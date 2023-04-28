Nữ chính phim 'Luật sư kỳ lạ Woo Young-woo' giành giải thưởng cao nhất tại Baeksang Arts Awards 2023: 'Tôi không biết khoảnh khắc này sẽ đến'

Tại lễ trao giải, Park Eun-bin đã được vinh danh với Giải thưởng cao nhất trong hạng mục truyền hình.

"Khi tôi còn nhỏ, tôi đã nói rằng nếu bản thân không từ bỏ ước mơ trở thành diễn viên, tôi muốn trở thành một người trưởng thành và sẽ nhận được giải Daesang vào một ngày nào đó, tôi rất biết ơn vì hôm nay tôi đã biến giấc mơ đó thành hiện thực.

Park Eun-bin đã rơi nước mắt khi được xướng tên là người chiến thắng, cô có lời phát biểu:

Giây phút Park Eun-bin vỡ òa trong hạnh phúc - Ảnh chụp màn hình chương trình trực tiếp/Insight

Nếu không có sự nỗ lực của tất cả các nhân viên, các bạn diễn, những người luôn ủng hộ những bước đi của Young-woo và sự nỗ lực của rất nhiều người đã ở bên Young-woo trong mỗi tập phim, thì tôi sẽ không có được vinh quang ngày hôm nay.

Trong số các câu nói của Woo Young-woo trong bộ phim, câu nói 'Cuộc sống của tôi kỳ lạ và lập dị, nhưng có giá trị và đẹp đẽ' là câu thoại mà tôi thấy đáng nhớ nhất.

Park Eun-bin được vinh danh tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 59 - Ảnh chụp màn hình chương trình trực tiếp/Insight

Tôi rất vui khi có thể kể câu chuyện này thông qua Woo Young-woo. Tôi muốn trân trọng những bước đi của Young-woo trong một thời gian dài, người đã có bước đi mạnh mẽ khi thừa nhận, chấp nhận và đón nhận cuộc sống của mình, ngay cả khi điều đó thật khó khăn.

Cảm ơn và yêu quý bố, mẹ, anh trai của con, những người đã giúp con có được ngày hôm nay với sự hỗ trợ hết mình".

Park Eun-bin phát biểu nhận giải - Ảnh chụp màn hình chương trình trực tiếp/Insight

Bộ phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo", được phát sóng vào tháng 6 năm ngoái, là một bộ phim truyền hình nhân văn miêu tả câu chuyện sống sót của nhân vật Woo Young-woo, một luật sư với bộ não thiên tài mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, làm việc tại một công ty luật lớn, được khán giả trong và ngoài nước yêu thích.

Được biết, Park Eun-bin cũng đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nội dung Châu Á vào tháng 10 năm ngoái.