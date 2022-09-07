Nóng hổi và đầy hồi hộp khi "tra nam" mới nổi Từ Khai Sính có nguy cơ bị đưa vào danh sách đen

Tuần trước, nữ diễn viên Trương Thiên Ái đã tiết lộ một đoạn băng ghi âm "xấu xa" của Từ Khai Sính . Trong đó, nam diễn viên thừa nhận đã gian dối trong mối quan hệ của họ. Trương Thiên Ái nói đây không phải là lần đầu tiên Từ Khai Sính ngoại tình và cảnh báo những phụ nữ khác hãy cẩn thận.

Vì Từ Khai Sính cũng đã được chứng kiến ​​nhiều lần đến thăm nhà của nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát, nhiều người nghi ngờ rằng cô là người thứ 3 trong mối quan hệ giữa nam diễn viên và Trương Thiên Ái. Tuy nhiên, Cổ Lực Na Trát đã kịch liệt phủ nhận sự liên quan của cô trong mối quan hệ này.

Trước đó, Từ Khai Sính được cho là đang trong mối quan hệ và sống chung với nữ diễn viên Trương Thiên Ái. Cặp đôi bắt đầu mối quan hệ tình cảm sau khi hợp tác chung vào năm 2019. Dù không trực tiếp thừa nhận mối quan hệ tình cảm nhưng Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái được xem là cặp trai tài gái sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Họ luôn đồng hành trong các sự kiện và thể hiện sự ủng hộ với đối phương.

Trước bê bối tình cảm tay ba của Từ Khai Sính, Cổ Lực Na Trát và Trương Thiên Ái, người hâm mộ có phản ứng rất rõ rệt với ba nghệ sĩ. Phần lớn ý kiến lên án Từ Khai Sính, yêu cầu anh rời khỏi làng giải trí vì bị xem là người đàn ông lăng nhăng. Trong khi đó, bạn gái của anh – Trương Thiên Ái nhận được sự đồng cảm của người hâm mộ còn “người thứ ba tin đồn” Cổ Lực Na Trát hứng bão dư luận.

Trước phản ứng của người hâm mộ, Cổ Lực Na Trát đã đích thân lên tiếng phủ nhận mối quan hệ với Từ Khai Sính. Cô khẳng định chính cô cũng bị tài tử Hộc Châu phu nhân lừa gạt tình cảm. Việc đưa ra lời giải thích sau hai ngày xảy ra khủng hoảng khiến người hâm mộ không tin tưởng nữ diễn viên xinh đẹp. Cổ Lực Na Trát đã đánh mất thiện cảm của công chúng.

Từ Khai Sính nổi tiếng vào năm 2019 sau khi tham gia bộ phim Well Intended Love, nam diễn viên hiện đã ký hợp đồng với công ty quản lý nghệ sĩ Ming Dao. Hợp đồng của Từ Khai Sính quy định rằng anh không được phép hẹn hò và sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do hành động trái đạo đức của mình. Vì thế, với scandal này và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của mình, Từ Khai Sính có nguy cơ bị đưa vào danh sách đen và bị phạt 50 triệu Nhân dân tệ vì phí vi phạm hợp đồng quảng cáo và phim truyền hình. Bốn bộ phim truyền hình nổi bật của nam diễn viên cũng có thể không phát sóng.