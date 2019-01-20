Cao Vân Tường xuất hiện lặng lẽ sau khi bị ‘đóng băng’ tài sản, Đổng Tuyền vui vẻ gặp đàn anh

Sao quốc tế 20/01/2019 10:45

Sau scandal cưỡng dâm tập thể, nam diễn viên Cao Vân Tường bị cảnh sát điều tra và phong tỏa khối tài sản lên đến 63,8 triệu NDT (khoảng 220 tỷ VNĐ). Vợ của anh – Đổng Tuyền phải rao bán nhiều nữ trang, quần áo hàng hiệu để trang trải cuộc sống.

Tháng 3/2018, Cao Vân Tường bị tố cáo với tội danh cưỡng ép quan hệ tình dục tập thể. Đổng Tuyền đã chi một khoản tiền lớn để Cao Vân Tường được tại ngoại, đồng thời đưa cha mẹ và con gái sang Úc sinh sống một thời gian.

Cao Vân Tường xuất hiện lặng lẽ sau khi bị ‘đóng băng’ tài sản, Đổng Tuyền vui vẻ gặp đàn anh - Ảnh 1
Đồng Tuyển đang là trụ cột của gia đình sau scandal của chồng - Ảnh: Internet

Vụ kiện cáo này đã khiến dự án phim truyền hình “Ba thanh truyện” bị hoãn chiếu vô thời hạn. Ngay sau đó, công ty điện ảnh Đường Đức đã đệ đơn yêu cầu đóng băng tài sản của vợ chồng Cao Vân Tường vì scandal cưỡng dâm của nam diễn viên gây tổn thất cho đoàn phim. Được biết, khối tài sản bị đóng băng lên tới 63,8 triệu NDT (khoảng 220 tỷ VNĐ).

Cao Vân Tường xuất hiện lặng lẽ sau khi bị ‘đóng băng’ tài sản, Đổng Tuyền vui vẻ gặp đàn anh - Ảnh 2
Tài sản của vợ chồng Cao Vân Tường bị đóng băng - Ảnh: Internet

Mới đây, hình ảnh Đổng Tuyền xuất hiện thân mật trong tiệc mừng sinh nhật nghệ sĩ gạo cội Quách Đức Cương đã khiến không ít người bất ngờ và gây ra nhiều tranh cãi. Thậm chí, nữ diễn viên còn thoải mái đăng tải những bức ảnh này lên Weibo trong khi chồng cô đang cô đơn nơi xứ người. Trong những bức ảnh nữ diễn viên chia sẻ, có thể thấy cô tỏ ra khá vui vẻ, trái ngược hẳn với hình ảnh lặng lẽ của ông xã Cao Vân Tường ở Úc. Nam diễn viên được một người hâm mộ bắt gặp đang đọc sách trong thư viện Sydney Chatswood, anh ăn mặc khá giản dị nhưng vẫn bị phát hiện.

Cao Vân Tường xuất hiện lặng lẽ sau khi bị ‘đóng băng’ tài sản, Đổng Tuyền vui vẻ gặp đàn anh - Ảnh 3Cao Vân Tường xuất hiện lặng lẽ sau khi bị ‘đóng băng’ tài sản, Đổng Tuyền vui vẻ gặp đàn anh - Ảnh 4

Cao Vân Tường xuất hiện lặng lẽ sau khi bị ‘đóng băng’ tài sản, Đổng Tuyền vui vẻ gặp đàn anh - Ảnh 5
Đổng Tuyền thân thiết bên đàn anh - Ảnh: Internet

Cao Vân Tường xuất hiện lặng lẽ sau khi bị ‘đóng băng’ tài sản, Đổng Tuyền vui vẻ gặp đàn anh - Ảnh 6

Cao Vân Tường xuất hiện lặng lẽ sau khi bị ‘đóng băng’ tài sản, Đổng Tuyền vui vẻ gặp đàn anh - Ảnh 7
Cao Vân Tường xuất hiện lặng lẽ tại Úc - Ảnh: Internet

Được biết, Cao Vân Tường sau khi được tại ngoại phải tuân thủ những yêu cầu như không đến gần sân bay quốc tế, không tiếp xúc với người bị hại, mỗi ngày 2 lần đến cục cảnh sát để báo cáo và mang theo thiết bị theo dõi điện tử bên mình.

Với hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược này, cộng đồng mạng cho rằng hôn nhân của cả hai đang trên bờ vực thẳm và nguy cơ tan vỡ là có thể xảy ra.

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