Xem qua Bảng xếp hạng thương hiệu các nhóm nhạc nam K-POP: Vị trí ngôi vương vẫn gọi tên các chàng trai này

Sao quốc tế 07/05/2022 09:16

Nhóm nhạc nam K-POP nào được nhắc đến nhiều nhất trong tháng qua không ai khác chính là 7 anh chàng nhà HYPE Entertainment - BTS.

Để tìm hiểu về giá trị thương hiệu của các nhóm nhạc nam K-POP, Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc đã phân tích dữ liệu về các nhóm nhạc nam K-POP hiện đang quảng bá, dữ liệu được thu thập từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022. Viện nghiên cứu tập trung phân tích dữ liệu từ các lĩnh vực bao gồm các hoạt động truyền thông, thông tin, cộng đồng, hoạt động quảng bá, v.v.

Xem qua Bảng xếp hạng thương hiệu các nhóm nhạc nam K-POP: Vị trí ngôi vương vẫn gọi tên các chàng trai này - Ảnh 1

Vị trí số 1 trong tháng 5 một lần nữa lại thuộc về BTS, nhóm đã giành được tổng 11,573,221 điểm giá trị thương hiệu. Một điểm số cao ngất ngưởng và chễm chệ ngồi vào vị trí ngôi vương. Vị trí thứ 2 thuộc về 'bốn chàng hoàng tử nhà YG' - BIG BANG với 5.004.703 điểm. Trong khi đó, 'gà cưng' nhà SM - NCT đứng ở vị trí thứ 3 trong tháng này với tổng 2.570.840 điểm. Seventeen theo sát ở vị trí thứ 4 với tổng điểm là 2.377.989. 

Xem qua Bảng xếp hạng thương hiệu các nhóm nhạc nam K-POP: Vị trí ngôi vương vẫn gọi tên các chàng trai này - Ảnh 2

Từ vị trí thứ 5 đến thứ 10 lần lượt là: MONSTA X, EXO, The Boyz, TOMORROW x TOGETHER, ASTRO và Stray Kids. 

Theo Allkpop

'Mỹ nhân dao kéo thành công bậc nhất xứ Hàn' Lee Da Hee khoe thân hình 'cực bốc', nét đẹp không chút tì vết không khác gì 'búp bê sống'

'Mỹ nhân dao kéo thành công bậc nhất xứ Hàn' Lee Da Hee khoe thân hình 'cực bốc', nét đẹp không chút tì vết không khác gì 'búp bê sống'

Nữ diễn viên Lee Da Hee là một trong những mỹ nhân xứ Hàn sở hữu chiều cao 'khủng' 1m76 cùng nhan sắc rạng ngời dù đã gần chạm ngưỡng 40.

Xem thêm
Từ khóa:   BTS Big Bang sao hàn

TIN LIÊN QUAN

'Mỹ nhân dao kéo thành công bậc nhất xứ Hàn' Lee Da Hee khoe thân hình 'cực bốc', nét đẹp không chút tì vết không khác gì 'búp bê sống'

'Mỹ nhân dao kéo thành công bậc nhất xứ Hàn' Lee Da Hee khoe thân hình 'cực bốc', nét đẹp không chút tì vết không khác gì 'búp bê sống'

'Ông hoàng thời trang' G-Dragon mới khiến cư dân mạng khá 'sốc' với ngoại hình gần đây: Liệu một trong những 'tượng đài nhan sắc Gen 2' có giữ được nét cuốn hút như xưa?

'Ông hoàng thời trang' G-Dragon mới khiến cư dân mạng khá 'sốc' với ngoại hình gần đây: Liệu một trong những 'tượng đài nhan sắc Gen 2' có giữ được nét cuốn hút như xưa?

Hè đến rồi, lên danh sách bài hát cùng BTS để 'quẩy' thật nhiệt với bạn bè trong những chuyến đi xa nhé!

Hè đến rồi, lên danh sách bài hát cùng BTS để 'quẩy' thật nhiệt với bạn bè trong những chuyến đi xa nhé!

BTS sắp trở lại đường đua vào tháng 6 này: Liệu 'ông hoàng K-POP' có thể giữ vững 'ngai vàng' trên các bảng xếp hạng hay không?

BTS sắp trở lại đường đua vào tháng 6 này: Liệu 'ông hoàng K-POP' có thể giữ vững 'ngai vàng' trên các bảng xếp hạng hay không?

Nối tiếp Park Bo Young , IU là nữ nghệ sĩ tiếp theo khiến netizen vô cùng cảm động vì hành động đẹp nhân ngày Tết thiếu nhi ở Hàn Quốc

Nối tiếp Park Bo Young , IU là nữ nghệ sĩ tiếp theo khiến netizen vô cùng cảm động vì hành động đẹp nhân ngày Tết thiếu nhi ở Hàn Quốc

Thì ra đây là lý do fan hâm mộ idol Gen 2 vô cùng ganh tị với fan của những thần tượng thế hệ mới

Thì ra đây là lý do fan hâm mộ idol Gen 2 vô cùng ganh tị với fan của những thần tượng thế hệ mới

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?