Mới đây thông tin đạo diễn Hà Bình ông trùm phim kiếm hiệp qua đời không khỏi khiến fan hâm mộ Trung Quốc xót thương.

Mới đây một số trang báo uy tín tại Trung Quốc đã đưa tin đạo diễn Hà Bình qua đời ở tuổi 65 vì nhồi máu cơ tim. Tin buồn được gia đình Hà Bình thông báo với truyền thông. Ngoài ra trước lúc mất, vị đạo diễn tài ba này còn đang chống chọi lại căn bệnh ung thư.

Đạo diễn Hà Bình - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin Hà Bình đã mất được đưa tin đã thu hút lượng lớn người quan tâm. Nhiều nghệ sĩ, đạo diễn danh tiếng xứ tỷ dân như Trương Nghệ Mưu, Cao Quần Thư, Ninh Tịnh, Tăng Lê, Trương Nghị có bài viết tri ân và bày tỏ lòng tiếc thương đối với sự ra đi của Hà Bình.

Đạo diễn Hà Bình sinh năm 1957 tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cha ông là người sáng lập phong trào kịch nói Sơn Tây, mẹ là diễn viên nữ duy nhất xuất hiện trong phim Kiều của điện ảnh Trung Quốc thời kỳ đổi mới. Dưới sự ảnh hưởng từ bố mẹ, nam đạo diễn đương nhiên bị ảnh hưởng lớn từ nghệ thuật điện ảnh và sớm cho thấy bản thân thực sự thuộc về nơi này.

Ông luôn là gương mặt vàng tại các sự kiện phim ảnh kiếm hiệp Trung Quốc - Ảnh: Internet

Năm 22 tuổi, ông bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh, làm phóng viên hậu trường cho đoàn phim Trúc. Từ năm 1980, Hà Bình đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn cho nhiều phim nghệ thuật như Tạp kĩ nữ biệt, Âu muội, Sơ hạ đích phong, Đông Lăng đại đạo,... Từ trợ lý, Hà Bình dần chuyển sang quay phim và làm đạo diễn phim điện ảnh.

Cũng từ đây thành công liên tục gọi tên nam đạo diễn này khi các bộ phim kiếm hiệp của ông lần lượt thu về thành công rực rỡ và danh xưng ''ông trùm phim kiếm hiệp'' là minh chứng rõ ràng nhất cho sự nghiệp quá đỗi vĩ đại của người đàn ông này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-trum-phim-kiem-hiep-trung-quoc-qua-oi-khien-hang-loat-sao-cbiz-tiec-thuong-545352.html