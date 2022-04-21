'Hạ Tử Vy' kém may mắn nhất Hoàn Châu Cách Cách, dao kéo quá đà, sự nghiệp tuột dốc không phanh, chuyện tình với bạn trai kém 10 tuổi cũng toang

Hải Lục là nàng Hạ Tử Vy kém may mắn nhất Hoàn Châu Cách Cách khi đường sự nghiệp lẫn tình duyên đều không đi tới đâu.

Cách đây 11 năm, phiên bản Tân Hoàn Châu Cách Cách 2011 đã lên sóng trong sự chờ đón của đông đảo người hâm mộ. Dù được kỳ vọng nhưng tác phẩm lại không thành công như mong đợi. Dàn diễn viên của Tân Hoàn Châu Cách Cách 2011 cũng không đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp sau khi phim kết thúc. Tân Hoàn Châu Cách Cách năm 2011 không thành công như mong đợi - Ảnh: Internet Trong số họ, "Hạ Tử Vy" Hải Lục có lẽ là người khiến công chúng tiếc nuối nhất. Cô đối mặt với khó khăn trăm bề trong sự nghiệp do ngoại hình xuống cấp, thậm chí còn bị netizen gọi là "Hạ Tử Vy kém sắc nhất lịch sử". Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn kém may mắn trong tình duyên. Từng có tin đồn Hải Lục từng hẹn hò với Vu Tiểu Đồng - đàn em kém 10 tuổi nhưng sau đó cặp đôi lại đường ai nấy đi. Sau khi chia tay bạn trai kém 10 tuổi, Hải Lục không công khai hẹn hò thêm với bất cứ ai.

Có tin đồn Hải Lục từng hẹn hò với bạn trai kém tuổi Vu Tiểu Đồng - Ảnh: Internet Ngay từ khi Tân Hoàn Châu Cách Cách 2011 được phát sóng, ngoại hình của Hải Lục vốn đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc nữ diễn viên mờ nhạt. Tuy đóng vai chính nhưng cô còn lép vế trước cả nữ phụ Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ vậy, Hải Lục còn bị nhận xét là kém xa 2 nữ diễn viên từng đảm nhận vai Hạ Tử Vy gồm Lâm Tâm Như và Mã Y Lợi. Hải Lục mờ nhạt hơn hai nàng Hạ Tử Vy còn lại - Ảnh: Internet Đến khoảng năm 2015, Hải Lục bỗng gây chú ý trên mạng xã hội. Lần này cô chiếm sóng không phải vì có tác phẩm ấn tượng mà bởi nhan sắc xuống cấp, bị nghi đụng chạm "dao kéo".

Nhan sắc Hải Lục ngày càng xuống cấp - Ảnh: Internet Vài năm trở lại đây, ngoại hình của nữ diễn viên ngày càng xuống cấp đến mức khó lòng nhận ra. Cụ thể, vào tuần lễ Thời trang Trung Quốc Xuân Hè 2021, diễn viên Hải Lục bất ngờ xuất hiện trên sàn runway với vai trò người mẫu. Đáng chú ý, nhan sắc của Hải Lục lại vấp phải tranh cãi. Cư dân mạng Trung Quốc nhận xét “Hạ Tử Vy” không còn vẻ dịu dàng như trước vì “dao kéo” quá đà với chiếc cằm nhọn hoắt, khuôn miệng khác thường và tổng thể gương mặt cứng đơ, lệch lạc. Hải Lục lạm dụng dao kéo quá đà - Ảnh: Internet Ngoại hình lao dốc khiến cô khó nhận phim. Những năm gần đây, cô chủ yếu đóng vai phụ hoặc khách mời, 1 vài phim do cô đảm nhận vai chính đều không thành công. Sự nghiệp Hải Lục xuống dốc - Ảnh: Internet Thậm chí, 1 bộ phim hiếm hoi mà cô được đóng chính là Nữ Đầu Bếp Cuối Cùng còn có dấu hiệu bị "đắp chiếu". Tuy phim đã đóng máy từ lâu nhưng mãi vẫn chưa được lên sóng. Điều này cho thấy giá trị thương mại của Hải Lục không được xem trọng. Nữ diễn viên cũng bị khán giả lãng quên, nhận về lượng tương tác ít ỏi trong mỗi bài đăng trên trang Weibo cá nhân.

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