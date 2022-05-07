Một vài phong cách thời được các idol đua nhau 'diện' nhưng bên cạnh đó lại gây ra ý kiến trái chiều từ cộng đồng fan hâm mộ, "người thích kẻ ghét cay ghét đắng".

Dạo gần đây, chúng ta nhìn thấy sự trở lại của các phong cách cổ điển trong ngành công nghiệp thời trang. Do đó, cư dân mạng bắt đầu tranh luận trên các trang cộng đồng trực tuyến. Một cư dân mạng đã đăng tải lên trang web nổi tiếng Hàn Quốc Theqoo với câu hỏi: "Bạn thích hay ghét nam thần tượng K-POP diện thời trang này?"

Bài đăng kèm theo các bức ảnh của Andy Lou, một diễn viên/ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Hồng Kông. Những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc anh ấy biểu diễn trên sân khấu với phong cách thời trang cực kỳ 'bạo'.

Các cư dân mạng Hàn Quốc khác đã tham gia thảo luận và đưa ra luồng ý kiến:

"Nếu bias của tôi mặc nó, tôi nghĩ cũng ổn"

"Tôi nghĩ sẽ không sao nếu thần tượng của tôi mặc nó. Tôi đang nghĩ Shownu, Kai và Moonbin là những thần tượng sẽ phù hợp kiểu này"

"Thần tượng yêu thích của tôi đã mặc một kiểu như vậy nhưng là hở lưng "

"Tôi nghĩ những thần tượng như MONSTA X mặc nó sẽ đẹp"

"Tôi nghĩ là được."

Mặt khác, cư dân mạng phản đối cho rằng:

"Không, tôi ghét nó"

"Các xu hướng thời trang có thể lặp lại, nhưng xu hướng này có từ khi nào vậy?"

"Không, omg"

"Nếu thần tượng của tôi để lộ cơ thể của mình như vậy, tôi sẽ rất ghét "

"Không, hoàn toàn không"

"Tôi ghét nó"

"Thần tượng yêu thích của tôi đã mặc kiểu tương tự và tôi thấy ghét kiểu này".

Theo Allkpop

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phong-cach-thoi-trang-nao-duoc-cac-nam-than-tuong-ua-chuong-nhung-lai-khien-fan-ham-mo-tranh-cai-nay-lua-nhu-vay-466889.html