế 04/05/2022 20:47

'Hoàn Châu cách cách' là bộ phim kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ và đưa tên tuổi của loạt diễn viên đến gần hơn với công chúng, trong đó Triệu Vy, Phạm Băng Băng và Lâm Tâm Như trở thành sao hạng A danh tiếng, giàu có bậc nhất làng giải trí. Tuy nhiên, họ cũng vướng nhiều tai tiếng, vết nhơ khó gột rửa.

TRIỆU VY

Vai diễn Tiểu Yến Tử đã giúp Triệu Vy trở thành hiện tượng quốc dân và nổi tiếng nhất trong dàn diễn viên Hoàn Châu Cách Cách. Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên tiếp tục thể hiện tài năng ở mọi lĩnh vực. Từ vai trò diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất, cho đến đạo diễn, nàng “Én nhỏ” đều thể hiện rất xuất sắc.

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Nhiều năm qua đi, cuộc sống của 3 nữ chính vẫn là thứ quan tâm hàng đầu của các mọt phim. (Ảnh: Tư liệu phim)

Năm 2008, Triệu Vy kết hôn với doanh nhân người Singapore gốc Hoa - Huỳnh Hữu Long và có một tiểu công chúa. Cả hai đã cùng nhau mở công ty và bước chân vào giới kinh doanh.

Qua 2 thập kỷ, ba mỹ nhân đình đám của “Hoàn Châu Cách Cách” giờ ra sao? - Ảnh 2
Vai diễn "Tiểu Yến Tử" là thời hoàng kim của Triệu Vy. (Ảnh: Tư liệu phim) 

Cuối năm 2018, Triệu Vy bị vướng vào loạt bê bối gian lận trong kinh doanh, bị phạt tiền và cấm giữ chức vụ quản lý công ty trên sàn chứng khoán.

Đến tháng 8 năm 2021, Triệu Vy chính thức nhận lệnh cấm sóng từ cục nghệ thuật và nhận về làn sóng tẩy chay từ công chúng. Không chỉ thế, Triệu Vy còn bị xóa tên khỏi những tác phẩm kinh điển đã từng tham gia. Đây được cho là động thái đầu tiên của cơ quan quản lý với việc xóa sổ sự nghiệp nghệ thuật của nữ diễn viên. Đáng chú ý, đại diện các giới chức đến nay không đưa ra phản hồi chính thức.

Qua 2 thập kỷ, ba mỹ nhân đình đám của “Hoàn Châu Cách Cách” giờ ra sao? - Ảnh 3
Sự sụp đổ của Triệu Vy khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh:Sina) 

Suốt 4 tháng kể từ vụ scandal nổ ra, nữ diễn viên một mực giữ động thái im lặng. Một nguồn tin tiết lộ cô chủ yếu chỉ quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng tương tác với bạn bè qua các mạng xã hội.

Qua 2 thập kỷ, ba mỹ nhân đình đám của “Hoàn Châu Cách Cách” giờ ra sao? - Ảnh 4
Triệu Vy xuất hiện trên đường phố Hong Kong cùng bạn tối 22/12. (Ảnh: The On)

Tờ QQ dự đoán Triệu Vy đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Cô không bị bắt hay phải trốn ra nước ngoài như thông tin trước đó. Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ diễn viên có thể bị ảnh hưởng nặng sau vụ việc. Ngày 11/11/2021, một sự kiện thương mại lớn đăng tải poster có mặt của Triệu Vy. Nhiều người cho rằng cô sẽ sớm trở lại showbiz song nữ diễn viên vẫn không tiết lộ về kế hoạch tương lai.

Qua 2 thập kỷ, ba mỹ nhân đình đám của “Hoàn Châu Cách Cách” giờ ra sao? - Ảnh 5
Nhiều khán giả vẫn đặt dấu chấm hỏi về vụ scandal của Triệu Vy (Ảnh: Internet)

LÂM TÂM NHƯ

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Lâm Tâm Như với vai diễn "Hạ Tử Vy" trong Hoàn Châu Cách Cách. (Ảnh: Tư liệu phim)

Nối tiếp thành công của vai diễn Hạ Tử Vy, Lâm Tâm Như gây dấu ấn với khán giả qua nhiều phim truyền hình như: Tân Dòng Sông Ly Biệt, Như Sương Như Mưa Lại Như Gió, Khuynh Thế Hoàng Phi, Mỹ Nhân Tâm Kế,...Ngoài ra, mỹ nhân 46 tuổi còn thành công ở vai trò nhà sản xuất phim và giám chế.

Qua 2 thập kỷ, ba mỹ nhân đình đám của “Hoàn Châu Cách Cách” giờ ra sao? - Ảnh 7
Vợ chồng Lâm Tâm Như selfie hồi cuối tháng 1, dịp sinh nhật nữ diễn viên. Ảnh: Instagram/Lin Xinru

Những năm gần đây, nữ diễn viên cùng chồng - diễn viên Hoắc Kiến Hoa đang dần rút khỏi thị trường giải trí Hoa ngữ, chuyển sang thị trường Đài Loan, và dần được chú ý trở lại. Tác phẩm Hoa Đăng Sơ Thượng của cô đã tạo được tiếng vang lớn. Thành công của bộ phim đã giúp nữ diễn viên trở mình, nâng tầm vị thế, và cứu cả sự nghiệp diễn xuất của Lâm Tâm Như.

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Series "Hoa Đăng Sơ Thượng" cho thấy sự chín muồi trong diễn xuất và khôn ngoan ở vai trò nhà sản xuất của Lâm Tâm Như. (Ảnh: SoFigaro)

PHẠM BĂNG BĂNG

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Nhân vật Kim Tỏa của Phạm Băng Băng trong Hoàn Châu Cách Cách. (Ảnh: Tư liệu phim)

Sau vai diễn cô nàng hầu Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách, Phạm Băng Băng không chỉ vụt sáng thành sao quốc tế mà còn là biểu tượng của thời trang thế giới. Nhiều người ngỡ mỹ nhân họ Phạm sẽ có cuộc sống viên mãn khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, với hàng loạt dự án phim ảnh từ trong nước đến Hollywood, và một đám cưới thế kỷ sau khi nhận lời cầu hôn của Lý Thần.

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Phạm Băng Băng và Lý Thần thuở còn mặn nồng. (Ảnh: Elle)

Thế nhưng, năm 2018, cô đã bị phạt trốn thuế và đánh mất vị trí sao hạng A. Dù làm tất cả mọi việc như chấp nhận mức phạt, viết thư xin lỗi, cô vẫn không nhận được sự tha thứ từ công chúng. Không những vậy, Phạm Băng Băng cũng chọn cách chia tay với Lý Thần vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của tài tử.

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Phạm Băng Băng hiện đang tập trung phát triển thương hiệu mỹ phẩm do chính cô thành lập. (Ảnh: Weibo)
Góc hồi tưởng: LHP Cannes 2015 đã có một Phạm Băng Băng đẹp như 'tiên nữ hạ phàm'

Góc hồi tưởng: LHP Cannes 2015 đã có một Phạm Băng Băng đẹp như 'tiên nữ hạ phàm'

Dù ở thời điểm hiện tại, cả nhan sắc lẫn độ nổi tiếng của Phạm Băng Băng không còn là thứ khiến người khác phải trầm trồ nữa, nhưng những khoảnh khắc “đẹp tựa tiên nữ” ở LHP Cannes 2015 của nữ diễn viên vẫn là điều không thể phủ nhận được.

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