'Bóc trần' nhan sắc thật Phạm Băng Băng ở tuổi U50

Tại sự kiện kỷ niệm 5 năm thành lập của tạp chí Vogue phiên bản Hong Kong mang tên Vogue (Trung Quốc) Loves Hong Kong 2024, Phạm Băng Băng xuất hiện với trang phục 3D của thương hiệu Stéphane Rolland, đây là một sản phẩm may đo cao cấp Haute couture thuộc bộ sưu tập mùa thu 2024.

Phạm Băng Băng vừa xác nhận tham gia một dự án điện ảnh mới tại Malaysia. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy sự trở lại của "nữ hoàng thảm đỏ" sau thời gian vắng bóng. Trên trang Douban đã có trang web về bộ phim, nhưng chỉ có tên đạo diễn và nữ chính, đồng thời tiết lộ phim sẽ ra mắt vào năm 2026.

Từng "hô phong hoán vũ" làng giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng hiện tại không còn ở vị trí sao hạng A Trung Quốc. Scandal trốn thuế năm 2018 đã khiến sự nghiệp của người đẹp gặp nhiều trắc trở.

Gần 6 năm qua, Phạm Băng Băng tập trung vào thị trường quốc tế sau khi bị "đóng băng" hoạt động tại quê nhà Trung Quốc. Người đẹp liên tục xuất hiện tại các liên hoan phim danh giá tại Cannes (Pháp), Busan (Hàn Quốc), San Sebastian (Tây Ban Nha)… cùng nhiều sự kiện thời trang và lên bìa nhiều tạp chí danh giá.

Cô cũng tham gia các dự án quốc tế như 355, The King's Daughter (2022), Green Night (2023). Đầu năm nay, cô sang Australia quay Ice Road 2: Road To The Sky cùng ngôi sao Hollywood Liam Neeson. Dù đã cố gắng tìm kiếm cơ hội ở thị trường quốc tế, Phạm Băng Băng vẫn chưa thể tìm được một vai diễn thực sự ấn tượng.