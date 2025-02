Phạm Băng Băng đăng ảnh chúc mừng năm mới, bất ngờ 'than thở' điều này vào ngày đầu năm

Nữ diễn viên mặc nguyên set đồ đỏ, vui vẻ tạo dáng bên cây cảnh trang trí nhà dịp Tết. “Chúc mừng năm mới. Chúc mọi người đại cát đại lợi, vạn sự như ý!”, cô viết trên Weibo. Minh tinh sinh năm 1981 sau đó tiết lộ phải nhìn mọi người thưởng thức các món ăn ngon ngày Tết, trong khi bản thân chỉ có thể ăn rau. Ăn rau, còn mấy món khác thì chỉ được phép nhìn! May mà còn có lì xì an ủi tôi một chút”, người đẹp than thở.