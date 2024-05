U40 vẫn trẻ như đôi mươi, hóa ra bí quyết của Tăng Thanh Hà đơn giản không ngờ: Bữa ăn nào cũng không thiếu 3 loại quả này

Đu đủ

Giảm nếp nhăn

Đu đủ giàu chất chống oxy hóa, chẳng hạn như lycopene, có thể chống lại các dấu hiệu lão hóa rõ rệt.

Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy rằng phần lớn tổn thương da và nếp nhăn xảy ra với lão hóa có thể được quy cho hoạt động gốc tự do quá mức.

Theo một nghiên cứu sau đó, các chất chống oxy hóa có trong đu đủ có thể giúp chống lại các tổn thương gốc tự do giúp làn da của bạn luôn mịn màng và trẻ trung.

Đu đủ cũng có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của làn da của bạn. Sự cải thiện độ đàn hồi của da này có thể giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Một nghiên cứu năm 2014 những phụ nữ lớn tuổi sử dụng hỗn hợp các chất chống oxy hóa bao gồm vitamin C và lycopene, đã giảm đáng kể độ sâu của nếp nhăn trên khuôn mặt.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát mụn trứng cá

Các enzyme papain và chymopapain trong đu đủ có thể làm giảm viêm. Papain hòa tan protein có thể được tìm thấy trong nhiều sản phẩm tẩy tế bào chết. Những sản phẩm này giúp giảm mụn trứng cá bằng cách loại bỏ các tế bào da chết có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Papain cũng có thể loại bỏ keratin bị hư hỏng có thể tích tụ trên da và hình thành các vết sưng nhỏ. Một nghiên cứu năm 2017 cho rằng papain là một phương pháp điều trị khả thi cho sẹo.

Đu đủ cũng rất giàu vitamin A đóng vai trò trong việc điều trị mụn trứng cá

Retinol, một dạng vitamin A tại chỗ, có thể giúp điều trị và ngăn ngừa các tổn thương do mụn viêm.

Trị nám

Đu đủ là một phương pháp điều trị nám tại nhà phổ biến. Những người ủng hộ phương pháp chữa bệnh tự nhiên cho thấy các enzyme, beta-carotene, vitamin và phytochemical trong đu đủ có đặc tính làm sáng da.

Mặc dù không được chứng minh bằng nghiên cứu lâm sàng, họ cho rằng những phẩm chất này - kết hợp với hành động đã được chứng minh lâm sàng của papain trong việc hòa tan protein không hoạt động - có thể làm sáng và làm mềm da.

Cóc chín

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Vitamin C có trong trái cóc có thể bảo vệ các phân tử quan trọng như protein, lipid (chất béo), carbonhydrate và axit nucleic (DNA và RNA) khỏi bị hư hại bởi các gốc tự do, chất độc hoặc chất ô nhiễm gây ra. Các gốc tự do là một trong những nguyên nhân gây ra lão hóa sớm.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân

Trái cóc có ít chất béo, carbonhydrate và nhiều chất xơ. Vì vậy đây là một loại trái cây lý tưởng để giảm cân. Hàm lượng nước trong trái cóc mang lại cảm giác no lâu và ngăn ngừa việc thèm ăn.

Làm đẹp

Trái cây chứa nhiều vitamin C giúp phục hồi mô và nuôi dưỡng làn da. Nó làm tăng sản xuất collagen và cải thiện vẻ đẹp của làn da. Trái cóc cũng được sử dụng để điều trị các bệnh ngoài da. Lá cóc được đun sôi và chiết xuất được sử dụng như một chất thay thế cho kem dưỡng da và chất dưỡng ẩm. Theo dân gian, rễ của cây được sử dụng để điều trị ngứa ngoài da.

Bơ

Làm dịu các tình trạng da

Các chất béo, hợp chất và vitamin được tìm thấy trong quả bơ có thể giúp tăng tốc độ phục hồi da và cải thiện các tình trạng da mãn tính như chàm và mụn trứng cá.

Ngoài ra, những chất dinh dưỡng này có thể giúp cải thiện làn da nứt nẻ và làm đều màu da.

Ngăn ngừa tổn thương da

Nghiên cứu từ năm 2011 của Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho thấy, bơ có chứa các hợp chất có thể giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và viêm nhiễm. Tia cực tím (UV) gây hại cho da của bạn có thể gây ra nếp nhăn, cũng như các dấu hiệu lão hóa khác và ung thư da.

Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cả 2 vitamin C và vitamin E được tìm thấy trong quả bơ, đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của quá trình oxy hóa gây ra bởi ánh nắng mặt trời và các yếu tố môi trường khác.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm thiểu mụn

Nếu bạn có làn da dễ nổi mụn nên rửa mặt bằng dầu bơ vì loại quả có thể giúp bạn ít nổi mụn hơn. Điều này là do các đặc tính chống vi khuẩn trong dầu bơ.

Làm sạch làn da

Trong quả bơ có chứa nhiều vitamin A giúp loại bỏ những tế bào da chết. Bơ còn nổi tiếng về lượng glutamine, một loại a-xít amin có công dụng làm sạch và giữ gìn da khỏi một vài tổn hại từ môi trường bên ngoài.

Ngăn ngừa da khô

Bơ là một nguồn cung cấp biotin tuyệt vời, nó là một phần của vitamin B phức hợp. Biotin được biết là giúp ngăn ngừa khô da khi bôi tại chỗ. Ngoài ra, bơ cũng có thể giúp ngăn ngừa tóc và móng tay dễ gãy.