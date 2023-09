Cổ Lực Na Trát khẳng định đã 'dứt tình' với Từ Khai Sính

Cổ Lực Na Trát vừa qua đã phản hồi tin đồn cô và nam diễn viên Từ Khai Sính vẫn còn qua lại với nhau sau ồn ào "tiểu tam".

Theo truyền thông Trung Hoa, mới đây một blogger đã đăng tải lên Weibo bài viết tiết lộ về mối quan hệ hiện tại của Cổ Lực Na Trát và Từ Khai Sính. Cụ thể, nữ diễn viên Tân Cương vẫn chưa chia tay với "tra nam" họ Từ vì dù bị anh lừa dối nhưng cô vẫn chấp nhận tha thứ cho anh.

Cổ Lực Na Trát khẳng định cô và Từ Khai Sính đã hoàn toàn chấm dứt với nhau - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay lập tức phía Cổ Lực Na Trát đã lên tiếng phản hồi về tin đồn này, nữ diễn viên khẳng định đây là tin giả. Động thái này của cô đồng thời gián tiếp khẳng định cô và Từ Khai Sính đã hoàn toàn chấm dứt với nhau.

Trước đó, vào cuối tháng 8 vừa rồi, Cổ Lực Na Trát đã vướng vào vụ lùm xùm tình cảm với Từ Khai Sính, cô bị cho là "tiểu tam" chen chân và cuộc tình của nam tài tử với Trương Thiên Ái. Dù đã lên tiếng thanh minh nhưng công chúng vẫn còn chỉ trích cô cho đến hiện tại, khiến hình tượng của cô bị ảnh hưởng trầm trọng.

Vì ồn ào tình ái, gần đây có tin đồn Cổ Lực Na Trát đã bị mất suất Nữ thần Kim Ưng. Đồng thời, vị trí này sẽ được trao cho nữ diễn viên trẻ Triệu Kim Mạch (sinh năm 2002).

Về phần Từ Khai Sinh, anh đã bị đoàn làm phim Take It, Till You Make It quyết định loại bỏ sau bê bối tình ái với Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát. Theo Sohu, người sẽ thay thế anh là diễn viên Hàn Đông Quân và đã bị bắt gặp có mặt tại phim trường vào sáng ngày 7/9 vừa qua.

Từ Khai Sinh đã bị đoàn làm phim Take It, Till You Make It cắt vai - Ảnh: Internet

Ngoài Take It, Till You Make It, Từ Khai Sính hiện còn có 4 bộ phim khác đang chờ được phát sóng gồm tác phẩm điện ảnh Vua Bầu Trời, phim cổ trang Hoa Khê Ký, Soi Sáng Em và dự án mới hoàn thành Quyến Luyến Hồng Trần. Trong đó, Quyến Luyến Hồng Trần có khả năng thiệt hại nhiều nhất vì còn có thêm sự tham gia của Cổ Lực Na Trát.

Hậu ồn ào chuyện tình cảm, Cổ Lực Na Trát chính thức quay trở lại làng giải trí Cbiz: Liệu có lấy lại hào quang như xưa? Mỹ nhân Tân Cương đã bị tổn hại danh tiếng khá nặng nề khi vướng phải scandal chen chân vào mối quan hệ của đàn chị Trương Thiên Ái và tài tử Từ Khai Sính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-luc-na-trat-khang-dinh-da-dut-tinh-voi-tu-khai-sinh-500967.html