'Mỹ nhân dao kéo thành công bậc nhất xứ Hàn' Lee Da Hee khoe thân hình 'cực bốc', nét đẹp không chút tì vết không khác gì 'búp bê sống'

Nữ diễn viên Lee Da Hee là một trong những mỹ nhân xứ Hàn sở hữu chiều cao 'khủng' 1m76 cùng nhan sắc rạng ngời dù đã gần chạm ngưỡng 40.

Vào ngày 5/5, nữ diễn viên Lee Da Hee đã đăng tải lên trang cá nhân khoe hình ảnh gần đây nhất của mình.



Lee Da Hee diện một chiếc váy body màu đỏ tự hào khoe chiều cao 1m76 đáng ngưỡng mộ. Thân hình thon thả và đôi chân dài gợi cảm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Lee Da Hee sinh năm 1985. Cô được khán giả biết đến sau khi lọt vào chung kết cuộc thi Siêu mẫu của đài SBS. Cô cũng được nhận xét là sao nữ có thực lực khi lấn sân từ người mẫu sang diễn xuất. Trong showbiz Hàn, Lee Da Hee là một trong những ca "dao kéo" thành công.

Từ ngày nhỏ, Lee Da Hee luôn tự ti vì đôi mắt nhỏ, mũi cao nhưng hơi to, khuôn hàm không thon... Theo Naver, tại Hàn Quốc, nhiều bố mẹ thường treo thưởng "phẫu thuật thẩm mỹ" nếu con đậu đại học. Lee Da Hee là một trong những trường hợp ấy. Để thực hiện ước mơ làm nghệ sĩ, cô đã sửa mắt, mũi và làm cằm.

Ở tuổi 37, Lee Da Hee cũng thường được nhận xét trẻ trung như đôi mươi nhờ kết hợp chế độ giảm cân và tập thể thao mỗi ngày. Khi có thời gian, cô thường chạy bộ ngoài công viên kèm nhiều bài tập nặng. Lúc bận rộn, diễn viên tranh thủ tập trên máy.

Được biết, sắp tới đây Lee Da Hee dự kiến ​​xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Island" của đài OCN.

Theo News1korea

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