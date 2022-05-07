Xem qua Bảng xếp hạng thương hiệu các nhóm nhạc nam K-POP: Vị trí ngôi vương vẫn gọi tên các chàng trai này

Nhóm nhạc nam K-POP nào được nhắc đến nhiều nhất trong tháng qua không ai khác chính là 7 anh chàng nhà HYPE Entertainment - BTS.

Để tìm hiểu về giá trị thương hiệu của các nhóm nhạc nam K-POP, Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc đã phân tích dữ liệu về các nhóm nhạc nam K-POP hiện đang quảng bá, dữ liệu được thu thập từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022. Viện nghiên cứu tập trung phân tích dữ liệu từ các lĩnh vực bao gồm các hoạt động truyền thông, thông tin, cộng đồng, hoạt động quảng bá, v.v.

Vị trí số 1 trong tháng 5 một lần nữa lại thuộc về BTS, nhóm đã giành được tổng 11,573,221 điểm giá trị thương hiệu. Một điểm số cao ngất ngưởng và chễm chệ ngồi vào vị trí ngôi vương. Vị trí thứ 2 thuộc về 'bốn chàng hoàng tử nhà YG' - BIG BANG với 5.004.703 điểm. Trong khi đó, 'gà cưng' nhà SM - NCT đứng ở vị trí thứ 3 trong tháng này với tổng 2.570.840 điểm. Seventeen theo sát ở vị trí thứ 4 với tổng điểm là 2.377.989.

Từ vị trí thứ 5 đến thứ 10 lần lượt là: MONSTA X, EXO, The Boyz, TOMORROW x TOGETHER, ASTRO và Stray Kids.

Theo Allkpop

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xem-qua-bang-xep-hang-thuong-hieu-cac-nhom-nhac-nam-k-pop-vi-tri-ngoi-vuong-van-goi-ten-cac-chang-trai-nay-466885.html