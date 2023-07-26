Đổng Tuyền diện monokini khoe sắc vóc tuổi 44, gợi cảm chẳng kém thời son rỗi

Sao quốc tế 26/07/2023 15:54

Hiện tại, dù sắp bước sang tuổi 44 nhưng nhan sắc của 'nàng Điêu Thuyền' vẫn mong manh, diễm lệ làm xao xuyến con tim của người hâm mộ như những ngày mới bước vào nghề. 

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh Đổng Tuyền diện monokini rạng rỡ khoe dáng tại một bể bơi. Loạt hình ảnh diện áo tắm của nữ diễn viên nhanh chóng gây “bão” mạng khi nữ diễn viên sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh cùng thân hình gợi cảm. 

Đổng Tuyền diện monokini khoe sắc vóc tuổi 44, gợi cảm chẳng kém thời son rỗi - Ảnh 1

Đổng Tuyền diện monokini khoe sắc vóc tuổi 44, gợi cảm chẳng kém thời son rỗi - Ảnh 2
Đổng Tuyền diện monokini rạng rỡ khoe dáng tại một bể bơi

Bộ monokini đơn giản nhưng với thiết kế khá táo bạo, những khoảng hở được khai thác tinh tế giúp Đổng Tuyền khoe trọn ưu điểm vòng 1 đầy đặn. Có thể thấy, dù đã làm mẹ nhưng Đổng Tuyền vẫn giữ được nét trẻ trung cùng vóc dáng thon thả, săn chắc. 

Người đẹp sinh năm 1979 cũng nhận được nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc ngày càng trẻ trung, thăng hạng. Hiện tại dù sắp bước sang tuổi 44 nhưng nhan sắc của "nàng Điêu Thuyền" vẫn mong manh, diễm lệ làm xao xuyến con tim của người hâm mộ như những ngày mới bước vào nghề. 

Đổng Tuyền diện monokini khoe sắc vóc tuổi 44, gợi cảm chẳng kém thời son rỗi - Ảnh 3Đổng Tuyền diện monokini khoe sắc vóc tuổi 44, gợi cảm chẳng kém thời son rỗi - Ảnh 4

Đổng Tuyền diện monokini khoe sắc vóc tuổi 44, gợi cảm chẳng kém thời son rỗi - Ảnh 5
Loạt hình ảnh diện áo tắm của nữ diễn viên nhanh chóng gây “bão” mạng khi nữ diễn viên sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh cùng thân hình gợi cảm

Thời điểm những năm 2000, Đổng Tuyền ghi dấu ấn với khán giả và trở thành một trong những gương mặt sao nữ sáng giá khi tham gia vào làng giải trí với các bộ phim, tác phẩm như: "Thần điêu đại hiệp" (2014), "Phật sống Tế Công", "Bát đại hào hiệp", đặc biệt là vai Điêu Thuyền trong "Tam quốc cơ mật" (2018), cô được xem là nàng Điêu Thuyền quyến rũ, đẹp nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Dù được đánh giá cao về nhan sắc và tài năng diễn xuất nhưng nữ diễn viên lại chẳng có hôn nhân viên mãn. Tháng 8/2011, người đẹp Đổng Tuyền đã có một đám cưới đẹp như mơ bên chú rể Cao Vân Tường. Đám cưới của cặp đôi diễn viên là niềm mong đợi của nhiều người hâm mộ.   

Đổng Tuyền diện monokini khoe sắc vóc tuổi 44, gợi cảm chẳng kém thời son rỗi - Ảnh 6Đổng Tuyền diện monokini khoe sắc vóc tuổi 44, gợi cảm chẳng kém thời son rỗi - Ảnh 7

Đổng Tuyền diện monokini khoe sắc vóc tuổi 44, gợi cảm chẳng kém thời son rỗi - Ảnh 8
Phong cách thời trang kèm vẻ đẹp tươi trẻ, rạng rỡ mỗi khi xuất hiện của nữ diễn viên luôn nhận được nhiều lời khen của khán giả

Thế nhưng sau khi sinh con thứ hai không lâu, chồng cũ lại vướng vào cáo buộc mua dâm, khiến sự nghiệp và danh tiếng của cả hai đều bị ảnh hưởng. Theo Tờ Tân Kinh, vợ chồng Đổng Tuyền - Cao Vân Tường đã chính thức ly hôn. Luật sư Trường, người nhận vụ này cho biết cả hai đã ly hôn từ tháng 3/2019. 

Sau khi ly hôn, Đổng Tuyền tích cực tham gia các chương trình truyền hình, đóng phim, làm đại diện cho nhiều nhãn hiệu. Cô miệt mài làm việc, trau dồi diễn xuất lẫn ngoại hình. Phong cách thời trang kèm vẻ đẹp tươi trẻ, rạng rỡ mỗi khi xuất hiện của nữ diễn viên luôn nhận được nhiều lời khen của khán giả. 

 

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